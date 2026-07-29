https://sarabic.ae/20260729/احتياطيات-عملاقة-وإنتاج-متصاعد-كيف-ترسم-أكبر-5-حقول-نفط-وغاز-مستقبل-الطاقة-في-العراق؟-1115587471.html

احتياطيات عملاقة وإنتاج متصاعد... كيف ترسم أكبر 5 حقول نفط وغاز مستقبل الطاقة في العراق؟

احتياطيات عملاقة وإنتاج متصاعد... كيف ترسم أكبر 5 حقول نفط وغاز مستقبل الطاقة في العراق؟

سبوتنيك عربي

تمتلك أكبر 5 حقول نفط وغاز في العراق احتياطيات ضخمة تُشكّل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في البلاد، وتدعم خطط بغداد الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، إلى... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T08:47+0000

2026-07-29T08:47+0000

2026-07-29T08:47+0000

العراق

اقتصاد

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ويضم العراق عددًا من أكبر الحقول النفطية والغازية في الشرق الأوسط، التي تتميز بالضخامة وتنوع الموارد، كما يواصل مشروعات تطوير تستهدف رفع الإنتاج، وتبرز أكبر حقول النفط والغاز في العراق بوصفها محركًا رئيسًا لخطط وزارة النفط الرامية إلى استغلال الموارد الهيدروكربونية، إذ تجمع بين الحقول النفطية العملاقة والحقول الغازية الإستراتيجية، التي تُعوَّل عليها في دعم أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.ويواصل العراق تنفيذ برامج استثمارية واسعة بالتعاون مع شركات عالمية لتطوير البنية التحتية للإنتاج، وزيادة قدرات المعالجة، وإنشاء مرافق جديدة، بما يضمن الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة ورفع كفاءة العمليات في مختلف الحقول.أكبر 5 حقول نفط وغاز في العراق تضم كلا من:حقل "مجنون" النفطييُعدّ أحد أكبر الحقول النفطية في العالم، ويقع بمحافظة البصرة، اكتشفته شركة "بتروبراس" البرازيلية عام 1975.كما أظهرت نتائج المسوحات الزلزالية الحديثة احتواء الحقل على نحو 38 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يجعله واحدًا من أكبر الأصول الهيدروكربونية في العراق، ويمنحه أهمية إضافية تتجاوز إنتاج النفط الخام، وفق منصة "الطاقة" المتخصصة.وفي مايو/ أيار 2023، افتتحت وزارة النفط مشروع حقن المياه التجريبي بطاقة 80 ألف برميل يوميًا، إلى جانب محطة عزل الغاز الثانية، ضمن خطة تستهدف مضاعفة إنتاج الحقل وتعزيز استدامة العمليات خلال السنوات المقبلة.حقل "غرب القرنة 2"يعد الحقل أحد أكبر المشروعات النفطية في العراق، ويقع شمال غرب محافظة البصرة على مساحة تبلغ نحو 340 كيلومترًا مربعًا، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم صادرات النفط وتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الوطني.وتكشف بيانات أكبر 5 حقول نفط وغاز في العراق، أن شركة "لوك أويل" الروسية، تولّت تشغيل المشروع لسنوات، قبل انتقال حصتها إلى شركة "شيفرون" الأمريكية، بموجب اتفاق موقّع في الأول من يوليو/ تموز 2026.ويصل إنتاج الحقل حاليًا إلى نحو 480 ألف برميل يوميًا، واحتفل القائمون على المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بوصول الإنتاج التراكمي له إلى مليار برميل، بإيرادات تجاوزت 40 مليار دولار، في حين تستهدف خطط التطوير رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.حقل "الناصرية"يقع بمحافظة ذي قار، إذ يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز الأصول القادرة على تعزيز صادرات النفط، بفضل احتياطياته الكبيرة وخطط تطويره المستمرة.وتُقدَّر الاحتياطيات المؤكدة للحقل بأكثر من 4.4 مليار برميل من النفط الخام، ما يجعله واحدًا من أكبر الحقول غير المستثمرة بالكامل، ويمنحه أهمية كبيرة ضمن خطط بغداد الرامية إلى زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.وارتفع إنتاج الحقل من نحو 52 ألف برميل يوميًا إلى 70 ألف برميل يوميًا، بحلول يونيو/ حزيران 2025، ويُنتج الحقل كذلك نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز المصاحب.حقل "عكاس" للغازيُعدّ أكبر الحقول الغازية الإستراتيجية في العراق، ويقع بمحافظة الأنبار بالقرب من مدينة القائم. اكتُشف الحقل للمرة الأولى عام 1981، ويقع جنوب نهر الفرات وشرق الحدود العراقية السورية، وأصبح لاحقًا محورًا رئيسًا في إستراتيجية وزارة النفط العراقية الرامية إلى تنمية موارد الغاز وتطوير البنية التحتية للطاقة.وتستهدف وزارة النفط، ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير، الوصول بإنتاج الحقل إلى نحو 400 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا بحلول عام 2027، بما يوفر إمدادات مستقرة لمحطات الكهرباء والصناعات المحلية المختلفة.حقل "المنصورية" للغازيحتلّ المرتبة الثانية بين أكبر حقول الغاز في العراق، ويقع في محافظة ديالى على بعد نحو 57 كيلومترًا شمال شرقي بغداد، ويُعوَّل عليه بصورة كبيرة لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.وتُظهر بيانات أكبر 5 حقول نفط وغاز في العراق، أن احتياطيات "المنصورية" تبلغ نحو 4.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، ليأتي في المرتبة الثانية بعد حقل "عكاز"، ويعزز خطط بغداد لخفض الاستيراد.وأظهرت الدراسات الميدانية لبئري "الخشم الأحمر" و"الجمر" وجود احتياطيات كبيرة من الغاز عالي الجودة، تكفي لتشغيل محطة "المنصورية" الغازية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 700 ميغاواط، لأكثر من قرن وفق التقديرات.

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