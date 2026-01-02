https://sarabic.ae/20260102/من-النفط-إلى-الغاز-والكهرباء-أكبر-صفقات-الطاقة-في-العراق-خلال--عام-2025-1108825416.html

من النفط إلى الغاز والكهرباء... أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025

من النفط إلى الغاز والكهرباء... أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025

سبوتنيك عربي

شهدت أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025، طفرة غير مسبوقة في الاستثمار، حيث وقّعت بغداد سلسلة من الاتفاقيات الرئيسية، التي شملت النفط والغاز والكهرباء... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T07:47+0000

2026-01-02T07:47+0000

2026-01-02T07:47+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

اقتصاد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/08/1077904402_0:0:1410:793_1920x0_80_0_0_66175e7293780addc2f164d57e32bf60.png

واتجه العراق خلال عام 2025، إلى إبرام صفقات طويلة الأجل مع شركات عالمية كبرى، مستهدفًا رفع الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.وتأتي هذه الصفقات في سياق ضغوط متزايدة على البنية التحتية وارتفاع الطلب المحلي، ما دفع بغداد إلى تسريع التعاون الدولي وتفعيل استثمارات ضخمة، والتي رسمت معالم خريطة أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال 2025.أكبر صفقات النفط في العراق خلال عام 2025بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، تصدرت صفقة تطوير احتياطيات نفطية مع شركة النفط البريطانية "بي بي" مشهد أكبر صفقات النفط في العراق، خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2025، مستهدفة تطوير احتياطيات تُقدّر بأكثر من 9 مليارات برميل، ورفع الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا.كما يستهدف المشروع إحالة عمليات إعادة تأهيل وتطوير 4 حقول تابعة لشركة نفط الشمال إلى "بي بي"، مع اعتماد أحدث التقنيات الفنية والهندسية لتحقيق أفضل معدلات إنتاج من النفط والغاز المصاحب.وفي يوليو/ تموز 2025، دخلت اتفاقية تطوير حقل "حمرين" مع شركة "إتش كيه إن" الأمريكية، والتي تهدف إلى رفع إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يوميًا، بجانب استثمار الغاز المصاحب بصورة أكثر كفاءة.وتسعى بغداد، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تعزيز التكامل بين قطاعَي النفط والكهرباء، وهو ما يجعل هذه المشروعات ركيزة أساسية ضمن أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025.أكبر صفقات الغاز في العراق خلال عام 2025تطوير حقل غاز "أرطاوي"، يعدّ إحدى أبرز صفقات الطاقة في العراق خلال 2025، إذ يستهدف تأمين جزء مهم من احتياجات البلاد المتزايدة، ودعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في البلاد، بحلول عام 2027.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلن العراق توقيع عقد إنشاء منصة الغاز المسال العائمة مع شركة "إكسليريت إنرجي" الأمريكية، بطاقة استيعابية تبلغ 15 مليون متر مكعب يوميًا.وتهدف الصفقة إلى تأمين وقود مستقر لمحطات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ضمن خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2028.أكبر صفقات الكهرباء في العراق خلال عام 2025شهد شهر مارس/ آذار 2025، توقيع أكبر اتفاقيتين في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأمريكية و"سيمنس" الألمانية، في خطوة تُعد من أضخم صفقات تطوير منظومة الطاقة الوطنية.وتهدف الاتفاقيتان إلى رفع القدرة التوليدية بنحو 34 ألف ميغاواط، عبر تطوير وصيانة المحطات القائمة وإنشاء وحدات جديدة، مع إدخال تقنيات حديثة لزيادة الكفاءة دون استهلاك وقود إضافي.ويعالج المشروع ما يصل إلى 3 آلاف طن من النفايات يوميًا لإنتاج ما يزيد على 100 ميغاواط من الكهرباء، بالتعاون مع شركة "شنغهاي" الصينية، مع تقليل الانبعاثات الملوثة.أكبر صفقات الطاقة المتجددة في العراق خلال عام 2025شهد مايو/ أيار 2025، إطلاق أول مجمع سكني مستقل يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية في العراق، بالتزامن مع افتتاح محطة طاقة شمسية في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.وعلى الرغم من أن القدرة الشمسية المركبة في العراق لم تتجاوز 42 ميغاواط حتى نهاية العام 2024، فإن هذا المشروع يمثّل تحولًا نوعيًا في مسار الطاقة النظيفة في البلاد.وفي شهر يونيو/ حزيران 2025، وقّعت وزارة الكهرباء اتفاقية ضخمة مع شركة أمريكية بريطانية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 3 آلاف ميغاواط.وتشمل الصفقة إنشاء أنظمة تخزين بطاريات بسعة 500 ميغاواط، ومدّ خطوط نقل تيار مباشر عالي الجهد بطول 1000 كيلومتر، إذ تُعدّ هذه المشروعات من أبرز محطات أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال 2025.وأشارت منصة "الطاقة" إلى أن العراق، خلال عام 2025، اتجه إلى إبرام صفقات طويلة الأجل مع شركات عالمية كبرى، مستهدفًا رفع الإنتاج، واستثمار الغاز المصاحب، وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للنفط الخام في 2025

https://sarabic.ae/20251228/البرلمان-العراقي-يفتتح-دورته-السادسة-الاثنين-وصراع-رئاسة-المجلس-يحتدم-1108664679.html

https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-متابعة-وتنفيذ-الاتفاقيات-والمذكرات-الموقعة-مع-روسيا-1108093015.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, العراق, اقتصاد, العالم العربي