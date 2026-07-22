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الكرملين: الإجراءات الرامية إلى استقرار سوق الوقود الروسي قد نجحت
الكرملين: الإجراءات الرامية إلى استقرار سوق الوقود الروسي قد نجحت
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى استقرار سوق الوقود في روسيا كانت فعّالة، وأن الوضع في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T17:56+0000
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على وضع الوقود: "بشكل عام، تم التوصل إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب الاجتماعات السابقة قد أتت ثمارها إلى حد كبير. ويشهد الوضع تحسنا في العديد من المناطق".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وضع الاقتصاد الروسي مستقر، على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار في مجمع الوقود والطاقة.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، بأن سوق الوقود الروسي بدأ يشهد استقرارا جزئيا في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولتحسين الوضع في هذا القطاع، قامت الحكومة، من بين أمور أخرى، بحظر تصدير البنزين والديزل، وتقديم حوافز ضريبية لاستيراد الوقود، وزيادة الإنتاج المحلي.بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقراربوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى
https://sarabic.ae/20260722/بوتين-وضع-الاقتصاد-الروسي-مستقر-على-الرغم-من-المحاولات-الخارجية-لزعزعة-الاستقرار-1115397882.html
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الكرملين: الإجراءات الرامية إلى استقرار سوق الوقود الروسي قد نجحت

17:56 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى استقرار سوق الوقود في روسيا كانت فعّالة، وأن الوضع في العديد من المناطق يشهد تحسنا.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على وضع الوقود: "بشكل عام، تم التوصل إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب الاجتماعات السابقة قد أتت ثمارها إلى حد كبير. ويشهد الوضع تحسنا في العديد من المناطق".

وأشار بيسكوف إلى أن وضع سوق الوقود الروسي نوقش خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لبحث القضايا الاقتصادية، بما في ذلك في ضوء المعلومات التي قدمها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك سابقا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار
10:34 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وضع الاقتصاد الروسي مستقر، على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار في مجمع الوقود والطاقة.

وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة القضايا الاقتصادية: "في بداية اجتماعنا، أود أن أشير إلى أن حالة الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحيوية مستقرة، رغم المحاولات الخارجية لزعزعة استقرار الوضع في قطاع الوقود و الطاقة وبعض القطاعات الأخرى".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، بأن سوق الوقود الروسي بدأ يشهد استقرارا جزئيا في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولتحسين الوضع في هذا القطاع، قامت الحكومة، من بين أمور أخرى، بحظر تصدير البنزين والديزل، وتقديم حوافز ضريبية لاستيراد الوقود، وزيادة الإنتاج المحلي.
بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار
بوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى
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