https://sarabic.ae/20260723/إعلام-مقتل-شخصين-وإصابة-11-في-هجوم-أمريكي-على-الحدود-الإيرانية-العراقية-1115424549.html

إعلام: مقتل شخصين وإصابة 11 في هجوم أمريكي على الحدود الإيرانية العراقية

إعلام: مقتل شخصين وإصابة 11 في هجوم أمريكي على الحدود الإيرانية العراقية

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات المحلية الإيرانية، صباح اليوم الخميس، أن ضربة صاروخية استهدفت محيط منفذ شلامجة الحدودي، الواقع على الحدود بين إيران والعراق، ما أسفر عن مقتل... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T03:30+0000

2026-07-23T03:30+0000

2026-07-23T03:30+0000

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ونقلت وكالة "مهر" عن نائب محافظ إقليم خوزستان الإيراني للشؤون الأمنية، ولي الله حياتي، قوله: "تعرضت المناطق المحيطة بمنفذ شلامجة الحدودي لقصف صاروخي أمريكي... وحتى الآن، أسفر الهجوم الأمريكي على منفذ شلامجة الحدودي عن مقتل شخصين".وأضاف المسؤول لاحقًا أن 11 شخصًا آخرين أصيبوا جراء الهجوم.وفي السياق، أفادت وكالة أنباء "فارس"، صباح اليوم، نقلًا عن السلطات المحلية، بتعرض منشأة عسكرية لهجوم في محافظة بوشهر جنوب إيران.كما أفادت قناة "برس تي في" بسماع دوي انفجارات في مدينة جاسك الساحلية جنوب إيران.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق، صباح اليوم، بدء غارات جديدة على إيران، تزامنا مع إعلان الجيش الكويتي التصدي لهجمات طائرات مسيّرة معادية.وجاء في بيان للقيادة، نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اليوم، في تمام الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (00:30 بتوقيت موسكو)، بدأت القوات المسلحة الأمريكية، بأوامر من القائد الأعلى، شن ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260723/الحرس-الثوري-الإيراني-انفجار-ناقلة-نفط-أثناء-محاولتها-عبور-جزء-ملغم-من-مضيق-هرمز-1115423115.html

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