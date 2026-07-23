الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260723/الحرس-الثوري-الإيراني-انفجار-ناقلة-نفط-أثناء-محاولتها-عبور-جزء-ملغم-من-مضيق-هرمز-1115423115.html
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن ثلاث ناقلات نفط حاولت المرور عبر جزء ملغم من مضيق هرمز، وانفجرت إحداها، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T00:42+0000
2026-07-23T00:42+0000
مضيق هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113839568_0:106:1017:678_1920x0_80_0_0_dace622f3929241fb5e6e1f7ae3ffeb7.jpg
ونقلت قناة "برس تي في" عن الحرس الثوري قوله: "حاولت ثلاث ناقلات نفط مدعومة من الولايات المتحدة المرور عبر المسار الملغم جنوب مضيق هرمز. وبعد انفجار إحدى الناقلات واشتعال النيران فيها، استدارت الناقلتان الأخريان بسرعة وتراجعتا".وأضاف الحرس الثوري: "لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول أو المغادرة، وأي سفينة تنخدع بالخداع الأميركي وتحاول العبور من دون تنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية ستواجه المصير نفسه".والأحد الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار غير آمن" في المضيق، وفق تعبيره.وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تعرض-سفينتين-لحادثة-في-مضيق-هرمز-وتراجع-اثنتين-عن-العبور-1115320286.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113839568_95:0:999:678_1920x0_80_0_0_fb0e57d3ad62854e2210ab1712b3a5e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز

00:42 GMT 23.07.2026
© REUTERS Majid-Asgaripourسفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن ثلاث ناقلات نفط حاولت المرور عبر جزء ملغم من مضيق هرمز، وانفجرت إحداها، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول أو المغادرة المضيق.
ونقلت قناة "برس تي في" عن الحرس الثوري قوله: "حاولت ثلاث ناقلات نفط مدعومة من الولايات المتحدة المرور عبر المسار الملغم جنوب مضيق هرمز. وبعد انفجار إحدى الناقلات واشتعال النيران فيها، استدارت الناقلتان الأخريان بسرعة وتراجعتا".
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور
19 يوليو, 10:11 GMT
وأضاف الحرس الثوري: "لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول أو المغادرة، وأي سفينة تنخدع بالخداع الأميركي وتحاول العبور من دون تنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية ستواجه المصير نفسه".
والأحد الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار غير آمن" في المضيق، وفق تعبيره.
وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала