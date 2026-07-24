https://sarabic.ae/20260724/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-إلى-التوصل-العاجل-لاتفاقات-تنهي-العمليات-القتالية-في-منطقة-الخليج-1115460819.html
الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى التوصل العاجل لاتفاقات تنهي العمليات القتالية في منطقة الخليج
الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى التوصل العاجل لاتفاقات تنهي العمليات القتالية في منطقة الخليج
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا التصعيد في الخليج واستعادة الاستقرار في المنطقة. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني عقب اجتماع بين الوزيرين على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "ناقش رئيسا إدارات السياسة الخارجية التصعيد الحالي في الخليج والآفاق المهددة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.الخارجية الروسية: موسكو والقاهرة تدعوان لتكثيف الجهود لتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260723/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-أطراف-النزاع-في-الشرق-الأوسط-إلى-ضبط-النفس-1115427070.html
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روسيا, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى التوصل العاجل لاتفاقات تنهي العمليات القتالية في منطقة الخليج
10:14 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 10:17 GMT 24.07.2026)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا التصعيد في الخليج واستعادة الاستقرار في المنطقة.
وجاء في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني عقب اجتماع بين الوزيرين على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "ناقش رئيسا إدارات السياسة الخارجية التصعيد الحالي في الخليج والآفاق المهددة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاقيات مستدامة لإنهاء الأعمال العدائية بما يخدم استعادة الاستقرار والأمن والملاحة دون عوائق في المنطقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ ذلك الإعلان، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.