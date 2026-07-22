https://sarabic.ae/20260722/الكرملين-الإجراءات-الرامية-إلى-استقرار-سوق-الوقود-الروسي-قد-نجحت-1115415320.html

الكرملين: الإجراءات الرامية إلى استقرار سوق الوقود الروسي قد نجحت

الكرملين: الإجراءات الرامية إلى استقرار سوق الوقود الروسي قد نجحت

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى استقرار سوق الوقود في روسيا كانت فعّالة، وأن الوضع في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T17:56+0000

2026-07-22T17:56+0000

2026-07-22T17:56+0000

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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على وضع الوقود: "بشكل عام، تم التوصل إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب الاجتماعات السابقة قد أتت ثمارها إلى حد كبير. ويشهد الوضع تحسنا في العديد من المناطق".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وضع الاقتصاد الروسي مستقر، على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار في مجمع الوقود والطاقة.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، بأن سوق الوقود الروسي بدأ يشهد استقرارا جزئيا في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولتحسين الوضع في هذا القطاع، قامت الحكومة، من بين أمور أخرى، بحظر تصدير البنزين والديزل، وتقديم حوافز ضريبية لاستيراد الوقود، وزيادة الإنتاج المحلي.بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقراربوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى

https://sarabic.ae/20260722/بوتين-وضع-الاقتصاد-الروسي-مستقر-على-الرغم-من-المحاولات-الخارجية-لزعزعة-الاستقرار-1115397882.html

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