أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد 3 جولات..فيديو
أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد 3 جولات..فيديو
تصدر الثنائي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الفرنسي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بعد مرور ثلاث جولات...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106370004_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_6eeac0ff02d137557adb177231218a3a.png
وسجل هاري كين، أهدافه في جميع مباريات بايرن ميونخ الثلاث، حيث أحرز هدفا في اللقاء الأخير ضد كلوب بروج البلجيكي، إضافة إلى هدفين في مرمى تشيلسي الإنجليزي، وثنائية أخرى أمام بافوس القبرصي.وفي ما يلي ترتيب افضل هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن:1- هاري كين (بايرن ميونخ) – 5 أهداف1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 5 أهداف3- أنتوني جوردون (نيوكاسل) – 4 أهداف3- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف3- ماركوس راشفورد (برشلونة) – 4 أهداف6- هارفي بارنيس (نيوكاسل) – 3 أهداف6- فيرمين لوبيز (برشلونة) – 3 أهداف6- جوركا غوروزيتا (أتلتيك بيلباو) – 3 أهداف6- جوناثان بوركارد (آينتراخت فرانكفورت) – 3 أهداف6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 3 أهداف6-غابريل مارتينلي (أرسنال ) – 3 أهداف6- إيغور بايكساو (مارسيليا) – 3 أهداف6- فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف6- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي) – 3 أهداف..
21:19 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 21:20 GMT 24.10.2025)
تصدر الثنائي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الفرنسي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بعد مرور ثلاث جولات من مرحلة المجموعات.
وسجل هاري كين، أهدافه في جميع مباريات بايرن ميونخ الثلاث، حيث أحرز هدفا في اللقاء الأخير ضد كلوب بروج البلجيكي، إضافة إلى هدفين في مرمى تشيلسي الإنجليزي، وثنائية أخرى أمام بافوس القبرصي.
من جانبه، سجل كيليان مبابي، هدفين ضد مارسيليا الفرنسي، وثلاثية "هاتريك" في شباك فريق كايرات الكازاخستاني.
وفي ما يلي ترتيب افضل هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن:
1- هاري كين (بايرن ميونخ) – 5 أهداف
1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 5 أهداف
3- أنتوني جوردون (نيوكاسل) – 4 أهداف
3- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف
3- ماركوس راشفورد (برشلونة) – 4 أهداف
6- هارفي بارنيس (نيوكاسل) – 3 أهداف
6- فيرمين لوبيز (برشلونة) – 3 أهداف
6- جوركا غوروزيتا (أتلتيك بيلباو) – 3 أهداف
6- جوناثان بوركارد (آينتراخت فرانكفورت) – 3 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 3 أهداف
6-غابريل مارتينلي (أرسنال ) – 3 أهداف
6- إيغور بايكساو (مارسيليا) – 3 أهداف
6- فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف
6- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي) – 3 أهداف..