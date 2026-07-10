https://sarabic.ae/20260710/بوتين-يبحث-التهديدات-التي-تواجه-أمن-المعلومات-في-روسيا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-في-البلاد-1115096199.html
بوتين يبحث التهديدات التي تواجه أمن المعلومات في روسيا مع أعضاء مجلس الأمن في البلاد
بوتين يبحث التهديدات التي تواجه أمن المعلومات في روسيا مع أعضاء مجلس الأمن في البلاد
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، ناقش خلاله التحديات التي تواجه أمن المعلومات في روسيا. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:47+0000
2026-07-10T11:47+0000
2026-07-10T11:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795322_0:107:2987:1787_1920x0_80_0_0_e74ab5c626c89fabe8740c15784a167c.jpg
ًوخاطب بوتين الأعضاء قائلا: "لدينا اليوم موضوع بالغ الأهمية: حول التهديدات والتحديات التي تواجه أمن المعلومات، والمتعلقة بابتكار وتطبيق التقنيات الجديدة".وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو، وأمين سر مجلس الأمن سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أن يناقش الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي تدابير إضافية لتطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم مصالح الأمن والدفاع.وكان آخر اجتماع عقده الرئيس في الأول من يوليو/تموز، حيث ناقش التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمقاطعة كالينينغراد.بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة الهجوم الأوكراني على لوغانسك
https://sarabic.ae/20260628/بوتين-مؤتمر-حزب-روسيا-الموحدة-يعقد-في-وقت-مصيري-بالنسبة-لروسيا---عاجل--1114781400.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795322_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_8fb86c479f2d02d45ee1674183d9fb51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين يبحث التهديدات التي تواجه أمن المعلومات في روسيا مع أعضاء مجلس الأمن في البلاد
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، ناقش خلاله التحديات التي تواجه أمن المعلومات في روسيا.
ًوخاطب بوتين الأعضاء قائلا: "لدينا اليوم موضوع بالغ الأهمية: حول التهديدات والتحديات التي تواجه أمن المعلومات، والمتعلقة بابتكار وتطبيق التقنيات الجديدة".
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو، وأمين سر مجلس الأمن سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.
ويولي الرئيس بوتين اهتمامًا خاصًا لمجال المعلومات والتكنولوجيا وتأثيرها على المجتمع الروسي.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أن يناقش الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي تدابير إضافية لتطوير الذكاء الاصطناعي
بما يخدم مصالح الأمن والدفاع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.
وكان آخر اجتماع عقده الرئيس في الأول من يوليو/تموز، حيث ناقش التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمقاطعة كالينينغراد.