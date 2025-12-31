4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للنفط الخام في 2025
عززت أكبر الدول المصدرة للنفط شحناتها إلى الأسواق، مع زيادة الإنتاج، وقُوبل ذلك بزيادة أقل للواردات العالمية، وسط ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو الطلب، خصوصًا في آسيا وأوروبا، وفق بيانات ملف الحصاد السنوي لعام 2025 الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
تأثرت التجارة بالاضطرابات الجيوسياسية على مدار العام؛ بدءاًمن التوترات الأميركية الصينية بشأن قناة بنما، وإغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره 21 مليون برميل نفط يوميًا- في أثناء حرب إسرائيل وإيران، حتى استمرار تأثُّر حركة المرور في البحر الأحمر، رغم التحسّن النسبي عن عام 2024، والعقوبات الغربية على النفط الروسي والإيراني والتحولات في مسارات السفن.
صادرات النفط العالمية في 2025
ارتفع متوسط صادرات النفط العالمية في 2025 -المنقولة بحرًا- إلى 42.6 مليون برميل يوميًا، مقابل 40.8 مليون برميل يوميًا عام 2024، وفق بيانات صحيفة "الطاقة".
وشهدت تجارة النفط في 2025 تغيّرات كبيرة على مستوى صادرات الخام، إذ بدأت العام أقل قليلًا من 40 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن ترتفع تدريجيًا في الأشهر التالية.
أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في 2025
السعودية في صدارة قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في 2025، 6.09 مليون برميل يوميًا.
روسيا 5.06 مليون برميل يوميًا.
الولايات المتحدة 3.78 مليون برميل يوميًا.
العراق 3.35 مليون برميل يوميًا.
الإمارات 3.12 مليون برميل يوميًا.
البرازيل 2.08 مليون برميل يوميًا.
إيران 1.66 مليون برميل يوميًا.
النرويج 1.45 مليون برميل يوميًا.
الكويت 1.40 مليون برميل يوميًا.
نيجيريا 1.34 مليون برميل يوميًا.
هذه القائمة تضمّ أكبر الدول المصدرة للنفط الخام المنقول بحرًا، ومن ثم فإن الصادرات عبر خطوط الأنابيب غير محسوبة، وحال أخذها في الحسبان، فإن كندا ستكون ضمن القائمة، كما أن صادرات روسيا البحرية تتضمن صادرات قازاخستان من محطة "سي بي سي" الروسية.
وشهدت القائمة تغييرًا وحيدًا في الترتيب، إذ تجاوزت الكويت نيجيريا، لتصبح في المركز التاسع مع زيادة صادراتها بنحو 120 ألف برميل يوميًا.
وعلى صعيد أحجام الصادرات، فقد سجلت قائمة الـ10 الكبار ارتفاعًا خلال 2025، باستثناء أميركا والعراق، اللذين تراجعت صادراتهما بنحو 190 ألفًا و5 آلاف برميل يوميًا على التوالي.
وبرزت البرازيل بصفتها محركًا رئيسًا لتجارة النفط في 2025، حيث ارتفعت صادراتها بأكبر قدر بين قائمة الـ10 الكبار، يعادل 360 ألف برميل يوميًا (20%)، مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع إنتاجها لمستويات قياسية اقتربت من 4 ملايين برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي، وذهبت غالبية الشحنات إلى الصين.
وارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام بأكثر من 160 ألف برميل يوميًا (2.7%)، مقارنة بعام 2024، كما زادت الشحنات الإماراتية بالقدر ذاته -تقريبًا- مع تخفيف قيود الإنتاج ضمن تعهدات مجموعة الـ8 في تحالف أوبك+.
وباستثناء شحنات كازاخستان، التي تُصدَّر عبر ميناء "سي بي سي" الروسي، حافظت صادرات موسكو على مستوياتها عند 3.5 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال 2025، دون تأثير بالعقوبات الغربية المتزايدة، وآخرها تلك المفروضة ضد شركتي "روسنفط"، و"لوك أويل"، اللتَيْن تُنتجان وتُسوّقان دوليًا نحو نصف الخام الروسي.
واردات النفط العالمية في 2025
بلغ متوسط واردات النفط العالمية في 2025 -المنقولة بحرًا- نحو 41.95 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 41 مليونًا عام 2024.
وبحسب صحيفة "الطاقة" سجلت تجارة النفط في 2025 أقل مستوياتها لهذا العام في يناير/كانون الثاني مع انخفاض الواردات إلى 39.6 مليون برميل يوميًا، في حين سجّلت الواردات العالمية أعلى مستوى فوق 43 مليونًا خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025.
وتأثرت واردات النفط بتباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب بنحو 835 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من مليون برميل يوميًا عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 103.9 مليونًا، مع التوترات التجارية.
غير أن تكثيف الصين لوارداتها بغرض زيادة المخزونات عوّض هذا الأثر، حيث شكّلت بكين 60% من زيادة مخزونات الخام عالميًا خلال 2025، بحسب بيانات كبلر.
أكبر الدول المستوردة للنفط الخام في 2025
تصدّرت الصين قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط الخام، لتظل لاعبًا رئيسًا بتجارة النفط في 2025، مع زيادة وارداتها، 10.28 مليون برميل يوميًا.
الهند: 4.86 مليون برميل يوميًا.
كوريا الجنوبية: 2.65 مليون برميل يوميًا.
الولايات المتحدة: 2.47 مليون برميل يوميًا.
اليابان: 2.23 مليون برميل يوميًا.
هولندا: 2.03 مليون برميل يوميًا.
إيطاليا: 1.98 مليون برميل يوميًا.
إسبانيا: 1.23 مليون برميل يوميًا.
فرنسا: 0.997 مليون برميل يوميًا.
سنغافورة: 0.898 مليون برميل يوميًا
وتشير التقديرات الأولية إلى زيادة متوسط واردات الصين من الخام بنسبة 1.5% ما يعادل 140 ألف برميل يوميًا، مقابل 10.14 مليونًا عام 2024، لكن هذا الارتفاع هو انعكاس لهدف الصين بتعزيز مخزوناتها التجارية والإستراتيجية وليس نمو الاستهلاك الفعلي.