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ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد
ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستستهدف المنشأة النووية الإيرانية داخل "جبل الفأس" إذا لم تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T13:11+0000
2026-07-28T13:11+0000
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وأضاف ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن موقع "جبل الفأس "لا يمثل "مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من اللجوء إلى تدمير ما تبقى من البلاد.وأوضح أن الولايات المتحدة ترغب في تجنب استهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بإمكان واشنطن تدمير معظم الجسور الإيرانية "خلال أقل من ساعة" إذا اقتضى الأمر.وأشار ترامب، إلى أن المحادثات مع إيران كانت جيدة، لكنه اتهم طهران بإرسال رسائل متناقضة، قائلاً إنها "قد تنخرط في محادثات إيجابية، ثم تعلن لاحقاً أنها لم تناقش الملف النووي".وفي سياق متصل، قال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرغب في استمرار الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، مشددًا على أنه إذا لم تبرم طهران اتفاقًا مع واشنطن، فإنه "سيعود ويكمل المهمة".وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، "المرحلة النهائية من العمليات العسكرية ضد إيران ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور"، مؤكدا أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف، ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260728/باحث-في-الشأن-الإقليمي-الولايات-المتحدة-أمام-معضلات-تعيق-إعادة-تكرار-الحرب-على-إيران-1115570439.html
https://sarabic.ae/20260728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نريد-معاودة-الحرب-على-إيران-لكن-أمريكا-تمنعنا-1115562389.html
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دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد

13:11 GMT 28.07.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© REUTERS Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستستهدف المنشأة النووية الإيرانية داخل "جبل الفأس" إذا لم تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن بلاده تمتلك موقفاً قوياً للغاية في مواجهة إيران.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن موقع "جبل الفأس "لا يمثل "مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من اللجوء إلى تدمير ما تبقى من البلاد.
وأوضح أن الولايات المتحدة ترغب في تجنب استهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بإمكان واشنطن تدمير معظم الجسور الإيرانية "خلال أقل من ساعة" إذا اقتضى الأمر.
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وأشار ترامب، إلى أن المحادثات مع إيران كانت جيدة، لكنه اتهم طهران بإرسال رسائل متناقضة، قائلاً إنها "قد تنخرط في محادثات إيجابية، ثم تعلن لاحقاً أنها لم تناقش الملف النووي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة قضت على الدفاعات الجوية الإيرانية والكثير من أسلحتها"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لإيران بمواصلة خرق الاتفاقات.
وفي سياق متصل، قال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرغب في استمرار الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، مشددًا على أنه إذا لم تبرم طهران اتفاقًا مع واشنطن، فإنه "سيعود ويكمل المهمة".
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وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، "المرحلة النهائية من العمليات العسكرية ضد إيران ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور"، مؤكدا أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف، ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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