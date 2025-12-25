https://sarabic.ae/20251225/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-في-احتياطيات-الغاز-لعام-2025-1108554722.html

3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025

3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز لعام 2025

سبوتنيك عربي

شهدت احتياطيات الغاز العالمية في العام 2025 الحالي، تغييرات جوهرية، تمثلت في ازدياد الحجم الإجمالي للاحتياطيات، إلى جانب إعادة ترتيب الأدوار بين أبرز الدول... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T10:22+0000

2025-12-25T10:22+0000

2025-12-25T10:27+0000

العالم

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102897926_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_527e09b234a17e08255d6e809d7ea067.jpg

وسجّلت احتياطيات الغاز العالمية نموا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 7750 تريليون قدم مكعبة، مقارنة بـ7677 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2024.وشهدت قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز، دخول كندا ضمن النخبة بفضل الزيادات الكبيرة في احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، وفي الوقت ذاته، سجّل الإنتاج العالمي للغاز نموا ملحوظا، إذ من المتوقع أن يرتفع في 2025، بمقدار 87 مليار متر مكعب (أو نحو 3 تريليونات قدم مكعبة)، أي بنسبة 2.1%، مقارنة بـ65 مليار متر مكعب في 2024.وتظهر بيانات احتياطيات الغاز العالمية في 2025، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، قائمة أكبر 10 دول استحوذت على نحو 78% من الإجمالي العالمي، بقيادة روسيا، والقائمة تحتوي حسب الترتيب:وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يواصل الطلب العالمي على الغاز ارتفاعه على المدى الطويل حتى عام 2050، مدفوعًا بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في تحول عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030.وتُمثّل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وحدها نحو ثلثي الطلب المستقبلي على الغاز، مقارنة بحصّتها الحالية البالغة 55%، مع استمرار قيادة قطاعي الكهرباء والصناعة للطلب، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط.ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 24% في نوفمبر 2025النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027

https://sarabic.ae/20251224/الاقتصاد-الروسي-ينعطف-نحو-الشرق---نائب-رئيس-الوزراء-1108514000.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, اقتصاد