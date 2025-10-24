عربي
أمساليوم
بث مباشر
أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد 3 جولات..فيديو
أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد 3 جولات..فيديو

تصدر الثنائي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الفرنسي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بعد مرور ثلاث جولات من مرحلة المجموعات.
وسجل هاري كين، أهدافه في جميع مباريات بايرن ميونخ الثلاث، حيث أحرز هدفا في اللقاء الأخير ضد كلوب بروج البلجيكي، إضافة إلى هدفين في مرمى تشيلسي الإنجليزي، وثنائية أخرى أمام بافوس القبرصي.

من جانبه، سجل كيليان مبابي، هدفين ضد مارسيليا الفرنسي، وثلاثية "هاتريك" في شباك فريق كايرات الكازاخستاني.

وفي ما يلي ترتيب افضل هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن:
1- هاري كين (بايرن ميونخ) – 5 أهداف
1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 5 أهداف
3- أنتوني جوردون (نيوكاسل) – 4 أهداف
3- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف
3- ماركوس راشفورد (برشلونة) – 4 أهداف
6- هارفي بارنيس (نيوكاسل) – 3 أهداف
6- فيرمين لوبيز (برشلونة) – 3 أهداف
6- جوركا غوروزيتا (أتلتيك بيلباو) – 3 أهداف
6- جوناثان بوركارد (آينتراخت فرانكفورت) – 3 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 3 أهداف
6-غابريل مارتينلي (أرسنال ) – 3 أهداف
6- إيغور بايكساو (مارسيليا) – 3 أهداف
6- فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف
6- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي) – 3 أهداف..
