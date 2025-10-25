الصين تختبر أسرع قطار في العالم...فيديو
بدأ القطار فائق السرعة الجديد "سي آر 450"، الذي يعد الأسرع في العالم، مرحلة الاختبارات الميدانية قبل دخوله الخدمة على أحد خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين، حيث حقق سرعة بلغت 453 كيلومترا في الساعة خلال التجارب.
صُمم القطار ليصل إلى سرعة اختبار قصوى تبلغ 450 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيل تجاري تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة. وتجرى حاليا اختبارات تأهيله على الخط الذي يربط بين شانغهاي في شرق الصين وتشنغدو في جنوبها الغربي.
ويستطيع القطار الانطلاق من التوقف التام إلى سرعة 350 كيلومترا في الساعة خلال 4 دقائق و40 ثانية فقط. كما سجل قطاران من السلسلة رقما قياسيا عالميا حين مرا ببعضهما بسرعة نسبية بلغت 896 كيلومتراً في الساعة، بحسب وكالة أنباء شينخوا.
ويتميز "سي آر 450" عن الطراز السابق "سي آر 400" بتصميم أكثر انسيابية مع مقدمة أطول، وسقف منخفض بمقدار 20 سنتيمتراً، ووزن أخف بنحو 50 طناً، ما يقلل المقاومة الديناميكية الهوائية بنسبة 22%.
حاليا تعمل القطارات من طراز "سي آر 400 فوشينغ" بسرعة تشغيلية تبلغ 350 كيلومتراً في الساعة، فيما يتوقع أن يقطع "سي آر 450" مسافة 600 ألف كيلومتر دون أعطال قبل حصوله على التصريح النهائي لنقل الركاب.