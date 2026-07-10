https://sarabic.ae/20260710/الطاقة-الشمسية-تجذب-العراقيين-مع-تفاقم-أزمة-الكهرباء-وارتفاع-درجات-الحرارة-1115106642.html

الطاقة الشمسية تجذب العراقيين مع تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

الطاقة الشمسية تجذب العراقيين مع تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

سبوتنيك عربي

في كل صيف، تتجدد أزمة الكهرباء في العراق، لكن هذا العام يبدو المشهد مختلفا، فمع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وتراجع ساعات تجهيز الطاقة، بدأ آلاف... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T14:09+0000

2026-07-10T14:09+0000

2026-07-10T14:09+0000

العراق

الطاقة الشمسية

فصل الصيف

إرتفاع الحرارة

تقارير سبوتنيك

حصري

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وبين هدير المولدات وكلفتها المرتفعة، برزت الطاقة الشمسية بوصفها الخيار الأكثر جذبا، ليس فقط لتوفير الكهرباء، بل للهروب من أعباء الانقطاعات المتكررة والوقود والتلوث، في تحول قد يعيد رسم خريطة استهلاك الطاقة في البلاد.وأضاف السوداني: "الطاقة الشمسية تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء المجهزة من محطات التوليد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنظومة الكهربائية، كما تمنح المواطنين مصدرا أقل كلفة مقارنة بالاعتماد على المولدات الأهلية أو الشبكة الوطنية على المدى البعيد".وأوضح أن "الطاقة الشمسية تعد من مصادر الطاقة النظيفة، وتسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلا عن توفير مصدر كهرباء أكثر استقرارا مقارنة بالتذبذب الذي تشهده الشبكة الوطنية".كهرباء مستقرة بدوره، أكد المواطن فرات رافد لـ"سبوتنيك"، أن "الطاقة الشمسية أصبحت تمثل حلا عمليا لمشكلة انقطاع الكهرباء وتقلبات التيار في العراق"، مشيرا إلى أنها "توفر طاقة مستقرة وتحافظ على الأجهزة الكهربائية".وأوضح أن "الشبكة الكهربائية في العراق تعاني من انقطاعات متكررة وارتفاعات وانخفاضات مفاجئة في التيار، الأمر الذي يتسبب بأضرار للأجهزة المنزلية"، لافتا إلى أن "منظومات الطاقة الشمسية تتيح تشغيل الأحمال الكهربائية المختلفة بصورة مستقرة، كما توفر بديلا نظيفا وأكثر موثوقية من مصادر الكهرباء التقليدية".دعوات برلمانية لإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من الرسومإلى ذلك، دعا عضو مجلس النواب أحمد الشمراني في حديث لـ"سبوتنيك" إلى "دعم مشاريع الطاقة النظيفة في العراق، من خلال إعفاء منظومات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية من الرسوم الحكومية، للحد من التلوث وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد".وأوضح أنه "قدم، في وقت سابق، مقترحات إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كما رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت دعوة لإعفاء الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية من الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين على استخدامها".وتابع الشمراني: "التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة سيخفف الضغط عن الشبكة الوطنية والمولدات الأهلية، ويقلل استهلاك الوقود، فضلاً عن الإسهام في تحسين الواقع البيئي وخفض مستويات التلوث".وفي مطلع عام 2025، أعلن وزير الكهرباء السابق زياد علي فاضل تأهيل ثماني شركات متخصصة بالطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزي، في خطوة تستهدف توسيع انتشار هذه التقنيات ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في العراق.

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العراق

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العراق, الطاقة الشمسية, فصل الصيف, إرتفاع الحرارة, تقارير سبوتنيك, حصري