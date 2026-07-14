https://sarabic.ae/20260714/بوتين-حاجة-روسيا-للعملات-الأجنبية-أقل-من-أي-وقت-مضى-1115192222.html
بوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى
بوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن حاجة روسيا لحيازة واستعمال العملات الأجنبية أصبحت أقل من ذي قبل. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T11:47+0000
2026-07-14T11:47+0000
2026-07-14T11:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
اقتصاد
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وكشف بوتين، خلال لقائه رئيس جمهورية ياقوتيا آيسن نيكولاييف، في الكرملين: "أصبحت حاجتنا للعملات الأجنبية أقل من ذي قبل، ولم تعد بالقدر الذي كانت عليه سابقًا".وبيّن نيكولاييف أن سعر الفائدة الرئيسي يؤثر على اقتصاد ياقوتيا؛ فيما أشار الرئيس بوتين إلى ضرورة انخفاض سعر الفائدة بشكل طبيعي، استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد.وصرّح بوتين بأن سعر الفائدة الرئيسي في روسيا يجب أن ينخفض، مؤكداً أن هذا التحول سيكون عملية طبيعية تستند إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد.وذكر بوتين، أمس الاثنين، أن روسيا تعمل على تطوير اقتصادها ورفع قدرات قواتها المسلحة وتحقيق إنجازات جديدة في مجال الصناعات الدفاعية.وقال بوتين، خلال منتدى الجبهة الشعبية الذي ينعقد تحت شعار "كل شيء من أجل النصر": "نحن نعمل على تطوير اقتصادنا، وتعزيز مواردنا المالية، وتحسين قواتنا المسلحة، وتحقيق إنجازات جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قدماً".بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
https://sarabic.ae/20260710/بوتين-يبحث-التهديدات-التي-تواجه-أمن-المعلومات-في-روسيا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-في-البلاد-1115096199.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, اقتصاد
بوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضى
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن حاجة روسيا لحيازة واستعمال العملات الأجنبية أصبحت أقل من ذي قبل.
وكشف بوتين، خلال لقائه رئيس جمهورية ياقوتيا آيسن نيكولاييف، في الكرملين: "أصبحت حاجتنا للعملات الأجنبية أقل من ذي قبل، ولم تعد بالقدر الذي كانت عليه سابقًا".
وبيّن نيكولاييف أن سعر الفائدة الرئيسي يؤثر على اقتصاد ياقوتيا؛ فيما أشار الرئيس بوتين إلى ضرورة انخفاض سعر الفائدة بشكل طبيعي، استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن حصة الروبل في التسويات المالية للصادرات الروسية لشهر نيسان/أبريل الماضي، بلغت 59.9%، بينما بلغت الحصة في الواردات 53.2%.
وصرّح بوتين بأن سعر الفائدة الرئيسي في روسيا يجب أن ينخفض، مؤكداً أن هذا التحول سيكون عملية طبيعية تستند إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "هذا ما يجب أن يحدث، وستكون هذه عملية طبيعية تنطلق من المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار الاقتصاد".
وذكر بوتين، أمس الاثنين، أن روسيا تعمل على تطوير اقتصادها ورفع قدرات قواتها المسلحة وتحقيق إنجازات جديدة في مجال الصناعات الدفاعية.
وقال بوتين، خلال منتدى الجبهة الشعبية الذي ينعقد تحت شعار "كل شيء من أجل النصر": "نحن نعمل على تطوير اقتصادنا، وتعزيز مواردنا المالية، وتحسين قواتنا المسلحة، وتحقيق إنجازات جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قدماً".