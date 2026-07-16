https://sarabic.ae/20260716/العراق-يفعل-خطة-طوارئ-لمواجهة-توقف-إمدادات-الغاز-من-كردستان-1115258573.html

العراق يفعل خطة طوارئ لمواجهة توقف إمدادات الغاز من كردستان

العراق يفعل خطة طوارئ لمواجهة توقف إمدادات الغاز من كردستان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، تفعيل خطة طوارئ للتعامل مع توقف إمدادات الغاز من حقل دانة في إقليم كردستان، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية، بهدف... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T20:43+0000

2026-07-16T20:43+0000

2026-07-16T20:43+0000

العراق

توريد غاز

العالم العربي

قطاع الطاقة

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وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تلقت إشعارًا من الجهات المختصة يفيد بتوقف إمدادات الغاز من الحقل"، مؤكدة أنها باشرت تنفيذ خطة طارئة لإدارة منظومة الطاقة وضمان استمرارية عملها.وأضافت أن "الخطة تعتمد على إعادة توزيع الأحمال والاستفادة من جميع القدرات التوليدية المتاحة، بما يسهم في تقليل آثار النقص المتوقع في إنتاج الكهرباء والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".وفي ظل هذه التطورات، دعت السلطات العراقية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان للمساهمة في تجاوز الأزمة وضمان استقرار الإمدادات.

https://sarabic.ae/20260713/من-هرمز-إلى-بغداد-هل-يدفع-العراق-ثمن-الاعتماد-على-النفط؟-1115174840.html

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