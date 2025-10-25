https://sarabic.ae/20251025/الجمهور-الإندونيسي-يرفع-الأعلام-الفلسطينية-خلال-مباراة-فيديو-1106385375.html
الجمهور الإندونيسي يرفع الأعلام الفلسطينية خلال مباراة... فيديو
الجمهور الإندونيسي يرفع الأعلام الفلسطينية خلال مباراة... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي بيرسيب باندونغ الإندونيسي، وسيلانغور الماليزي مشهدًا لافتا، إذ رفع الجمهور الإندونيسي الأعلام الفلسطينية تعبيرا عن... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T14:43+0000
2025-10-25T14:43+0000
2025-10-25T14:43+0000
رياضة
نادي الفيديو
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106385449_0:69:376:280_1920x0_80_0_0_d6142086093bd32f692d45fbf0e038ae.png
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا توثق لحظة توحد جماهير الفريقين في المدرجات، حيث رددوا الهتافات المؤيدة لفلسطين ورفعوا شعارات تطالب بالعدالة والسلام.أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد 3 جولات... فيديومحاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106385449_0:34:376:315_1920x0_80_0_0_bb9b7e701c39bb2d7f6ea6665e7c7341.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو
الجمهور الإندونيسي يرفع الأعلام الفلسطينية خلال مباراة... فيديو
شهدت مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي بيرسيب باندونغ الإندونيسي، وسيلانغور الماليزي مشهدًا لافتا، إذ رفع الجمهور الإندونيسي الأعلام الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا توثق لحظة توحد جماهير الفريقين في المدرجات، حيث رددوا الهتافات المؤيدة لفلسطين ورفعوا شعارات تطالب بالعدالة والسلام.
وكتب معلقون أن ما حدث في الملعب، لم يكن مجرد مباراة كرة قدم، بل موقف إنساني يعكس وحدة الشعوب في دعم القضايا العادلة، مؤكدين أن "الرياضة يمكن أن تكون رسالة سلام وحرية قبل أن تكون منافسة على الأهداف والنقاط".