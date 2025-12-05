https://sarabic.ae/20251205/إسرائيل-ترصد-الملايين-من-الدولارات-في-موازنة-2026-لتحسين-صورتها-في-العالم-1107855337.html

إسرائيل ترصد الملايين من الدولارات في موازنة 2026 لتحسين صورتها في العالم

إسرائيل ترصد الملايين من الدولارات في موازنة 2026 لتحسين صورتها في العالم

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، أنه في إطار ميزانية الدولة للعام المقبل 2026، توصل إلى اتفاق مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل...

وقال ساعر عبر منصة "إكس"، إنه "سيتم تنفيذ هذه الخطة استنادا إلى الخبرات والدروس المستفادة من أنشطة العام الماضي، إذ شهدت وزارة الخارجية تخصيص ميزانية كبيرة لأول مرة، وستزداد هذه الميزانية بشكل ملحوظ في السنة المالية القادمة".وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ميزانية الدولة لعام 2026، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للدفاع.ويأتي هذا التصويت بعد اتفاق تسوية بين وزارتي المالية والدفاع، بعد خلافات حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الضرائب.وقد أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الميزانية، معتبرا أنها تخدم "المحتالين والمتهربين من الخدمة العسكرية".

