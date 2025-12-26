عربي
الإخبارية السورية: إصابات جراء استهداف دورية لعناصر الضابطة الجمركية من قبل مجهولين
https://sarabic.ae/20251226/خلال-ثانيتين-قطار-مغناطيسي-صيني-يحطم-كل-الأرقام-القياسية-فيديو-1108607311.html
خلال ثانيتين.. قطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية.. فيديو
خلال ثانيتين.. قطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق علماء صينيون إنجازا مذهلا في تكنولوجيا القطارات المغناطيسية، مسجلين رقما قياسيا عالميا جديدا للسرعة. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T16:01+0000
2025-12-26T16:01+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
الصين
قطار سريع
مغناطيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607436_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_a55d95d6f19a4aad9066e9ba90ca34ed.jpg
وصلت مركبة اختبارية من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع إلى سرعة 700 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط باستخدام تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل، قبل أن تتوقف بأمان تام.ويهدف الفريق العلمي في المرحلة المقبلة إلى الانتقال بالتقنية من المختبر إلى التطبيقات العملية. يذكر أن تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل تعتمد على مواد خاصة تصبح موصلة للكهرباء من دون مقاومة عند تبريدها لدرجات حرارة منخفضة جداً، مما يسمح بتوليد حقول مغناطيسية قوية للغاية، وتُستخدم في أجهزة الرنين المغناطيسي "MRI"، ومسرعات الجسيمات، وتطبيقات الرفع المغناطيسي للقطارات "Maglev"، وتخزين الطاقة، وتطوير محركات الدفع الفضائية، مما يفتح آفاقاً هائلة في الطب، والنقل، والطاقة، وعلوم الفضاء، ودمج الذكاء الاصطناعي.الصين تختبر أسرع قطار في العالم...فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607436_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_a4eed821123b21253a02720f1134b32f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين, قطار سريع, مغناطيسي
نادي الفيديو, الصين, قطار سريع, مغناطيسي

خلال ثانيتين.. قطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية.. فيديو

16:01 GMT 26.12.2025
© Getty Images / Artur Debatقطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية
قطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© Getty Images / Artur Debat
تابعنا عبر
حقق علماء صينيون إنجازا مذهلا في تكنولوجيا القطارات المغناطيسية، مسجلين رقما قياسيا عالميا جديدا للسرعة.
وصلت مركبة اختبارية من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع إلى سرعة 700 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط باستخدام تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل، قبل أن تتوقف بأمان تام.
ويهدف الفريق العلمي في المرحلة المقبلة إلى الانتقال بالتقنية من المختبر إلى التطبيقات العملية.
ويتم العمل على استخدامها في مجال النقل فائق السرعة وقطاع الطيران.
يذكر أن تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل تعتمد على مواد خاصة تصبح موصلة للكهرباء من دون مقاومة عند تبريدها لدرجات حرارة منخفضة جداً، مما يسمح بتوليد حقول مغناطيسية قوية للغاية، وتُستخدم في أجهزة الرنين المغناطيسي "MRI"، ومسرعات الجسيمات، وتطبيقات الرفع المغناطيسي للقطارات "Maglev"، وتخزين الطاقة، وتطوير محركات الدفع الفضائية، مما يفتح آفاقاً هائلة في الطب، والنقل، والطاقة، وعلوم الفضاء، ودمج الذكاء الاصطناعي.
الصين تختبر أسرع قطار في العالم...فيديو
