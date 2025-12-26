https://sarabic.ae/20251226/خلال-ثانيتين-قطار-مغناطيسي-صيني-يحطم-كل-الأرقام-القياسية-فيديو-1108607311.html
خلال ثانيتين.. قطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية.. فيديو
حقق علماء صينيون إنجازا مذهلا في تكنولوجيا القطارات المغناطيسية، مسجلين رقما قياسيا عالميا جديدا للسرعة. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وصلت مركبة اختبارية من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع إلى سرعة 700 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط باستخدام تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل، قبل أن تتوقف بأمان تام.ويهدف الفريق العلمي في المرحلة المقبلة إلى الانتقال بالتقنية من المختبر إلى التطبيقات العملية. يذكر أن تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل تعتمد على مواد خاصة تصبح موصلة للكهرباء من دون مقاومة عند تبريدها لدرجات حرارة منخفضة جداً، مما يسمح بتوليد حقول مغناطيسية قوية للغاية، وتُستخدم في أجهزة الرنين المغناطيسي "MRI"، ومسرعات الجسيمات، وتطبيقات الرفع المغناطيسي للقطارات "Maglev"، وتخزين الطاقة، وتطوير محركات الدفع الفضائية، مما يفتح آفاقاً هائلة في الطب، والنقل، والطاقة، وعلوم الفضاء، ودمج الذكاء الاصطناعي.
وصلت مركبة اختبارية من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع إلى سرعة 700 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط باستخدام تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل، قبل أن تتوقف بأمان تام.
ويهدف الفريق العلمي في المرحلة المقبلة إلى الانتقال بالتقنية من المختبر إلى التطبيقات العملية.
ويتم العمل على استخدامها في مجال النقل فائق السرعة وقطاع الطيران.
يذكر أن تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل تعتمد على مواد خاصة تصبح موصلة للكهرباء من دون مقاومة عند تبريدها لدرجات حرارة منخفضة جداً، مما يسمح بتوليد حقول مغناطيسية قوية للغاية، وتُستخدم في أجهزة الرنين المغناطيسي "MRI"، ومسرعات الجسيمات، وتطبيقات الرفع المغناطيسي للقطارات "Maglev"، وتخزين الطاقة، وتطوير محركات الدفع الفضائية، مما يفتح آفاقاً هائلة في الطب، والنقل، والطاقة، وعلوم الفضاء، ودمج الذكاء الاصطناعي.