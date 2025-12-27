عربي
6 دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لعام 2025
6 دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لعام 2025
6 دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لعام 2025

09:14 GMT 27.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn الطاقة المتجددة
 الطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
شهد عام 2025 بروز عدد من الصفقات الكبرى في قطاع الطاقة النظيفة، لتعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي، وسط منافسة متنامية بين اقتصادات الشرق الأوسط.
وسجّلت الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر وسلطنة عُمان والبحرين، على مدار العام، طفرة لافتة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين، مع ارتفاع ملحوظ في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبحسب منصة "الطاقة"، فإنه مع نهاية العام الحالي، تكرّست الهيمنة الخليجية على قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد أن نجحت الرياض وأبوظبي، في إبرام اتفاقيات نوعية امتدت من آسيا الوسطى إلى أوروبا والشرق الأوسط، الأمر الذي رفع سقف التوقعات لمشروعات أكبر خلال عام 2026.

وجاءت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025 على النحو الآتي:

السعودية.. 4 صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين.
الإمارات.. 3 صفقات لإنشاء مشروعات واستحواذ.
مصر.. مشروعات لإنشاء محطة ومصنع ألواح شمسية.
سلطنة عمان.. 13 صفقة خلال مؤتمر واحد.
البحرين.. أكبر محطة شمسية على الأسطح في العالم.
العراق.. مشروع عملاق للطاقة الشمسية.

السعودية.. 4 صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين

أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم – فبراير/ شباط 2025
دخلت السعودية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في عام 2025، من خلال صفقة تخزين كهرباء تُعد الأكبر عالميًا، بعد توقيع اتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، لتزويد المملكة بتقنيات تخزين للكهرباء بقدرة 12.5 غيغاواط/ساعة.
توقيع صفقات بقدرات تصل إلى 15 غيغاواط – يوليو/ تموز 2025
واصلت السعودية تعزيز موقعها في أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ 7 مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط، تشمل محطات شمسية في بيشة والهميج وخليص، إضافة إلى محطتي رياح جديدتين، وتتجاوز قيمة الاستثمارات 31 مليار ريال.
محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط – يوليو 2025
جاء مشروع محطة "ينبع لطاقة الرياح" بقدرة 700 ميغاواط، ليعزز مكانة المملكة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، خلال يوليو الماضي للمرة الثانية، بعد توقيع اتفاقية شراء طاقة بالتعاون مع شركات عالمية أبرزها "ماروبيني" اليابانية. وتقع المحطة في منطقة المدينة المنورة بتكلفة 458 مليون دولار.
5 مشروعات طاقة متجددة – أكتوبر/ تشرين الأول 2025
عززت المملكة وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد توقيع 5 مشروعات جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 4500 ميغاواط، شملت محطات رياح في الدوادمي ومحطات شمسية في نجران وجازان وحائل، باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لشهر نوفمبر 2025
2 ديسمبر, 08:52 GMT

الإمارات.. 3 صفقات لإنشاء مشروعات واستحواذ

أول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالم – يناير/ كانون الثاني 2025
شكّلت صفقة شركة "مصدر" الإماراتية لإطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين كهرباء تعمل على مدار الساعة، محطة تحوّل عالمية، لتصبح من أبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بفضل قدرتها على توفير إنتاج مستمر ومستقر للطاقة، في إنجاز غير مسبوق على مستوى القطاع.
استحواذ إماراتي في اليونان – أبريل/ نيسان 2025
عززت شركة "مصدر" الإماراتية حضورها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، من خلال الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، بعد إتمام شراء 30% إضافية من الأسهم بسعر 79.4 درهمًا للسهم، ما رفع نسبة الملكية إلى 100%.
"مصدر" الإماراتية في أوزبكستان – ديسمبر/ كانون الأول 2025
أنهت أوزبكستان العام الحالي، بتوقيع صفقة مهمة مع شركة "مصدر" الإماراتية، لتنفيذ مشروع رياح ضخم بقدرة أولية تصل إلى غيغاواط، في خطوة عززت حضور البلاد ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بفضل توسعها في مشروعات الرياح.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
الجزائر تعتمد أكبر موازنة بتاريخها لعام 2026
16 ديسمبر, 12:17 GMT

مصر.. مشروعات لإنشاء محطة ومصنع ألواح شمسية

إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس، بالشراكة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "سيمنس غاميسا" الألمانية، وتتضمن الصفقة إنشاء وتمويل وتشغيل محطة رياح متطورة، قادرة على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري إلى 42% بحلول 2030، ثم 65% بحلول 2040.

برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
3 دول عربية تقود تخزين الكهرباء في عام 2025
21 ديسمبر, 11:50 GMT

سلطنة عُمان.. 13 صفقة خلال مؤتمر واحد

خلال مؤتمر عُمان للنفط والطاقة، تمكنت السلطنة من تعزيز موقعها في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما بلغت قيمة الاتفاقات 769 مليون ريال (2.2 مليار دولار) لدعم مشروعات إنتاج الكهرباء وتخزينها من مصادر نظيفة.

تشمل الاتفاقيات إقامة مشروعات متنوعة لإنتاج الكهرباء المتجددة، وتُمثّل هذه الخطوة نقطة تحول في مسار الاستدامة العُمانية، وتجعل السلطنة ضمن اللاعبين القادرين على المنافسة في أكبر الصفقات.
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
وزارة الاقتصاد السورية تدرس عروضا من شركات روسية لتوريد القمح
23 ديسمبر, 10:56 GMT

البحرين.. أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في العالم

دخلت مملكة البحرين قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، من خلال توقيع اتفاقية تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالميًا، بقدرة 123 ميغاواط، عبر شراكة بين شركة "فولاذ القابضة" وشركة "يلو دور إنرجي".

ويشمل المشروع تركيب 77 ألف لوح شمسي على مساحة 262 ألف متر مربع، بما يتيح توليد 200 مليون كيلو واط/ساعة سنويًا، ويعزز خفض الانبعاثات في قطاع الحديد والصلب بنسبة كبيرة.

العراق.. مشروع عملاق للطاقة الشمسية

تمكّن العراق في عام 2025، من التوقيع على اتفاق مع شركة أمريكية بريطانية لإنشاء مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة تخزين بسعة 500 ميغاواط، وخطوط نقل "HVDC" تمتد لـ1000 كيلومتر.
ويعزز المشروع قدرة العراق على تنويع مزيج الطاقة لديه، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية بوصفها موردًا رئيسًا لتغطية الطلب المتنامي في البلاد، وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.
مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها
3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025
