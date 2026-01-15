https://sarabic.ae/20260115/محركات-عراقية-مبتكرة-لتوليد-الكهرباء-ثورة-طاقة-قد-تحل-أزمة-الكهرباء-خلال-6-أشهر-1109233338.html

محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء... ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر

محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء... ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر

سبوتنيك عربي

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول جذرية لأزمة الكهرباء في العراق، يبرز إنجاز علمي وطني يقدم فكرة غير مسبوقة وهو توليد طاقة كهربائية دون وقود ودون انبعاثات،... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T11:00+0000

2026-01-15T11:00+0000

2026-01-15T11:00+0000

العراق

محركات

قطاع الطاقة

اختراع

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109232547_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_7d29af5b941764e918942fe92e770635.jpg

اختراع عرض بشكل رسمي خلال فعاليات معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي الـ11، الذي انعقد في العاصمة بغداد، وجاءت الفكرة بعد سنوات من البحث والتطوير إلى مشروع واعد قد يضع البلاد على أعتاب ثورة طاقوية جديدة، ويمنح الأمل بحل مستدام يخدم البيئة، ويعزز استقلال العراق في مجال الطاقة.ويقول نوري، في حديث لـ "سبوتنيك": "هذا الابتكار العراقي يعتمد على محركات تعمل بتقنيات خاصة قائمة على ترددات دون صوتية تحدث طاقة حركية توظف لتوليد الكهرباء عبر منظومة إلكترونية متكاملة، دون الحاجة لأي مصدر تقليدي للطاقة".ويوضح نوري أن "نتائج الاختبار الأولية تشير إلى قدرة هذه التقنية على توفير طاقة كهربائية مستقرة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، بما يسهم في معالجة جزء كبير من أزمة الكهرباء في البلاد، خصوصًا مع توجه الحكومة إلى تبني حلول مبتكرة تواكب احتياجات العراق المتزايدة للطاقة".ويشير نوري إلى أن "المشروع حظي باهتمام رسمي رفيع منذ عرضه في معرض الطاقة، حيث وجّه رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والنفط والتجارة بدراسة الاختراع والاستفادة منه بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية".توليد طاقة دون وقودويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق يسعى إلى إدخال تقنيات حديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية دون الاعتماد على الوقود أو الغاز، وذلك ضمن خطط الوزارة لتقليل فقدان الطاقة وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع".ويوضح العبادي أن "العراق يدرس التعاقد والعمل على هذا النوع من المحطات التي تعتمد تقنيات بديلة صديقة للبيئة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتسهم في معالجة مشاكل الوقود وتقليل التعقيدات التشغيلية التي تواجه المحطات التقليدية".ويضيف: "هذه المشروعات ستدعم المحطات الغازية والحرارية عبر رفدها بطاقة مستقرة، مع إمكانية زيادة القدرات التصميمية ودخولها بشكل فعال إلى الشبكة الوطنية، خاصة عبر خطوط الضغط العالي ومراكز الحمل، بما يعزز وثوقية التجهيز ويحقق استقرارًا أكبر في الإنتاج".مشروع لتأمين احتياجات العراق من الكهرباءفي المقابل، يقول رئيس مهندسي الفريق الذي قام بالاختراع، المهندس حميد علي، في حديث لـ "سبوتنيك": "حققت الشركة إنجازًا يعد الأول من نوعه في العراق في مجال الطاقة الكهربائية"، مؤكدًا "استعداد الشركة للمساهمة بشكل فعال في حل أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر".ويشير علي إلى أن "الكثير من الشركات الأجنبية تواصلت مع الشركة خلال الأيام الماضية لبحث فرص التعاون وعقد اجتماعات تفاوضية، إلا أن التوجه الحالي لرئاسة مجلس إدارة الشركة يركز بصورة أساسية على العمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية لتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية".ويبين رئيس المهندسين أن "المشروع لا يقتصر على الاستثمار فقط، بل يشمل أيضًا معالجة وضع محطات الديزل المنتشرة في عموم المحافظات، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات الشبكة الوطنية وتحسين كفاءة التوليد والتجهيز".ويؤكد أن "هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار معالجة أزمة الكهرباء في العراق، وتعكس توجهًا جادًا نحو حلول عملية ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة".

العراق

2026

