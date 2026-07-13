https://sarabic.ae/20260713/من-هرمز-إلى-بغداد-هل-يدفع-العراق-ثمن-الاعتماد-على-النفط؟-1115174840.html

من هرمز إلى بغداد... هل يدفع العراق ثمن الاعتماد على النفط؟

من هرمز إلى بغداد... هل يدفع العراق ثمن الاعتماد على النفط؟

سبوتنيك عربي

أعادت التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن هشاشة النموذج الاقتصادي العراقي وضرورة تنويع مصادر الدخل، إلى الواجهة ملفًا ظل حاضرًا مع كل أزمة اقتصادية أو جيوسياسية،... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T15:35+0000

2026-07-13T15:35+0000

2026-07-13T15:39+0000

العراق

اقتصاد

النفط العراقي

مضيق هرمز

تقارير سبوتنيك

حصري

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وكشفت تداعيات التوترات الإقليمية، ولا سيما أزمة إغلاق مضيق هرمز، وما رافقها من تعثر في حركة تصدير النفط، حجم الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة البلاد على مواجهة الصدمات المالية.الاقتصاد العراقي رهين تقلبات الأسعاروفي السياق، حذرت عضو مجلس النواب العراقي، وحدة الجميلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، من "استمرار اعتماد العراق على النفط بوصفه المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة، باعتبار أن هذا النهج جعل الاقتصاد العراقي عرضة للصدمات وتقلبات الأسواق العالمية".ورأت أن "تراجع أسعار النفط يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على الموازنة العامة والوضع الاقتصادي"، واصفةً ذلك بأنه "مؤشر سلبي وخطير على مستقبل الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة".وأشارت إلى أن "أزمة مضيق هرمز وما رافقها من مخاوف بشأن تصدير النفط كشفت بوضوح حجم اعتماد العراق على مورد واحد، وأن أي اضطراب في صادرات النفط ينعكس بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد".العراق بحاجة إلى برنامج طويل الأمدمن جهته، دعا المستشار في شؤون التنمية والاقتصاد، عامر الجواهري، إلى "تبني برنامج اقتصادي وطني طويل الأمد يهدف إلى تنويع الاقتصاد العراقي"، مؤكدا أن "معالجة الاختلالات الهيكلية لا يمكن أن تقتصر على عمر حكومة واحدة".وبحسب الجواهري، فإن "الحكومة مطالبة بإعداد برنامج اقتصادي متكامل وإرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، ليكون ملزما للحكومة الحالية والحكومات المقبلة، بما يضمن استمرارية الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة".وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادرات العراق، ويعد المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية، ما يجعل الاقتصاد العراقي هشًا ومعرضًا لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, اقتصاد, النفط العراقي, مضيق هرمز, تقارير سبوتنيك, حصري