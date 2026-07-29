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أسعار النفط تقفز 6.7% وسط اضطرابات الشرق الأوسط

أسعار النفط تقفز 6.7% وسط اضطرابات الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سترد بقوة على ما وصفه بمحاولة هجوم مباغت استهدفت القوات... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T13:37+0000

2026-07-29T13:37+0000

2026-07-29T13:37+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن إعلان الرئيس ترامب، أثار مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة بوجه عام.وصعد خام برنت، المعيار العالمي، 6.7% ليصل إلى 89.75 دولار للبرميل، في وقت ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.4 % إلى 84.31 دولار للبرميل.ونقلت صحيفة غربية عن بيورن فانغ ينسن، المستشار التنفيذي لقطاع الصناعة في شركة "زينيتا"، أن "استهداف منشآت إنتاج النفط والتخزين والبنية التحتية للموانئ، قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة عبر منطقة الشرق الأوسط".وكان تقرير لمؤسسة "كيتكو" قد لفت إلى أن القفزة في أسعار النفط جاءت مدعومة بالنبرة المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، خلال أول اجتماع له على رأس البنك المركزي الأمريكي.ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المتعاملون قرار السياسة النقدية، وسط انقسام التوقعات بشأن توجهات أسعار الفائدة.ذكر الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض السيطرة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن التي تسمح لها واشنطن فقط، هي التي تعبر الممر المائي".ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.

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