إسرائيل ترصد الملايين من الدولارات في موازنة 2026 لتحسين صورتها في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/إسرائيل-ترصد-الملايين-من-الدولارات-في-موازنة-2026-لتحسين-صورتها-في-العالم-1107855337.html
إسرائيل ترصد الملايين من الدولارات في موازنة 2026 لتحسين صورتها في العالم
إسرائيل ترصد الملايين من الدولارات في موازنة 2026 لتحسين صورتها في العالم
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، أنه في إطار ميزانية الدولة للعام المقبل 2026، توصل إلى اتفاق مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T13:56+0000
2025-12-05T13:56+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg
وقال ساعر عبر منصة "إكس"، إنه "سيتم تنفيذ هذه الخطة استنادا إلى الخبرات والدروس المستفادة من أنشطة العام الماضي، إذ شهدت وزارة الخارجية تخصيص ميزانية كبيرة لأول مرة، وستزداد هذه الميزانية بشكل ملحوظ في السنة المالية القادمة".وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ميزانية الدولة لعام 2026، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للدفاع.ويأتي هذا التصويت بعد اتفاق تسوية بين وزارتي المالية والدفاع، بعد خلافات حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الضرائب.وقد أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الميزانية، معتبرا أنها تخدم "المحتالين والمتهربين من الخدمة العسكرية".
https://sarabic.ae/20251112/صراع-محتدم-بين-وزارتي-المالية-والدفاع-في-إسرائيل-حول-ميزانية-الجيش-لعام-2026-1107024719.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_7049ae6f08e02a40fe1eec29426d1446.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إسرائيل ترصد الملايين من الدولارات في موازنة 2026 لتحسين صورتها في العالم

13:56 GMT 05.12.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، أنه في إطار ميزانية الدولة للعام المقبل 2026، توصل إلى اتفاق مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تخصيص مبلغ 2.35 مليار شيكل (727 مليون دولار) لحملة تعزيز الوعي والدفاع عن إسرائيل في العالم.
وقال ساعر عبر منصة "إكس"، إنه "سيتم تنفيذ هذه الخطة استنادا إلى الخبرات والدروس المستفادة من أنشطة العام الماضي، إذ شهدت وزارة الخارجية تخصيص ميزانية كبيرة لأول مرة، وستزداد هذه الميزانية بشكل ملحوظ في السنة المالية القادمة".
وأضاف أن "الاستثمار في حرب الوعي يوازي الاستثمار في الطائرات والصواريخ والقنابل الاعتراضية، لأنه يؤثر مباشرة في قرارات القادة حول إسرائيل في العالم، ولذلك، سنكثف بشكل كبير أنشطة الدبلوماسية العامة في عام 2026 لضمان حماية مصالحنا وتعزيز أمننا القومي".
وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ميزانية الدولة لعام 2026، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للدفاع.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
صراع محتدم بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول ميزانية الجيش لعام 2026
12 نوفمبر, 11:27 GMT
ويأتي هذا التصويت بعد اتفاق تسوية بين وزارتي المالية والدفاع، بعد خلافات حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الضرائب.
وقد أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الميزانية، معتبرا أنها تخدم "المحتالين والمتهربين من الخدمة العسكرية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала