https://sarabic.ae/20260719/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تعرض-سفينتين-لحادثة-في-مضيق-هرمز-وتراجع-اثنتين-عن-العبور-1115320286.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T10:11+0000

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وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "4 سفن قامت، بدعم من أمريكا، بتعطيل أنظمة الملاحة وتجاهل تحذيرات قاعدة مراقبة مضيق هرمز، بهدف تعطيل الملاحة والخروج عبر مسار غير آمن"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضافت أن "الحادث أسفر عن توقف سفينتين في موقعهما، بينما رفضت السفينتان الأخريان مواصلة الإبحار"، معتبرة أن "أي عبور للنفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر المضيق يتطلب التنسيق والحصول على تصريح"، على حد قولها.وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، وفق تعبيره.وقال الحرس الثوري الإيراني: "الناقلتان تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأمريكية، واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع"، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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