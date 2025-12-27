https://sarabic.ae/20251227/6-دول-عربية-تتصدر-قائمة-أكبر-صفقات-الطاقة-المتجددة-لعام-2025-1108623668.html

6 دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لعام 2025

سبوتنيك عربي

شهد عام 2025 بروز عدد من الصفقات الكبرى في قطاع الطاقة النظيفة، لتعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي، وسط منافسة متنامية بين اقتصادات الشرق الأوسط. 27.12.2025, سبوتنيك عربي

اقتصاد

العالم العربي

وسجّلت الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر وسلطنة عُمان والبحرين، على مدار العام، طفرة لافتة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين، مع ارتفاع ملحوظ في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وبحسب منصة "الطاقة"، فإنه مع نهاية العام الحالي، تكرّست الهيمنة الخليجية على قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد أن نجحت الرياض وأبوظبي، في إبرام اتفاقيات نوعية امتدت من آسيا الوسطى إلى أوروبا والشرق الأوسط، الأمر الذي رفع سقف التوقعات لمشروعات أكبر خلال عام 2026.وجاءت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025 على النحو الآتي:السعودية.. 4 صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزينأكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم – فبراير/ شباط 2025دخلت السعودية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في عام 2025، من خلال صفقة تخزين كهرباء تُعد الأكبر عالميًا، بعد توقيع اتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، لتزويد المملكة بتقنيات تخزين للكهرباء بقدرة 12.5 غيغاواط/ساعة.توقيع صفقات بقدرات تصل إلى 15 غيغاواط – يوليو/ تموز 2025واصلت السعودية تعزيز موقعها في أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ 7 مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط، تشمل محطات شمسية في بيشة والهميج وخليص، إضافة إلى محطتي رياح جديدتين، وتتجاوز قيمة الاستثمارات 31 مليار ريال.محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط – يوليو 2025جاء مشروع محطة "ينبع لطاقة الرياح" بقدرة 700 ميغاواط، ليعزز مكانة المملكة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، خلال يوليو الماضي للمرة الثانية، بعد توقيع اتفاقية شراء طاقة بالتعاون مع شركات عالمية أبرزها "ماروبيني" اليابانية. وتقع المحطة في منطقة المدينة المنورة بتكلفة 458 مليون دولار.5 مشروعات طاقة متجددة – أكتوبر/ تشرين الأول 2025عززت المملكة وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد توقيع 5 مشروعات جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 4500 ميغاواط، شملت محطات رياح في الدوادمي ومحطات شمسية في نجران وجازان وحائل، باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).الإمارات.. 3 صفقات لإنشاء مشروعات واستحواذأول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالم – يناير/ كانون الثاني 2025شكّلت صفقة شركة "مصدر" الإماراتية لإطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين كهرباء تعمل على مدار الساعة، محطة تحوّل عالمية، لتصبح من أبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بفضل قدرتها على توفير إنتاج مستمر ومستقر للطاقة، في إنجاز غير مسبوق على مستوى القطاع.استحواذ إماراتي في اليونان – أبريل/ نيسان 2025عززت شركة "مصدر" الإماراتية حضورها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، من خلال الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، بعد إتمام شراء 30% إضافية من الأسهم بسعر 79.4 درهمًا للسهم، ما رفع نسبة الملكية إلى 100%."مصدر" الإماراتية في أوزبكستان – ديسمبر/ كانون الأول 2025أنهت أوزبكستان العام الحالي، بتوقيع صفقة مهمة مع شركة "مصدر" الإماراتية، لتنفيذ مشروع رياح ضخم بقدرة أولية تصل إلى غيغاواط، في خطوة عززت حضور البلاد ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بفضل توسعها في مشروعات الرياح.مصر.. مشروعات لإنشاء محطة ومصنع ألواح شمسيةسلطنة عُمان.. 13 صفقة خلال مؤتمر واحدتشمل الاتفاقيات إقامة مشروعات متنوعة لإنتاج الكهرباء المتجددة، وتُمثّل هذه الخطوة نقطة تحول في مسار الاستدامة العُمانية، وتجعل السلطنة ضمن اللاعبين القادرين على المنافسة في أكبر الصفقات.البحرين.. أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في العالمويشمل المشروع تركيب 77 ألف لوح شمسي على مساحة 262 ألف متر مربع، بما يتيح توليد 200 مليون كيلو واط/ساعة سنويًا، ويعزز خفض الانبعاثات في قطاع الحديد والصلب بنسبة كبيرة.العراق.. مشروع عملاق للطاقة الشمسيةتمكّن العراق في عام 2025، من التوقيع على اتفاق مع شركة أمريكية بريطانية لإنشاء مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة تخزين بسعة 500 ميغاواط، وخطوط نقل "HVDC" تمتد لـ1000 كيلومتر.ويعزز المشروع قدرة العراق على تنويع مزيج الطاقة لديه، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية بوصفها موردًا رئيسًا لتغطية الطلب المتنامي في البلاد، وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025

اقتصاد, العالم العربي