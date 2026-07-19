https://sarabic.ae/20260719/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تعرض-سفينتين-لحادثة-في-مضيق-هرمز-وتراجع-اثنتين-عن-العبور-1115320286.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور
الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "4 سفن قامت، بدعم من أمريكا، بتعطيل أنظمة الملاحة وتجاهل تحذيرات قاعدة مراقبة مضيق هرمز، بهدف تعطيل الملاحة والخروج عبر مسار غير آمن"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضافت أن "الحادث أسفر عن توقف سفينتين في موقعهما، بينما رفضت السفينتان الأخريان مواصلة الإبحار"، معتبرة أن "أي عبور للنفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر المضيق يتطلب التنسيق والحصول على تصريح"، على حد قولها.وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، وفق تعبيره.وقال الحرس الثوري الإيراني: "الناقلتان تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأمريكية، واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع"، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار غير آمن" في المضيق، وفق تعبيره.
وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "4 سفن قامت، بدعم من أمريكا، بتعطيل أنظمة الملاحة وتجاهل تحذيرات قاعدة مراقبة مضيق هرمز، بهدف تعطيل الملاحة والخروج عبر مسار غير آمن"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضافت أن "الحادث أسفر عن توقف سفينتين في موقعهما، بينما رفضت السفينتان الأخريان مواصلة الإبحار"، معتبرة أن "أي عبور للنفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر المضيق يتطلب التنسيق والحصول على تصريح"، على حد قولها.
وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".
كما حذّرت من أن "السفن التي تستجيب لتصريحات العدو الأمريكي، وتسلك مسارات غير آمنة ستتعرض لحوادث لا محالة"، بحسب ما جاء في البيان.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران
أثناء مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، وفق تعبيره.
وقال الحرس الثوري الإيراني: "الناقلتان تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأمريكية، واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع"، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.