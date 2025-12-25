3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-في-احتياطيات-الغاز-لعام-2025-1108554722.html
3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025
3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025
سبوتنيك عربي
شهدت احتياطيات الغاز العالمية في العام 2025 الحالي، تغييرات جوهرية، تمثلت في ازدياد الحجم الإجمالي للاحتياطيات، إلى جانب إعادة ترتيب الأدوار بين أبرز الدول... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T10:22+0000
2025-12-25T10:27+0000
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102897926_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_527e09b234a17e08255d6e809d7ea067.jpg
وسجّلت احتياطيات الغاز العالمية نموا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 7750 تريليون قدم مكعبة، مقارنة بـ7677 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2024.وشهدت قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز، دخول كندا ضمن النخبة بفضل الزيادات الكبيرة في احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، وفي الوقت ذاته، سجّل الإنتاج العالمي للغاز نموا ملحوظا، إذ من المتوقع أن يرتفع في 2025، بمقدار 87 مليار متر مكعب (أو نحو 3 تريليونات قدم مكعبة)، أي بنسبة 2.1%، مقارنة بـ65 مليار متر مكعب في 2024.وتظهر بيانات احتياطيات الغاز العالمية في 2025، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، قائمة أكبر 10 دول استحوذت على نحو 78% من الإجمالي العالمي، بقيادة روسيا، والقائمة تحتوي حسب الترتيب:وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يواصل الطلب العالمي على الغاز ارتفاعه على المدى الطويل حتى عام 2050، مدفوعًا بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في تحول عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030.وتُمثّل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وحدها نحو ثلثي الطلب المستقبلي على الغاز، مقارنة بحصّتها الحالية البالغة 55%، مع استمرار قيادة قطاعي الكهرباء والصناعة للطلب، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط.ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 24% في نوفمبر 2025النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
https://sarabic.ae/20251224/الاقتصاد-الروسي-ينعطف-نحو-الشرق---نائب-رئيس-الوزراء-1108514000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102897926_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_685489ea2ee77c5d3427aa8e4ff2d467.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, اقتصاد
العالم, العالم العربي, اقتصاد

3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025

10:22 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 25.12.2025)
© AP Photoمحطة غاز طبيعي مسال
محطة غاز طبيعي مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
شهدت احتياطيات الغاز العالمية في العام 2025 الحالي، تغييرات جوهرية، تمثلت في ازدياد الحجم الإجمالي للاحتياطيات، إلى جانب إعادة ترتيب الأدوار بين أبرز الدول المنتجة، وتصدرت 3 دول عربية قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز.
وسجّلت احتياطيات الغاز العالمية نموا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 7750 تريليون قدم مكعبة، مقارنة بـ7677 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2024.

وعلى مستوى التوزع الجغرافي، بقيت منطقة الشرق الأوسط في صدارة الاحتياطيات العالمية، بواقع 2928 تريليون قدم مكعبة، مع هيمنة 4 دول وهي إيران، قطر، السعودية، والإمارات، التي تمثّل معًا نحو 92% من إجمالي احتياطيات المنطقة. وفي المقابل، حافظت أوروبا الشرقية والدول السوفيتية السابقة على استقرار نسبي عند 2349 تريليون قدم مكعبة.

وشهدت قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز، دخول كندا ضمن النخبة بفضل الزيادات الكبيرة في احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، وفي الوقت ذاته، سجّل الإنتاج العالمي للغاز نموا ملحوظا، إذ من المتوقع أن يرتفع في 2025، بمقدار 87 مليار متر مكعب (أو نحو 3 تريليونات قدم مكعبة)، أي بنسبة 2.1%، مقارنة بـ65 مليار متر مكعب في 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
الاقتصاد الروسي ينعطف نحو الشرق - نائب رئيس الوزراء
أمس, 08:59 GMT
وتظهر بيانات احتياطيات الغاز العالمية في 2025، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، قائمة أكبر 10 دول استحوذت على نحو 78% من الإجمالي العالمي، بقيادة روسيا، والقائمة تحتوي حسب الترتيب:
• روسيا: 1688 تريليون قدم مكعبة.
• إيران: 1200 تريليون قدم مكعبة.
• قطر: 843 تريليون قدم مكعبة.
• الولايات المتحدة: 566 تريليون قدم مكعبة.
• تركمانستان: 400 تريليون قدم مكعبة.
• السعودية: 344 تريليون قدم مكعبة.
• الصين: 306 تريليونات قدم مكعبة.
• الإمارات: 297 تريليون قدم مكعبة.
• نيجيريا: 211 تريليون قدم مكعبة.
• كندا: 196 تريليون قدم مكعبة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يواصل الطلب العالمي على الغاز ارتفاعه على المدى الطويل حتى عام 2050، مدفوعًا بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في تحول عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030.
وتُمثّل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وحدها نحو ثلثي الطلب المستقبلي على الغاز، مقارنة بحصّتها الحالية البالغة 55%، مع استمرار قيادة قطاعي الكهرباء والصناعة للطلب، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط.
ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 24% في نوفمبر 2025
النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала