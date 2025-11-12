عربي
بوتين وتوكاييف يعقدان محادثات في موسكو
صراع محتدم بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول ميزانية الجيش لعام 2026
صراع محتدم بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول ميزانية الجيش لعام 2026
سبوتنيك عربي
تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في إسرائيل أزمة متصاعدة بين وزارتي المالية والدفاع، مع احتدام الخلافات حول حجم الإنفاق العسكري ومخصصات ميزانية عام 2026
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
ففي رسالة شديدة اللهجة، وجّه المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال أمير بارام، انتقادات حادة لوزارة المالية، متهماً إياها بعرقلة تمويلات أساسية وصفها بأنها "ضرورية لأمن الدولة"، ورافضاً في الوقت نفسه اتهامات الوزارة بوجود هدر في ميزانية الجيش.خلاف يتفاقم على خلفية موازنة 2026وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رسالة بارام جاءت في خضم مفاوضات متوترة بين الوزارتين بشأن الموازنة العسكرية للعام المقبل، وذلك عقب تحذيرات أطلقها المحاسب العام بوزارة المالية، يالي روثنبرغ، من أن مخصصات ميزانية عام 2025 أوشكت على النفاد، داعياً إلى تجميد أي التزامات مالية جديدة للجيش غير ضرورية.وزارة الدفاع: المالية تركز على أمور تافهةورد الجنرال بارام في رسالته قائلاً إن وزارة المالية "تصرف الانتباه إلى أمور ثانوية في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات متزايدة من جبهات قريبة وبعيدة"، مشدداً على ضرورة "التحرك العاجل لتعزيز جاهزية المنظومات القتالية التي تعرضت للإنهاك بعد عامين من العمليات العسكرية المكثفة".وأكد أن تجاهل متطلبات الجيش في هذه المرحلة الحساسة "قد يعرّض الأمن القومي لمخاطر جسيمة"، داعياً إلى زيادة فورية في الإنفاق الدفاعي.المالية تتهم الجيش بالإسراف وسوء الإدارةمن جهتها، ردّت وزارة المالية الإسرائيلية باتهام المؤسسة العسكرية بـ"سوء الإدارة وتبديد الموارد"، وقال إيلان روم، المدير العام للوزارة، إن بعض الممارسات المالية داخل وزارة الدفاع "تقترب من حدود الجريمة"، مضيفاً أن "دافعي الضرائب الإسرائيليين يدفعون ثمن هذا الهدر على حساب صحتهم ورفاههم الاجتماعي".الدفاع: تعطيل صفقات حيوية بمليارات الشواكل وفي المقابل، اتهم بارام وزارة المالية بتجميد عشرات الصفقات الدفاعية تبلغ قيمتها مليارات الشواكل، تشمل شراء ذخائر وقطع غيار ودبابات وطائرات مسيّرة، إلى جانب مشاريع لتحصين المجتمعات الحدودية.وقالت وزارة الدفاع إن التقديرات المالية التي قدمتها وزارة المالية "لا تعكس الواقع الميداني"، مؤكدة أن الميزانية المطلوبة يجب أن تصل إلى 100 مليار شيكل على الأقل، إضافة إلى 25 ملياراً لقوات الاحتياط، و20 مليار شيكل أخرى لتطوير منظومات التسليح والمعدات الدفاعية، في حين حددت وزارة المالية السقف بين 80 و90 مليار شيكل فقط.أزمة مرشحة للتصعيدويرى محللون إسرائيليون أن الخلاف بين الوزارتين مرشح للتفاقم خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية وتزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية. وبحسب تقديراتهم، فإن التوصل إلى تسوية حول ميزانية الدفاع قد يتطلب تدخلاً سياسياً مباشراً من مكتب رئيس الوزراء لتفادي أزمة مالية – أمنية غير مسبوقة
https://sarabic.ae/20251111/إعلام-إسرائيلي-المتحدث-باسم-الجيش-أفيخاي-أدرعي-يعتزم-الاستقالة--1106968889.html
https://sarabic.ae/20241111/وزير-المالية-الإسرائيلي-أصدرت-تعليمات-للتحضير-لبسط-السيادة-على-الضفة-الغربية-1094693252.html
إسرائيل
صراع محتدم بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول ميزانية الجيش لعام 2026

