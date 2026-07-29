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أسعار النفط تقفز 6.7% وسط اضطرابات الشرق الأوسط
أسعار النفط تقفز 6.7% وسط اضطرابات الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سترد بقوة على ما وصفه بمحاولة هجوم مباغت استهدفت القوات... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T13:37+0000
2026-07-29T13:37+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن إعلان الرئيس ترامب، أثار مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة بوجه عام.وصعد خام برنت، المعيار العالمي، 6.7% ليصل إلى 89.75 دولار للبرميل، في وقت ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.4 % إلى 84.31 دولار للبرميل.ونقلت صحيفة غربية عن بيورن فانغ ينسن، المستشار التنفيذي لقطاع الصناعة في شركة "زينيتا"، أن "استهداف منشآت إنتاج النفط والتخزين والبنية التحتية للموانئ، قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة عبر منطقة الشرق الأوسط".وكان تقرير لمؤسسة "كيتكو" قد لفت إلى أن القفزة في أسعار النفط جاءت مدعومة بالنبرة المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، خلال أول اجتماع له على رأس البنك المركزي الأمريكي.ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المتعاملون قرار السياسة النقدية، وسط انقسام التوقعات بشأن توجهات أسعار الفائدة.ذكر الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض السيطرة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن التي تسمح لها واشنطن فقط، هي التي تعبر الممر المائي".ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
https://sarabic.ae/20260729/احتياطيات-عملاقة-وإنتاج-متصاعد-كيف-ترسم-أكبر-5-حقول-نفط-وغاز-مستقبل-الطاقة-في-العراق؟-1115587471.html
https://sarabic.ae/20260727/هبوط-أسعار-النفط-بأكثر-من-5-بعد-تعليق-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1115526657.html
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سوق النفط, الأخبار, العالم
سوق النفط, الأخبار, العالم

أسعار النفط تقفز 6.7% وسط اضطرابات الشرق الأوسط

13:37 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroixرست ناقلة النفط "إيفانا" في ميناء إل باليتو في بويرتو كابيلو، فنزويلا، الأحد 21 ديسمبر 2025.
رست ناقلة النفط إيفانا في ميناء إل باليتو في بويرتو كابيلو، فنزويلا، الأحد 21 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سترد بقوة على ما وصفه بمحاولة هجوم مباغت استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن إعلان الرئيس ترامب، أثار مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة بوجه عام.
صناعة الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
احتياطيات عملاقة وإنتاج متصاعد... كيف ترسم أكبر 5 حقول نفط وغاز مستقبل الطاقة في العراق؟
08:47 GMT
وصعد خام برنت، المعيار العالمي، 6.7% ليصل إلى 89.75 دولار للبرميل، في وقت ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.4 % إلى 84.31 دولار للبرميل.
ونقلت صحيفة غربية عن بيورن فانغ ينسن، المستشار التنفيذي لقطاع الصناعة في شركة "زينيتا"، أن "استهداف منشآت إنتاج النفط والتخزين والبنية التحتية للموانئ، قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة عبر منطقة الشرق الأوسط".
وكان تقرير لمؤسسة "كيتكو" قد لفت إلى أن القفزة في أسعار النفط جاءت مدعومة بالنبرة المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، خلال أول اجتماع له على رأس البنك المركزي الأمريكي.
ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المتعاملون قرار السياسة النقدية، وسط انقسام التوقعات بشأن توجهات أسعار الفائدة.
ذكر الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض السيطرة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن التي تسمح لها واشنطن فقط، هي التي تعبر الممر المائي".
شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران
27 يوليو, 01:46 GMT
ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
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