https://sarabic.ae/20260714/بوتين-حاجة-روسيا-للعملات-الأجنبية-أقل-من-أي-وقت-مضى-1115192222.html

بوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى

بوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن حاجة روسيا لحيازة واستعمال العملات الأجنبية أصبحت أقل من ذي قبل. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T11:47+0000

2026-07-14T11:47+0000

2026-07-14T11:47+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

اقتصاد

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وكشف بوتين، خلال لقائه رئيس جمهورية ياقوتيا آيسن نيكولاييف، في الكرملين: "أصبحت حاجتنا للعملات الأجنبية أقل من ذي قبل، ولم تعد بالقدر الذي كانت عليه سابقًا".وبيّن نيكولاييف أن سعر الفائدة الرئيسي يؤثر على اقتصاد ياقوتيا؛ فيما أشار الرئيس بوتين إلى ضرورة انخفاض سعر الفائدة بشكل طبيعي، استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد.وصرّح بوتين بأن سعر الفائدة الرئيسي في روسيا يجب أن ينخفض، مؤكداً أن هذا التحول سيكون عملية طبيعية تستند إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد.وذكر بوتين، أمس الاثنين، أن روسيا تعمل على تطوير اقتصادها ورفع قدرات قواتها المسلحة وتحقيق إنجازات جديدة في مجال الصناعات الدفاعية.وقال بوتين، خلال منتدى الجبهة الشعبية الذي ينعقد تحت شعار "كل شيء من أجل النصر": "نحن نعمل على تطوير اقتصادنا، وتعزيز مواردنا المالية، وتحسين قواتنا المسلحة، وتحقيق إنجازات جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قدماً".بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما

https://sarabic.ae/20260710/بوتين-يبحث-التهديدات-التي-تواجه-أمن-المعلومات-في-روسيا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-في-البلاد-1115096199.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, اقتصاد