11:27 GMT 12.11.2025
تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في إسرائيل أزمة متصاعدة بين وزارتي المالية والدفاع، مع احتدام الخلافات حول حجم الإنفاق العسكري ومخصصات ميزانية عام 2026، في واحدة من أكثر المواجهات حدة بين المؤسستين منذ سنوات.
ففي رسالة شديدة اللهجة، وجّه المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال أمير بارام، انتقادات حادة لوزارة المالية، متهماً إياها بعرقلة تمويلات أساسية وصفها بأنها "ضرورية لأمن الدولة"، ورافضاً في الوقت نفسه اتهامات الوزارة بوجود هدر في ميزانية الجيش.

خلاف يتفاقم على خلفية موازنة 2026

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رسالة بارام جاءت في خضم مفاوضات متوترة بين الوزارتين بشأن الموازنة العسكرية للعام المقبل، وذلك عقب تحذيرات أطلقها المحاسب العام بوزارة المالية، يالي روثنبرغ، من أن مخصصات ميزانية عام 2025 أوشكت على النفاد، داعياً إلى تجميد أي التزامات مالية جديدة للجيش غير ضرورية.
وزارة الدفاع: المالية تركز على أمور تافهة

ورد الجنرال بارام في رسالته قائلاً إن وزارة المالية "تصرف الانتباه إلى أمور ثانوية في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات متزايدة من جبهات قريبة وبعيدة"، مشدداً على ضرورة "التحرك العاجل لتعزيز جاهزية المنظومات القتالية التي تعرضت للإنهاك بعد عامين من العمليات العسكرية المكثفة".
وأكد أن تجاهل متطلبات الجيش في هذه المرحلة الحساسة "قد يعرّض الأمن القومي لمخاطر جسيمة"، داعياً إلى زيادة فورية في الإنفاق الدفاعي.

المالية تتهم الجيش بالإسراف وسوء الإدارة

من جهتها، ردّت وزارة المالية الإسرائيلية باتهام المؤسسة العسكرية بـ"سوء الإدارة وتبديد الموارد"، وقال إيلان روم، المدير العام للوزارة، إن بعض الممارسات المالية داخل وزارة الدفاع "تقترب من حدود الجريمة"، مضيفاً أن "دافعي الضرائب الإسرائيليين يدفعون ثمن هذا الهدر على حساب صحتهم ورفاههم الاجتماعي".
الدفاع: تعطيل صفقات حيوية بمليارات الشواكل

وفي المقابل، اتهم بارام وزارة المالية بتجميد عشرات الصفقات الدفاعية تبلغ قيمتها مليارات الشواكل، تشمل شراء ذخائر وقطع غيار ودبابات وطائرات مسيّرة، إلى جانب مشاريع لتحصين المجتمعات الحدودية.
وقالت وزارة الدفاع إن التقديرات المالية التي قدمتها وزارة المالية "لا تعكس الواقع الميداني"، مؤكدة أن الميزانية المطلوبة يجب أن تصل إلى 100 مليار شيكل على الأقل، إضافة إلى 25 ملياراً لقوات الاحتياط، و20 مليار شيكل أخرى لتطوير منظومات التسليح والمعدات الدفاعية، في حين حددت وزارة المالية السقف بين 80 و90 مليار شيكل فقط.

أزمة مرشحة للتصعيد

ويرى محللون إسرائيليون أن الخلاف بين الوزارتين مرشح للتفاقم خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية وتزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية.
وبحسب تقديراتهم، فإن التوصل إلى تسوية حول ميزانية الدفاع قد يتطلب تدخلاً سياسياً مباشراً من مكتب رئيس الوزراء لتفادي أزمة مالية – أمنية غير مسبوقة
