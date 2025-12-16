https://sarabic.ae/20251216/الجزائر-تعتمد-أكبر-موازنة-بتاريخها-لعام-2026-1108227927.html

الجزائر تعتمد أكبر موازنة بتاريخها لعام 2026

الجزائر تعتمد أكبر موازنة بتاريخها لعام 2026

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية لعام 2026، الذي يمثل أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بمخصصات اجتازت 135 مليار دولار، بزيادة نحو 8 مليارات... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وجرت مراسم التوقيع بمقر الرئاسة الجزائرية، بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ، بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وتشمل تفاصيل الموازنة، زيادة كتلة الأجور بنحو 4.1% لتصل إلى 45 مليار دولار، وتخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد الاستهلاكية، و3 مليارات دولار لتحويلات البطالة لأكثر من مليونين مستفيد، و31 مليار دولار لنفقات الاستثمار، مع توقع عجز يصل إلى 40 مليار دولار أو ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

