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الاحتياطي النفطي الأمريكي يواصل التراجع ويسجل أدنى مستوى منذ 4 عقود
الاحتياطي النفطي الأمريكي يواصل التراجع ويسجل أدنى مستوى منذ 4 عقود
سبوتنيك عربي
انخفض الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 تموز/يوليو، بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T16:12+0000
2026-07-29T16:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت البيانات الأمريكية أن "الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي انخفض في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 يوليو بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل" .ووفقا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، فقد انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الجاري بمقدار 2000 برميل يوميا ليصل إلى 17.796 مليون برميل يوميا.فيما بلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة الماضية 13.829 مليون برميل يوميا.‏وفقا للبيانات النهائية، فإن "إنتاج النفط في الولايات المتحدة بلغ في أيار/مايو الماضي 13.82 مليون برميل يوميا. وفي حزيران/يونيو الماضي 13.89 مليون برميل يوميا. وفي تموز/يوليو الجاري من المتوقع أن يبلغ 13.84 مليون. وبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الماضي 13.59 مليون برميل يوميًا".يذكر أنه خلال عامين ونصف العام الماضيين، أُعيد إلى الاحتياطي الأمريكي أقل من 70 مليون برميل فقط، ولا يزال مستواه الحالي أقل بنحو 40% مقارنة بمستواه في أيلول/سبتمبر 2021، عندما بلغ 620 مليون برميل.وفي آذار/مارس الماضي، أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ثم تعويضه لاحقاً بإضافة 200 مليون برميل خلال العام التالي.
https://sarabic.ae/20260729/أسعار-النفط-تقفز-67-وسط-اضطرابات-الشرق-الأوسط-1115597153.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الاحتياطي النفطي الأمريكي يواصل التراجع ويسجل أدنى مستوى منذ 4 عقود

16:12 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Martin Meissnerمضخات نفط
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
انخفض الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 تموز/يوليو، بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 1983، وذلك وفقا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.‏
وأوضحت البيانات الأمريكية أن "الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي انخفض في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 يوليو بمقدار 3.797 مليون برميل ليسجل 307.65 مليون برميل" .

وأظهرت البيانات أن آخر مرة سجل فيها الاحتياطي مستوى أدنى كانت في الأسبوع المنتهي في 4 مارس 1983، عندما بلغ 306.964 مليون برميل.

ووفقا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، فقد انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الجاري بمقدار 2000 برميل يوميا ليصل إلى 17.796 مليون برميل يوميا.
فيما بلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة الماضية 13.829 مليون برميل يوميا.‏
رست ناقلة النفط إيفانا في ميناء إل باليتو في بويرتو كابيلو، فنزويلا، الأحد 21 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
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وفقا للبيانات النهائية، فإن "إنتاج النفط في الولايات المتحدة بلغ في أيار/مايو الماضي 13.82 مليون برميل يوميا. وفي حزيران/يونيو الماضي 13.89 مليون برميل يوميا. وفي تموز/يوليو الجاري من المتوقع أن يبلغ 13.84 مليون. وبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الماضي 13.59 مليون برميل يوميًا".

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد رفعت في 7 يوليو توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط خلال العام الجاري بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 13.78 مليون برميل يوميا، فيما خفضت توقعاتها لإنتاج عام 2027 بمقدار 120 ألف برميل يوميًا إلى 14.03 مليون برميل يوميًا.

يذكر أنه خلال عامين ونصف العام الماضيين، أُعيد إلى الاحتياطي الأمريكي أقل من 70 مليون برميل فقط، ولا يزال مستواه الحالي أقل بنحو 40% مقارنة بمستواه في أيلول/سبتمبر 2021، عندما بلغ 620 مليون برميل.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ثم تعويضه لاحقاً بإضافة 200 مليون برميل خلال العام التالي.
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