إسرائيل ترصد الملايين من الدولارات في موازنة 2026 لتحسين صورتها في العالم
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
© AP Photo / Gregorio Borgia
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، أنه في إطار ميزانية الدولة للعام المقبل 2026، توصل إلى اتفاق مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تخصيص مبلغ 2.35 مليار شيكل (727 مليون دولار) لحملة تعزيز الوعي والدفاع عن إسرائيل في العالم.
وقال ساعر عبر منصة "إكس"، إنه "سيتم تنفيذ هذه الخطة استنادا إلى الخبرات والدروس المستفادة من أنشطة العام الماضي، إذ شهدت وزارة الخارجية تخصيص ميزانية كبيرة لأول مرة، وستزداد هذه الميزانية بشكل ملحوظ في السنة المالية القادمة".
وأضاف أن "الاستثمار في حرب الوعي يوازي الاستثمار في الطائرات والصواريخ والقنابل الاعتراضية، لأنه يؤثر مباشرة في قرارات القادة حول إسرائيل في العالم، ولذلك، سنكثف بشكل كبير أنشطة الدبلوماسية العامة في عام 2026 لضمان حماية مصالحنا وتعزيز أمننا القومي".
בשורות חשובות מאוד היום למערכה על התודעה והסברת ישראל בעולם.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 5, 2025
במסגרת תקציב המדינה לשנת 2026 סיכמתי עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, בגיבוי ראש הממשלה נתניהו, על תקציב של 2.35 מיליארד ש״ח למערכה על התודעה והסברת ישראל בעולם, מתוכו מיליארד ש״ח בהרשאה.
המהלך בשנת 2026 יתבצע על בסיס הפקת… pic.twitter.com/urDjgkosNT
وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ميزانية الدولة لعام 2026، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للدفاع.
ويأتي هذا التصويت بعد اتفاق تسوية بين وزارتي المالية والدفاع، بعد خلافات حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الضرائب.
وقد أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الميزانية، معتبرا أنها تخدم "المحتالين والمتهربين من الخدمة العسكرية".