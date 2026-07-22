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بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار
بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن وضع الاقتصاد الروسي مستقر، على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار في مجمع الوقود والطاقة. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T10:34+0000
2026-07-22T11:22+0000
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وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة القضايا الاقتصادية: "في بداية اجتماعنا، أود أن أشير إلى أن حالة الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحيوية مستقرة، رغم المحاولات الخارجية لزعزعة استقرار الوضع في قطاع الوقود و الطاقة وبعض القطاعات الأخرى".وأضاف: "يجب أن يتم توجيه سياستنا الاقتصادية نحو أهداف طويلة الأجل، وأن تُبنى الإجراءات المنفذة على هذه الأهداف، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الأقاليم والمناطق".وأشار بوتين إلى أن الميزانية الروسية حققت فائضًا في شهر يونيو/حزيران، وقال: "في يونيو/حزيران، حققت الميزانية الفيدرالية فائضاً قدره 196 مليار روبل (نحو 2.5 مليار دولار أمريكي)".وأضاف: "المسالة الأهم حاليا هي إطلاق دورة استثمارية جديدة، وتحفيز التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني".بوتين: حاجة روسيا للعملات الأجنبية أقل من أي وقت مضىبوتين يبحث التهديدات التي تواجه أمن المعلومات في روسيا مع أعضاء مجلس الأمن في البلاد
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روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار

10:34 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 11:22 GMT 22.07.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن وضع الاقتصاد الروسي مستقر، على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار في مجمع الوقود والطاقة.
وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة القضايا الاقتصادية: "في بداية اجتماعنا، أود أن أشير إلى أن حالة الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحيوية مستقرة، رغم المحاولات الخارجية لزعزعة استقرار الوضع في قطاع الوقود و الطاقة وبعض القطاعات الأخرى".

وتابع: "أود أن أؤكد أن الصعوبات التي نواجهها في سوق الوقود هي، بطبيعة الحال، تحمل طابعا مؤقتا، وليست قادرة على التأثير على الديناميكيات الاقتصادية العامة".

وأضاف: "يجب أن يتم توجيه سياستنا الاقتصادية نحو أهداف طويلة الأجل، وأن تُبنى الإجراءات المنفذة على هذه الأهداف، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الأقاليم والمناطق".
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وأشار بوتين إلى أن الميزانية الروسية حققت فائضًا في شهر يونيو/حزيران، وقال: "في يونيو/حزيران، حققت الميزانية الفيدرالية فائضاً قدره 196 مليار روبل (نحو 2.5 مليار دولار أمريكي)".

وتابع: "النظام المالي الحكومي في البلاد يحافظ على استقراره، ففي يونيو، تم تنفيذ الميزانية الفيدرالية بفائض 196 مليار روبل"، مؤكدا أن النمو في إيرادات الميزانية لعب دورا مهما في هذا الأمر.

وأضاف: "المسالة الأهم حاليا هي إطلاق دورة استثمارية جديدة، وتحفيز التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني".
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