إعلام إسرائيلي: المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي يعتزم الاستقالة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطاب الإعلامي في البلاد، يستعد لمواكبة التغيّر في طريقة الطرح، بعد معلومات تفيد بأن العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

وبرز أدرعي، الذي ذكرت صحيفة "معاريف" أنباء عن استقالته، خلال العامين الماضيين عبر بيانات الجيش الإسرائيلي الموجّهة للشارع العربي، وكان له حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حملاته الإعلامية أثناء الحرب.ومن مهام أدرعي التي ثابر عليها كانت نشر الخرائط والتحذيرات قبل الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، في إطار ما يصفه الجيش بجهود "إعلام عملياتي" تستهدف نقل رسائل للسكان المدنيين.ويبحث الجيش الإسرائيلي عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية، وتشير تقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات، بينها اختبارات أداء أمام الكاميرا.الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصر في حزب الله" جنوبي لبنان

