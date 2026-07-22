https://sarabic.ae/20260722/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-ضربات-جديدة-على-إيران-1115422591.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء ضربات جديدة على إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء ضربات جديدة على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، بدء غارات جديدة على إيران، تزامنا مع إعلان الجيش الكويتي التصدي لهجمات طائرات مسيّرة معادية. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T23:47+0000
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وجاء في بيان القيادة، الذي نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اليوم، في تمام الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (00:30 بتوقيت موسكو)، بدأت القوات المسلحة الأمريكية، بأوامر من القائد الأعلى، شن ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية".وفي السياق، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة.وقالت هيئة الأركان العامة، في بيان نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تتصدى أنظمة الدفاع الجوي الكويتية حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية".وكانت وكالة أنباء فارس قد أفادت بوقوع انفجارات هزت ضواحي مدينة بوشهر جنوب إيران. كذلك سُمع دوي انفجارات في محيط مدينة بندر ماهشهر في محافظة خوزستان.وكان مصدر عسكري إيراني قد كشف أن القوات المسلحة الإيرانية تتدرب على عدة سيناريوهات لهجمات أمريكية، ومستعدة للتصدي لغزو بري أمريكي.وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قواتنا المسلحة جهزت عدة سيناريوهات للتصدي لأي هجوم جديد من جانب الولايات المتحدة، ولا سيما في حال ارتكبت واشنطن خطأ وبدأت غزوًا بريًا".وشدد المصدر على أن واشنطن تتحمل مسؤولية أي عواقب تنجم عن تصعيد التوتر.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260722/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إسرائيل-بأنها-تنوي-تصعيد-هجماتها-ضد-إيران-1115416369.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء ضربات جديدة على إيران
23:47 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 23:48 GMT 22.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، بدء غارات جديدة على إيران، تزامنا مع إعلان الجيش الكويتي التصدي لهجمات طائرات مسيّرة معادية.
وجاء في بيان القيادة، الذي نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اليوم، في تمام الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (00:30 بتوقيت موسكو)، بدأت القوات المسلحة الأمريكية، بأوامر من القائد الأعلى، شن ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية".
وفي السياق، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة.
وقالت هيئة الأركان العامة، في بيان نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تتصدى أنظمة الدفاع الجوي الكويتية حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية".
وكانت وكالة أنباء فارس قد أفادت بوقوع انفجارات هزت ضواحي مدينة بوشهر جنوب إيران. كذلك سُمع دوي انفجارات في محيط مدينة بندر ماهشهر في محافظة خوزستان.
وكان مصدر عسكري إيراني قد كشف أن القوات المسلحة الإيرانية تتدرب على عدة سيناريوهات لهجمات أمريكية
، ومستعدة للتصدي لغزو بري أمريكي.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قواتنا المسلحة جهزت عدة سيناريوهات للتصدي لأي هجوم جديد من جانب الولايات المتحدة، ولا سيما في حال ارتكبت واشنطن خطأ وبدأت غزوًا بريًا".
وحذر المصدر من أن تكرار الهجوم على منشآت إيران النووية أو البنى التحتية سيقابَل برد يفوق توقعات الولايات المتحدة، مضيفًا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تؤدِّ سوى إلى زيادة الجهوزية العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية من أجل التصدي لأي غزو محتمل.
وشدد المصدر على أن واشنطن تتحمل مسؤولية أي عواقب تنجم عن تصعيد التوتر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.