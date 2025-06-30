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انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا
انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا
سبوتنيك عربي
انفجرت ناقلة نفط محملة بما يزيد على مليون برميل قبالة سواحل ليبيا، في حين لم تكشف الهيئات الرسمية حتى الآن عن أسباب الانفجار أو تداعياته. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T11:33+0000
2025-06-30T11:46+0000
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أعلنت وسائل إعلام حدوث انفجار في غرفة المحركات في ناقلة النفط "فيلامورا" أثناء وجودها قرب ليبيا وهي في طريقها إلى جبل طارق وعلى متنها مليون برميل نفطي، مشيرةً لسحب الناقلة إلى ‫اليونان، لتقييم الأضرار، وفقًا للمتحدث باسم شركة "TMS Tankers"ورغم أن حادث الناقلة وقع، يوم 27 يونيو/حزيران 2025 الجاري، فإن الشركة لم تفصح عنه سوى اليوم الاثنين 30 يونيو.قال متحدث باسم الشركة إن ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام تعرضت لانفجار قبالة سواحل ليبيا في 27 يونيو، دون ورود تقارير عن إصابات أو تسرب.وكانت الناقلة "فيلامورا" تتخذ من جبل طارق وجهة لها، بعدما انطلقت من ميناء الزويتينة النفطي المطل على خليج سرت الليبي.بينها 3 دول عربية... أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالمأبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء
https://sarabic.ae/20250629/المؤسسة-الوطنية-للنفط-نتمسك-بحقوق-ليبيا-السيادية-في-شرق-المتوسط-1102176757.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم
أخبار ليبيا اليوم, العالم

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

11:33 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 11:46 GMT 30.06.2025)
© AP Photoناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© AP Photo
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انفجرت ناقلة نفط محملة بما يزيد على مليون برميل قبالة سواحل ليبيا، في حين لم تكشف الهيئات الرسمية حتى الآن عن أسباب الانفجار أو تداعياته.
أعلنت وسائل إعلام حدوث انفجار في غرفة المحركات في ناقلة النفط "فيلامورا" أثناء وجودها قرب ليبيا وهي في طريقها إلى جبل طارق وعلى متنها مليون برميل نفطي، مشيرةً لسحب الناقلة إلى ‫اليونان، لتقييم الأضرار، وفقًا للمتحدث باسم شركة "TMS Tankers"

ولم ترصد شركة "تي إم إس تانكرز " اليونانية المشغلة للناقلة "فيلامورا"- إصابات نجمت عن الانفجار أو تلوث.

ورغم أن حادث الناقلة وقع، يوم 27 يونيو/حزيران 2025 الجاري، فإن الشركة لم تفصح عنه سوى اليوم الاثنين 30 يونيو.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
المؤسسة الوطنية للنفط: نتمسك بحقوق ليبيا السيادية في شرق المتوسط
أمس, 10:01 GMT
قال متحدث باسم الشركة إن ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام تعرضت لانفجار قبالة سواحل ليبيا في 27 يونيو، دون ورود تقارير عن إصابات أو تسرب.
وكانت الناقلة "فيلامورا" تتخذ من جبل طارق وجهة لها، بعدما انطلقت من ميناء الزويتينة النفطي المطل على خليج سرت الليبي.
بينها 3 دول عربية... أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم
أبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء
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