المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، تحقيق أعلى متوسط لإنتاج النفط الخام خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن "عام 2025 سجل أعلى متوسط معدلات إنتاج مقارنة بالعشر سنوات الماضية، بمعدل 1.374 مليون برميل يوميا، وأن إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال سنة 2025 بلغ 501 مليون برميل".وأشارت إلى أن "هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى رفع معدلات الإنتاج، بدعم من جهود العاملين في مختلف المواقع والمنشآت الإنتاجية".وكان وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق، قال الشهر الماضي إن ليبيا تمتلك أحد أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، مشيرا إلى أن الاحتياطيات التقليدية تقدّر بنحو 70 تريليون قدم مكعب، فيما تتجاوز تقديرات المصادر غير التقليدية، وفق منظمة الطاقة العالمية، 129 تريليون قدم مكعب، وقد تصل إلى 200 تريليون قدم مكعب.وأضاف الوزير، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا للغاز 2025، أن ليبيا تعتبر السوق الأوروبية الأقرب والأكثر وعدا، مشيرا إلى أن خط "غرين ستريم" الرابط مع إيطاليا يعمل حالياً بأقل من 20% من طاقته التصديرية رغم الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية الجاهزة في البلاد.وأوضح عبد الصادق أن "المتغيرات الجيوسياسية دفعت أوروبا للبحث عن مصادر مستقرة للغاز، ما يجعل ليبيا عنصرا حاسما في استقرار أسواق الطاقة العالمية"، لافتا إلى أن "موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجميع الغاز الأفريقي وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أن "الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة بكثير من الغاز المسال، ما يمنح ليبيا دورا محوريا في توفير بدائل ميسّرة وآمنة للسوق الأوروبية".
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات

15:38 GMT 01.01.2026
النفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، تحقيق أعلى متوسط لإنتاج النفط الخام خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن بيانات الإنتاج.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن "عام 2025 سجل أعلى متوسط معدلات إنتاج مقارنة بالعشر سنوات الماضية، بمعدل 1.374 مليون برميل يوميا، وأن إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال سنة 2025 بلغ 501 مليون برميل".
وأشارت إلى أن "هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى رفع معدلات الإنتاج، بدعم من جهود العاملين في مختلف المواقع والمنشآت الإنتاجية".
منشآت نفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
النفط يفقد بريقه.. ليبيا بين تقلبات الأسواق وتحديات الاعتماد الأحادي
11 نوفمبر 2025, 07:23 GMT
وكان وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق، قال الشهر الماضي إن ليبيا تمتلك أحد أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، مشيرا إلى أن الاحتياطيات التقليدية تقدّر بنحو 70 تريليون قدم مكعب، فيما تتجاوز تقديرات المصادر غير التقليدية، وفق منظمة الطاقة العالمية، 129 تريليون قدم مكعب، وقد تصل إلى 200 تريليون قدم مكعب.
وأضاف الوزير، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا للغاز 2025، أن ليبيا تعتبر السوق الأوروبية الأقرب والأكثر وعدا، مشيرا إلى أن خط "غرين ستريم" الرابط مع إيطاليا يعمل حالياً بأقل من 20% من طاقته التصديرية رغم الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية الجاهزة في البلاد.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا
30 يونيو 2025, 11:33 GMT
وأوضح عبد الصادق أن "المتغيرات الجيوسياسية دفعت أوروبا للبحث عن مصادر مستقرة للغاز، ما يجعل ليبيا عنصرا حاسما في استقرار أسواق الطاقة العالمية"، لافتا إلى أن "موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجميع الغاز الأفريقي وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن "الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة بكثير من الغاز المسال، ما يمنح ليبيا دورا محوريا في توفير بدائل ميسّرة وآمنة للسوق الأوروبية".
