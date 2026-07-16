https://sarabic.ae/20260716/العراق-يفعل-خطة-طوارئ-لمواجهة-توقف-إمدادات-الغاز-من-كردستان-1115258573.html
العراق يفعل خطة طوارئ لمواجهة توقف إمدادات الغاز من كردستان
العراق يفعل خطة طوارئ لمواجهة توقف إمدادات الغاز من كردستان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، تفعيل خطة طوارئ للتعامل مع توقف إمدادات الغاز من حقل دانة في إقليم كردستان، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية، بهدف... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T20:43+0000
2026-07-16T20:43+0000
2026-07-16T20:43+0000
العراق
توريد غاز
العالم العربي
قطاع الطاقة
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وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تلقت إشعارًا من الجهات المختصة يفيد بتوقف إمدادات الغاز من الحقل"، مؤكدة أنها باشرت تنفيذ خطة طارئة لإدارة منظومة الطاقة وضمان استمرارية عملها.وأضافت أن "الخطة تعتمد على إعادة توزيع الأحمال والاستفادة من جميع القدرات التوليدية المتاحة، بما يسهم في تقليل آثار النقص المتوقع في إنتاج الكهرباء والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".وفي ظل هذه التطورات، دعت السلطات العراقية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان للمساهمة في تجاوز الأزمة وضمان استقرار الإمدادات.
https://sarabic.ae/20260713/من-هرمز-إلى-بغداد-هل-يدفع-العراق-ثمن-الاعتماد-على-النفط؟-1115174840.html
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العراق, توريد غاز, العالم العربي, قطاع الطاقة
العراق, توريد غاز, العالم العربي, قطاع الطاقة
العراق يفعل خطة طوارئ لمواجهة توقف إمدادات الغاز من كردستان
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، تفعيل خطة طوارئ للتعامل مع توقف إمدادات الغاز من حقل دانة في إقليم كردستان، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية، بهدف الحد من تداعياتها على منظومة الكهرباء الوطنية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تلقت إشعارًا من الجهات المختصة يفيد بتوقف إمدادات الغاز من الحقل"، مؤكدة أنها باشرت تنفيذ خطة طارئة لإدارة منظومة الطاقة وضمان استمرارية عملها.
وأوضحت الوزارة أن استمرار انقطاع الإمدادات قد يؤدي إلى فقدان نحو 1400 ميغاواط من القدرة التوليدية لشبكة الكهرباء الوطنية.
وأضافت أن "الخطة تعتمد على إعادة توزيع الأحمال
والاستفادة من جميع القدرات التوليدية المتاحة، بما يسهم في تقليل آثار النقص المتوقع في إنتاج الكهرباء والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".
وفي ظل هذه التطورات، دعت السلطات العراقية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان للمساهمة في تجاوز الأزمة
وضمان استقرار الإمدادات.