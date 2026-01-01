https://sarabic.ae/20260101/المؤسسة-الوطنية-الليبية-للنفط-تحقق-رقما-قياسيا-في-إنتاج-النفط-الخام-خلال-10-سنوات-1108804969.html

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط الخام خلال 10 سنوات

سبوتنيك عربي

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، تحقيق أعلى متوسط لإنتاج النفط الخام خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T15:38+0000

2026-01-01T15:38+0000

2026-01-01T15:38+0000

أخبار ليبيا اليوم

سوق النفط

اقتصاد

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن "عام 2025 سجل أعلى متوسط معدلات إنتاج مقارنة بالعشر سنوات الماضية، بمعدل 1.374 مليون برميل يوميا، وأن إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال سنة 2025 بلغ 501 مليون برميل".وأشارت إلى أن "هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى رفع معدلات الإنتاج، بدعم من جهود العاملين في مختلف المواقع والمنشآت الإنتاجية".وكان وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق، قال الشهر الماضي إن ليبيا تمتلك أحد أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، مشيرا إلى أن الاحتياطيات التقليدية تقدّر بنحو 70 تريليون قدم مكعب، فيما تتجاوز تقديرات المصادر غير التقليدية، وفق منظمة الطاقة العالمية، 129 تريليون قدم مكعب، وقد تصل إلى 200 تريليون قدم مكعب.وأضاف الوزير، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا للغاز 2025، أن ليبيا تعتبر السوق الأوروبية الأقرب والأكثر وعدا، مشيرا إلى أن خط "غرين ستريم" الرابط مع إيطاليا يعمل حالياً بأقل من 20% من طاقته التصديرية رغم الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية الجاهزة في البلاد.وأوضح عبد الصادق أن "المتغيرات الجيوسياسية دفعت أوروبا للبحث عن مصادر مستقرة للغاز، ما يجعل ليبيا عنصرا حاسما في استقرار أسواق الطاقة العالمية"، لافتا إلى أن "موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجميع الغاز الأفريقي وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أن "الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة بكثير من الغاز المسال، ما يمنح ليبيا دورا محوريا في توفير بدائل ميسّرة وآمنة للسوق الأوروبية".

https://sarabic.ae/20251111/النفط-يفقد-بريقه-ليبيا-بين-تقلبات-الأسواق-وتحديات-الاعتماد-الأحادي-1106959658.html

https://sarabic.ae/20250630/انفجار-ناقلة-نفط-تحمل-مليون-برميل-قبالة-سواحل-ليبيا-1102209490.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن