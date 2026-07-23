https://sarabic.ae/20260723/الحرس-الثوري-الإيراني-انفجار-ناقلة-نفط-أثناء-محاولتها-عبور-جزء-ملغم-من-مضيق-هرمز-1115423115.html
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن ثلاث ناقلات نفط حاولت المرور عبر جزء ملغم من مضيق هرمز، وانفجرت إحداها، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T00:42+0000
2026-07-23T00:42+0000
2026-07-23T00:42+0000
مضيق هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113839568_0:106:1017:678_1920x0_80_0_0_dace622f3929241fb5e6e1f7ae3ffeb7.jpg
ونقلت قناة "برس تي في" عن الحرس الثوري قوله: "حاولت ثلاث ناقلات نفط مدعومة من الولايات المتحدة المرور عبر المسار الملغم جنوب مضيق هرمز. وبعد انفجار إحدى الناقلات واشتعال النيران فيها، استدارت الناقلتان الأخريان بسرعة وتراجعتا".وأضاف الحرس الثوري: "لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول أو المغادرة، وأي سفينة تنخدع بالخداع الأميركي وتحاول العبور من دون تنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية ستواجه المصير نفسه".والأحد الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار غير آمن" في المضيق، وفق تعبيره.وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تعرض-سفينتين-لحادثة-في-مضيق-هرمز-وتراجع-اثنتين-عن-العبور-1115320286.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113839568_95:0:999:678_1920x0_80_0_0_fb0e57d3ad62854e2210ab1712b3a5e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور جزء ملغم من مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن ثلاث ناقلات نفط حاولت المرور عبر جزء ملغم من مضيق هرمز، وانفجرت إحداها، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول أو المغادرة المضيق.
ونقلت قناة "برس تي في" عن الحرس الثوري قوله: "حاولت ثلاث ناقلات نفط مدعومة من الولايات المتحدة المرور عبر المسار الملغم جنوب مضيق هرمز. وبعد انفجار إحدى الناقلات واشتعال النيران فيها، استدارت الناقلتان الأخريان بسرعة وتراجعتا".
وأضاف الحرس الثوري: "لن يُسمح لأي ناقلة نفط بالدخول أو المغادرة، وأي سفينة تنخدع بالخداع الأميركي وتحاول العبور من دون تنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية ستواجه المصير نفسه".
والأحد الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار غير آمن" في المضيق، وفق تعبيره.
وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.