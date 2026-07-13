https://sarabic.ae/20260713/بوتين-جنودنا-يتقدمون-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وروسيا-ستنتصر-حتما-1115170516.html

بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما

بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الجنود الروس يتقدمون على جميع الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا حتمية انتصار روسيا. 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T13:04+0000

2026-07-13T13:04+0000

2026-07-13T13:50+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال بوتين خلال "منتدى الجبهة الشعبية"، الذي ينعقد تحت شعار "كل شيء من أجل النصر" : "سننتصر دون شك هكذا تسير الأمور".وتابع بوتين: "قوتنا تكمن في أننا نتغلب دائماً على جميع الصعاب والمخاوف، وهذا ما يجعلنا أقوى، ولهذا السبب تحديداً، نمضي قدماً دائماً، وسنمضي قدماً دائماً".وأردف بوتين: "لا شيء اليوم أهم من عمل الجبهة الشعبية لعموم روسيا مع مقاتلي القوات الخاصة الروسية وعائلاتهم".وأضاف بوتين: "نحن نعمل على تطوير اقتصادنا، وتعزيز مواردنا المالية، وتحديث قواتنا المسلحة، وتحقيق نتائج جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قدما، رجالنا، جنودنا، يتقدمون إلى الأمام".وشدد بوتين على أهمية التواصل مع المواطنين، والاستماع لآرائهم وأحوالهم.وأوضح بوتين أن "توجيهات الرئيس، ليست مجرد كلام، بل هي نابعة من التواصل مع المواطنين، ونتاج اتصال حقيقي مع الشعب".وقال: "على حد علمي، أنتم تشرفون حاليًا على 552 توجيهًا رئاسيًا، وهذا ليس مجرد كلام، فمن أين تأتي هذه التوجيهات من الرئيس - رئيس الدولة؟ إنها تعبير مباشر عن التواصل مع الشعب، من الواضح أن الاستعدادات جارية، ومن الواضح أن فرقًا كاملة تعمل، ولكن بغض النظر عن ذلك، فهو اتصال حقيقي مع الشعب".بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم