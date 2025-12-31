https://sarabic.ae/20251231/4-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للنفط-الخام-في-2025-1108756753.html

4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للنفط الخام في 2025

4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للنفط الخام في 2025

سبوتنيك عربي

عززت أكبر الدول المصدرة للنفط شحناتها إلى الأسواق، مع زيادة الإنتاج، وقُوبل ذلك بزيادة أقل للواردات العالمية، وسط ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو الطلب، خصوصًا... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T08:10+0000

2025-12-31T08:10+0000

2025-12-31T08:10+0000

قطاع الطاقة

العالم

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg

تأثرت التجارة بالاضطرابات الجيوسياسية على مدار العام؛ بدءاًمن التوترات الأميركية الصينية بشأن قناة بنما، وإغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره 21 مليون برميل نفط يوميًا- في أثناء حرب إسرائيل وإيران، حتى استمرار تأثُّر حركة المرور في البحر الأحمر، رغم التحسّن النسبي عن عام 2024، والعقوبات الغربية على النفط الروسي والإيراني والتحولات في مسارات السفن.صادرات النفط العالمية في 2025ارتفع متوسط صادرات النفط العالمية في 2025 -المنقولة بحرًا- إلى 42.6 مليون برميل يوميًا، مقابل 40.8 مليون برميل يوميًا عام 2024، وفق بيانات صحيفة "الطاقة".وشهدت تجارة النفط في 2025 تغيّرات كبيرة على مستوى صادرات الخام، إذ بدأت العام أقل قليلًا من 40 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن ترتفع تدريجيًا في الأشهر التالية.أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في 2025هذه القائمة تضمّ أكبر الدول المصدرة للنفط الخام المنقول بحرًا، ومن ثم فإن الصادرات عبر خطوط الأنابيب غير محسوبة، وحال أخذها في الحسبان، فإن كندا ستكون ضمن القائمة، كما أن صادرات روسيا البحرية تتضمن صادرات قازاخستان من محطة "سي بي سي" الروسية.وشهدت القائمة تغييرًا وحيدًا في الترتيب، إذ تجاوزت الكويت نيجيريا، لتصبح في المركز التاسع مع زيادة صادراتها بنحو 120 ألف برميل يوميًا.وبرزت البرازيل بصفتها محركًا رئيسًا لتجارة النفط في 2025، حيث ارتفعت صادراتها بأكبر قدر بين قائمة الـ10 الكبار، يعادل 360 ألف برميل يوميًا (20%)، مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع إنتاجها لمستويات قياسية اقتربت من 4 ملايين برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي، وذهبت غالبية الشحنات إلى الصين.وباستثناء شحنات كازاخستان، التي تُصدَّر عبر ميناء "سي بي سي" الروسي، حافظت صادرات موسكو على مستوياتها عند 3.5 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال 2025، دون تأثير بالعقوبات الغربية المتزايدة، وآخرها تلك المفروضة ضد شركتي "روسنفط"، و"لوك أويل"، اللتَيْن تُنتجان وتُسوّقان دوليًا نحو نصف الخام الروسي.واردات النفط العالمية في 2025بلغ متوسط واردات النفط العالمية في 2025 -المنقولة بحرًا- نحو 41.95 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 41 مليونًا عام 2024.وتأثرت واردات النفط بتباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب بنحو 835 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من مليون برميل يوميًا عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 103.9 مليونًا، مع التوترات التجارية.غير أن تكثيف الصين لوارداتها بغرض زيادة المخزونات عوّض هذا الأثر، حيث شكّلت بكين 60% من زيادة مخزونات الخام عالميًا خلال 2025، بحسب بيانات كبلر.أكبر الدول المستوردة للنفط الخام في 2025وتشير التقديرات الأولية إلى زيادة متوسط واردات الصين من الخام بنسبة 1.5% ما يعادل 140 ألف برميل يوميًا، مقابل 10.14 مليونًا عام 2024، لكن هذا الارتفاع هو انعكاس لهدف الصين بتعزيز مخزوناتها التجارية والإستراتيجية وليس نمو الاستهلاك الفعلي.

https://sarabic.ae/20251212/نوفاك-روسيا-تعود-تدريجيا-إلى-مستويات-إنتاج-النفط-المتوافقة-مع-حصص-أوبك--1108081256.html

https://sarabic.ae/20251227/6-دول-عربية-تتصدر-قائمة-أكبر-صفقات-الطاقة-المتجددة-لعام-2025-1108623668.html

https://sarabic.ae/20251225/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-في-احتياطيات-الغاز-لعام-2025-1108554722.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع الطاقة, العالم, العالم العربي, اقتصاد