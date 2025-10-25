الصين تختبر أسرع قطار في العالم...فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
صُمم القطار ليصل إلى سرعة اختبار قصوى تبلغ 450 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيل تجاري تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة. وتجرى حاليا اختبارات تأهيله على الخط الذي يربط بين شانغهاي في شرق الصين وتشنغدو في جنوبها الغربي.حاليا تعمل القطارات من طراز "سي آر 400 فوشينغ" بسرعة تشغيلية تبلغ 350 كيلومتراً في الساعة، فيما يتوقع أن يقطع "سي آر 450" مسافة 600 ألف كيلومتر دون أعطال قبل حصوله على التصريح النهائي لنقل الركاب.تصوير "ريل" ينتهي بفاجعة على سكة قطار... فيديوالجمهور الإندونيسي يرفع الأعلام الفلسطينية خلال مباراة... فيديو
الصين تختبر أسرع قطار في العالم...فيديو

20:05 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 20:07 GMT 25.10.2025)
© Photo / xالصين تختبر أسرع قطار في العالم
الصين تختبر أسرع قطار في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
بدأ القطار فائق السرعة الجديد "سي آر 450"، الذي يعد الأسرع في العالم، مرحلة الاختبارات الميدانية قبل دخوله الخدمة على أحد خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين، حيث حقق سرعة بلغت 453 كيلومترا في الساعة خلال التجارب.
صُمم القطار ليصل إلى سرعة اختبار قصوى تبلغ 450 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيل تجاري تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة. وتجرى حاليا اختبارات تأهيله على الخط الذي يربط بين شانغهاي في شرق الصين وتشنغدو في جنوبها الغربي.

ويستطيع القطار الانطلاق من التوقف التام إلى سرعة 350 كيلومترا في الساعة خلال 4 دقائق و40 ثانية فقط. كما سجل قطاران من السلسلة رقما قياسيا عالميا حين مرا ببعضهما بسرعة نسبية بلغت 896 كيلومتراً في الساعة، بحسب وكالة أنباء شينخوا.

ويتميز "سي آر 450" عن الطراز السابق "سي آر 400" بتصميم أكثر انسيابية مع مقدمة أطول، وسقف منخفض بمقدار 20 سنتيمتراً، ووزن أخف بنحو 50 طناً، ما يقلل المقاومة الديناميكية الهوائية بنسبة 22%.
حاليا تعمل القطارات من طراز "سي آر 400 فوشينغ" بسرعة تشغيلية تبلغ 350 كيلومتراً في الساعة، فيما يتوقع أن يقطع "سي آر 450" مسافة 600 ألف كيلومتر دون أعطال قبل حصوله على التصريح النهائي لنقل الركاب.
