https://sarabic.ae/20260806/الجيش-الروسي-يستهدف-سفينتي-شحن-للقوات-الأوكرانية-في-البحر-الأسود--وزارة-الدفاع-1115803022.html

الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في جنوب وشرق أوديسا في البحر الأسود، وهي تنقل شحنات عسكرية. 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T05:00+0000

2026-08-06T05:00+0000

2026-08-06T05:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على السفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها.وأشار البيان إلى أنه "تم استهداف ثلاث سفن شحن جنوب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260805/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-مدينة-ومقاطعة-كييف-1115777392.html

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