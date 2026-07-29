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وزارة البترول المصرية: حريق على سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط
وزارة البترول المصرية: حريق على سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين فير ميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T16:42+0000
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وأضافت الوزارة في بيان لها أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وتهيب وزارة البترول والثروة المعدنية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.
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وزارة البترول المصرية: حريق على سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط
16:42 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 17:03 GMT 29.07.2026)
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين فير ميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".
وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.
وتهيب وزارة البترول والثروة المعدنية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.