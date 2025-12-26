https://sarabic.ae/20251226/بوتين-يقترح-أن-يناقش-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-لخدمة-مصالح-الأمن-1108611761.html
بوتين يقترح أن يناقش أعضاء مجلس الأمن الروسي تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالح الأمن
سبوتنيك عربي
2025-12-26T18:42+0000
2025-12-26T18:42+0000
2025-12-26T18:42+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107292320_122:0:1711:894_1920x0_80_0_0_1e96cd9a5e67ad80f882685ce53f2089.png
روسيا, العالم
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن يناقش الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي تدابير إضافية لتطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم مصالح الأمن والدفاع.
وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لدينا عدة مواضيع. أولها يتعلق بتدابير إضافية لتطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم مصالح ضمان الأمن القومي والدفاع".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.
وقال بوتين خلال مؤتمر "رحلة عالم الذكاء الاصطناعي 2025" الذي نظمه "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا: "إن أهمية تقييم ما نقوم به تكمن في أهمية المضي قدما باستمرار. بعد تحقيق نتيجة معينة، يجب ألا نتوقف، بل أن نرفع عملنا المشترك إلى مستوى جديد نوعيا لمواكبة سرعة التغيير ونطاقه".
وأضاف: "أولئك الذين يمتلكون بالفعل مثل هذه المنتجات ويستخدمونها يحصلون على فوائد كبيرة في كفاءة وإنتاجية العمل. ومن الواضح أن التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت أساسية واستراتيجية".
وأشار بوتين إلى أن الشباب في روسيا يستخدمون الشبكات العصبية بنسبة كبيرة، مؤكدا أن روسيا لن تسمح لنفسها بالاعتماد على "الشبكات العصبية" الأجنبية وهذه مسألة سيادية.