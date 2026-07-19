الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا: سنستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا وطهران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يُدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260719/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تعرض-سفينتين-لحادثة-في-مضيق-هرمز-وتراجع-اثنتين-عن-العبور-1115320286.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور
الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T10:11+0000
2026-07-19T10:11+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114531383_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_93afd9989e5ccc5f47c70d28b52c8257.jpg
وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "4 سفن قامت، بدعم من أمريكا، بتعطيل أنظمة الملاحة وتجاهل تحذيرات قاعدة مراقبة مضيق هرمز، بهدف تعطيل الملاحة والخروج عبر مسار غير آمن"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضافت أن "الحادث أسفر عن توقف سفينتين في موقعهما، بينما رفضت السفينتان الأخريان مواصلة الإبحار"، معتبرة أن "أي عبور للنفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر المضيق يتطلب التنسيق والحصول على تصريح"، على حد قولها.وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، وفق تعبيره.وقال الحرس الثوري الإيراني: "الناقلتان تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأمريكية، واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع"، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/تهديد-إيراني-ترامب-سيأخذ-حلم-إعادة-فتح-هرمز-عبر-العمل-العسكري-معه-إلى-القبر-1115250064.html
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-مضيق-هرمز-مفتوح-حاليا-أمام-جميع-السفن-باستثناء-الإيرانية-1115205082.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114531383_207:0:1332:844_1920x0_80_0_0_0ace972f80c2df7af7fd96116a41f42e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور

10:11 GMT 19.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن سفينتين تعرضتا لحادث في مضيق هرمز، فيما امتنعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار، بعدما سلكت 4 سفن ما وصفه بـ"مسار غير آمن" في المضيق، وفق تعبيره.
وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "4 سفن قامت، بدعم من أمريكا، بتعطيل أنظمة الملاحة وتجاهل تحذيرات قاعدة مراقبة مضيق هرمز، بهدف تعطيل الملاحة والخروج عبر مسار غير آمن"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضافت أن "الحادث أسفر عن توقف سفينتين في موقعهما، بينما رفضت السفينتان الأخريان مواصلة الإبحار"، معتبرة أن "أي عبور للنفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر المضيق يتطلب التنسيق والحصول على تصريح"، على حد قولها.
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر
16 يوليو, 13:34 GMT
وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيانها، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها الكاملة، مشددة أن "المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن".

كما حذّرت من أن "السفن التي تستجيب لتصريحات العدو الأمريكي، وتسلك مسارات غير آمنة ستتعرض لحوادث لا محالة"، بحسب ما جاء في البيان.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، وفق تعبيره.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
ترامب: مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية
14 يوليو, 17:33 GMT
وقال الحرس الثوري الإيراني: "الناقلتان تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأمريكية، واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع"، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала