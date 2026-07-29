https://sarabic.ae/20260729/الاحتياطي-النفطي-الأمريكي-يواصل-التراجع-ويسجل-أدنى-مستوى-منذ-4-عقود-1115603215.html
الاحتياطي النفطي الأمريكي يواصل التراجع ويسجل أدنى مستوى منذ 4 عقود
الاحتياطي النفطي الأمريكي يواصل التراجع ويسجل أدنى مستوى منذ 4 عقود
سبوتنيك عربي
انخفض الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 تموز/يوليو، بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T16:12+0000
2026-07-29T16:12+0000
2026-07-29T16:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_f7bc06b7bd3dfef186ec5c754b62edde.jpg
وأوضحت البيانات الأمريكية أن "الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي انخفض في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 يوليو بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل" .ووفقا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، فقد انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الجاري بمقدار 2000 برميل يوميا ليصل إلى 17.796 مليون برميل يوميا.فيما بلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة الماضية 13.829 مليون برميل يوميا.وفقا للبيانات النهائية، فإن "إنتاج النفط في الولايات المتحدة بلغ في أيار/مايو الماضي 13.82 مليون برميل يوميا. وفي حزيران/يونيو الماضي 13.89 مليون برميل يوميا. وفي تموز/يوليو الجاري من المتوقع أن يبلغ 13.84 مليون. وبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الماضي 13.59 مليون برميل يوميًا".يذكر أنه خلال عامين ونصف العام الماضيين، أُعيد إلى الاحتياطي الأمريكي أقل من 70 مليون برميل فقط، ولا يزال مستواه الحالي أقل بنحو 40% مقارنة بمستواه في أيلول/سبتمبر 2021، عندما بلغ 620 مليون برميل.وفي آذار/مارس الماضي، أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ثم تعويضه لاحقاً بإضافة 200 مليون برميل خلال العام التالي.
https://sarabic.ae/20260729/أسعار-النفط-تقفز-67-وسط-اضطرابات-الشرق-الأوسط-1115597153.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_238:0:1326:816_1920x0_80_0_0_f105c2168b269c082cda51332223cf98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الاحتياطي النفطي الأمريكي يواصل التراجع ويسجل أدنى مستوى منذ 4 عقود
انخفض الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 تموز/يوليو، بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 1983، وذلك وفقا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
وأوضحت البيانات الأمريكية أن "الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي انخفض في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 يوليو بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل" .
وأظهرت البيانات أن آخر مرة سجل فيها الاحتياطي مستوى أدنى كانت في الأسبوع المنتهي في 4 مارس 1983، عندما بلغ 306.964 مليون برميل.
ووفقا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، فقد انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الجاري بمقدار 2000 برميل يوميا ليصل إلى 17.796 مليون برميل يوميا.
فيما بلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة الماضية 13.829 مليون برميل يوميا.
وفقا للبيانات النهائية، فإن "إنتاج النفط في الولايات المتحدة بلغ في أيار/مايو الماضي 13.82 مليون برميل يوميا. وفي حزيران/يونيو الماضي 13.89 مليون برميل يوميا. وفي تموز/يوليو الجاري من المتوقع أن يبلغ 13.84 مليون. وبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الماضي 13.59 مليون برميل يوميًا".
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد رفعت في 7 يوليو توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط خلال العام الجاري بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 13.78 مليون برميل يوميا، فيما خفضت توقعاتها لإنتاج عام 2027 بمقدار 120 ألف برميل يوميًا إلى 14.03 مليون برميل يوميًا.
يذكر أنه خلال عامين ونصف العام الماضيين، أُعيد إلى الاحتياطي الأمريكي أقل من 70 مليون برميل فقط، ولا يزال مستواه الحالي أقل بنحو 40% مقارنة بمستواه في أيلول/سبتمبر 2021، عندما بلغ 620 مليون برميل.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ثم تعويضه لاحقاً بإضافة 200 مليون برميل خلال العام التالي.