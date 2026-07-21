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الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تلتزم بتعليمات تقييد الاتصالات السياسية مع روسيا
الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تلتزم بتعليمات تقييد الاتصالات السياسية مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الأوروبية تلتزم بشكل صارم بتعليمات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقليص الاتصالات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T12:33+0000
2026-07-21T12:33+0000
2026-07-21T12:33+0000
روسيا
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وأوضح غروشكو للصحفيين، رداً على سؤال حول وجود طلبات اتصال من الجانب الأوروبي: "إذا لم نكن نتحدث عن الاتصالات الفنية، فمن الواضح أنهم يلتزمون بشكل صارم بالتعليمات التي تُوضع في إطار الاتحاد الأوروبي، بشأن التقييد الأقصى للاتصالات السياسية مع روسيا".وعلى الرغم من هذه السياسة التقييدية، يعترف مسؤولون أوروبيون بأهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو لتسيير المصالح المشتركة.وكان غروشكو قد أفاد سابقا بأن أوروبا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها تواصل دعمها العسكري لكييف، ما يعقد أي دور وساطة محتمل.الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات من "الثلاثي الأوروبي" لعقد لقاء جديد حول أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تلتزم بتعليمات تقييد الاتصالات السياسية مع روسيا
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الأوروبية تلتزم بشكل صارم بتعليمات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقليص الاتصالات السياسية مع روسيا إلى أقصى حد.
وأوضح غروشكو للصحفيين، رداً على سؤال حول وجود طلبات اتصال من الجانب الأوروبي: "إذا لم نكن نتحدث عن الاتصالات الفنية، فمن الواضح أنهم يلتزمون بشكل صارم بالتعليمات التي تُوضع في إطار الاتحاد الأوروبي، بشأن التقييد الأقصى للاتصالات السياسية مع روسيا".
وتتزامن تصريحات غروشكو حول تقييد الاتصالات السياسية مع روسيا، مع سياسة أوروبية منهجية لخفض مستوى الحوار الدبلوماسي، في محاولة لعزل موسكو دوليًا، حيث تعمل دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على تنفيذ تعليمات تهدف إلى تقليص القنوات الدبلوماسية مع روسيا، وقد تجلى ذلك في إجراءات عديدة منها تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنغن.
وعلى الرغم من هذه السياسة التقييدية، يعترف مسؤولون أوروبيون بأهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو لتسيير المصالح المشتركة.
لكن هذا الموقف العملي يبقى محدودًا، ولا يشمل القضايا الجوهرية. كما يعكس الصعوبة التي تواجهها أوروبا في إيجاد شخصية قادرة على القيام بدور وساطة يرضي الطرفين الروسي والأوروبي.
وكان غروشكو قد أفاد سابقا بأن أوروبا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها تواصل دعمها العسكري لكييف، ما يعقد أي دور وساطة محتمل.