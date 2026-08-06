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الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260806/الجيش-الروسي-يستهدف-سفينتي-شحن-للقوات-الأوكرانية-في-البحر-الأسود--وزارة-الدفاع-1115803022.html
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في جنوب وشرق أوديسا في البحر الأسود، وهي تنقل شحنات عسكرية. 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T05:00+0000
2026-08-06T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على السفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها.وأشار البيان إلى أنه "تم استهداف ثلاث سفن شحن جنوب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260805/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-مدينة-ومقاطعة-كييف-1115777392.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع

05:00 GMT 06.08.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 06.08.2026)
© Photo / Russian Defense Ministry طاقم طائرات مسيرة روسية من طرازي "غيران" و"غيربيرا-سيكر" تستهداف سفينة حاويات في البحر الأسود، كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية
طاقم طائرات مسيرة روسية من طرازي غيران وغيربيرا-سيكر تستهداف سفينة حاويات في البحر الأسود، كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© Photo / Russian Defense Ministry
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في جنوب وشرق أوديسا في البحر الأسود، وهي تنقل شحنات عسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على السفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "مساء أمس ، تم استهداف سفينتان بحريتان، وهما تنقلان شحنة عسكرية، بمركبات جوية دون طيار في البحر الأسود جنوب وشرق أوديسا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها.
وأشار البيان إلى أنه "تم استهداف ثلاث سفن شحن جنوب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة واسعة النطاق على مدينة ومقاطعة كييف
أمس, 05:35 GMT
وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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