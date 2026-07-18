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الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام وانفجارهما في مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام وانفجارهما في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T00:24+0000
2026-07-18T00:24+0000
الحرس الثوري الإيراني
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلًا عن الحرس الثوري، بأن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران بعد مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.وقال الحرس الثوري: "الناقلتان تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأمريكية، واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع".وأضاف: "على السفن الامتناع عن دخول المسار المزروع بالألغام في مضيق هرمز حفاظًا على استثماراتها وأرواح طواقمها"، مؤكدًا أن "مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقًا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي".وشدد على أنه "ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة، فلا يمكن تصدير الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة".وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري أنه أوقف أربع ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز باستخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ.وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تستهدف-سفينة-ترفع-علم-تايلاند-في-مضيق-هرمز-1115288500.html
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الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام وانفجارهما في مضيق هرمز

00:24 GMT 18.07.2026
© REUTERS Majid-Asgaripourسفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلًا عن الحرس الثوري، بأن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران بعد مرورهما عبر مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.
سفينة الشحن المحترقة مورنينغ ميداس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
بحرية الحرس الثوري الإيراني تستهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
أمس, 18:26 GMT
وقال الحرس الثوري: "الناقلتان تعرضتا لخداع من قبل منظمات التجسس الأمريكية، واشتعلت النيران فيهما على نطاق واسع".
وأضاف: "على السفن الامتناع عن دخول المسار المزروع بالألغام في مضيق هرمز حفاظًا على استثماراتها وأرواح طواقمها"، مؤكدًا أن "مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقًا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي".
وشدد على أنه "ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة، فلا يمكن تصدير الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة".
وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري أنه أوقف أربع ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز باستخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ.
وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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