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بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
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بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الجنود الروس يتقدمون على جميع الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا حتمية انتصار روسيا. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T13:04+0000
2026-07-13T13:50+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين خلال "منتدى الجبهة الشعبية"، الذي ينعقد تحت شعار "كل شيء من أجل النصر" : "سننتصر دون شك هكذا تسير الأمور".وتابع بوتين: "قوتنا تكمن في أننا نتغلب دائماً على جميع الصعاب والمخاوف، وهذا ما يجعلنا أقوى، ولهذا السبب تحديداً، نمضي قدماً دائماً، وسنمضي قدماً دائماً".وأردف بوتين: "لا شيء اليوم أهم من عمل الجبهة الشعبية لعموم روسيا مع مقاتلي القوات الخاصة الروسية وعائلاتهم".وأضاف بوتين: "نحن نعمل على تطوير اقتصادنا، وتعزيز مواردنا المالية، وتحديث قواتنا المسلحة، وتحقيق نتائج جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قدما، رجالنا، جنودنا، يتقدمون إلى الأمام".وشدد بوتين على أهمية التواصل مع المواطنين، والاستماع لآرائهم وأحوالهم.وأوضح بوتين أن "توجيهات الرئيس، ليست مجرد كلام، بل هي نابعة من التواصل مع المواطنين، ونتاج اتصال حقيقي مع الشعب".وقال: "على حد علمي، أنتم تشرفون حاليًا على 552 توجيهًا رئاسيًا، وهذا ليس مجرد كلام، فمن أين تأتي هذه التوجيهات من الرئيس - رئيس الدولة؟ إنها تعبير مباشر عن التواصل مع الشعب، من الواضح أن الاستعدادات جارية، ومن الواضح أن فرقًا كاملة تعمل، ولكن بغض النظر عن ذلك، فهو اتصال حقيقي مع الشعب".بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
https://sarabic.ae/20260703/بوتين-لا-يساورني-أدنى-شك-في-انتصار-روسيا-1114932140.html
https://sarabic.ae/20260710/بوتين-يبحث-التهديدات-التي-تواجه-أمن-المعلومات-في-روسيا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-في-البلاد-1115096199.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما

13:04 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 13:50 GMT 13.07.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الجنود الروس يتقدمون على جميع الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا حتمية انتصار روسيا.
وقال بوتين خلال "منتدى الجبهة الشعبية"، الذي ينعقد تحت شعار "كل شيء من أجل النصر" : "سننتصر دون شك هكذا تسير الأمور".
وتابع بوتين: "قوتنا تكمن في أننا نتغلب دائماً على جميع الصعاب والمخاوف، وهذا ما يجعلنا أقوى، ولهذا السبب تحديداً، نمضي قدماً دائماً، وسنمضي قدماً دائماً".

وحول الهجمات التي تتعرض لها روسيا وطبيعة الرد من موسكو أعلن بوتين أن الردود على الهجمات ضد روسيا ستكون مماثلة وأكثر قوة بعدة مرات، وسيشعر العدو بذلك باستمرار على مستوى واسع النطاق.

وأردف بوتين: "لا شيء اليوم أهم من عمل الجبهة الشعبية لعموم روسيا مع مقاتلي القوات الخاصة الروسية وعائلاتهم".
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وأضاف بوتين: "نحن نعمل على تطوير اقتصادنا، وتعزيز مواردنا المالية، وتحديث قواتنا المسلحة، وتحقيق نتائج جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قدما، رجالنا، جنودنا، يتقدمون إلى الأمام".

وأوضح بوتين: "كثيراً ما يطرح السؤال: كيف يُعقل أن يُحاربنا كل هذا الجزء المصاب بالرهاب تجاه روسيا، والذي يُوصف بالعدواني، من ما يُسمى بالغرب الجماعي، بينما نحن ننمي اقتصادنا، ونُعزّز مواردنا المالية، ونعزز قواتنا المسلحة، ونُحقق إنجازات جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قُدماً؟".

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وشدد بوتين على أهمية التواصل مع المواطنين، والاستماع لآرائهم وأحوالهم.

وقال بوتين: "التفاعل مع الناس والاستماع إلى آرائهم أمر في غاية الأهمية لأي مستوى من مستويات السلطة وللبلاد بأسرها".

وأوضح بوتين أن "توجيهات الرئيس، ليست مجرد كلام، بل هي نابعة من التواصل مع المواطنين، ونتاج اتصال حقيقي مع الشعب".
وقال: "على حد علمي، أنتم تشرفون حاليًا على 552 توجيهًا رئاسيًا، وهذا ليس مجرد كلام، فمن أين تأتي هذه التوجيهات من الرئيس - رئيس الدولة؟ إنها تعبير مباشر عن التواصل مع الشعب، من الواضح أن الاستعدادات جارية، ومن الواضح أن فرقًا كاملة تعمل، ولكن بغض النظر عن ذلك، فهو اتصال حقيقي مع الشعب".
بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
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