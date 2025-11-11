https://sarabic.ae/20251111/إعلام-إسرائيلي-المتحدث-باسم-الجيش-أفيخاي-أدرعي-يعتزم-الاستقالة--1106968889.html
إعلام إسرائيلي: المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي يعتزم الاستقالة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطاب الإعلامي في البلاد، يستعد لمواكبة التغيّر في طريقة الطرح، بعد معلومات تفيد بأن العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
وبرز أدرعي، الذي ذكرت صحيفة "معاريف" أنباء عن استقالته، خلال العامين الماضيين عبر بيانات الجيش الإسرائيلي الموجّهة للشارع العربي، وكان له حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حملاته الإعلامية أثناء الحرب.ومن مهام أدرعي التي ثابر عليها كانت نشر الخرائط والتحذيرات قبل الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، في إطار ما يصفه الجيش بجهود "إعلام عملياتي" تستهدف نقل رسائل للسكان المدنيين.ويبحث الجيش الإسرائيلي عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية، وتشير تقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات، بينها اختبارات أداء أمام الكاميرا.الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصر في حزب الله" جنوبي لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطاب الإعلامي في البلاد، يستعد لمواكبة التغيّر في طريقة الطرح، بعد معلومات تفيد بأن العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، سيتقاعد ويخرج من الخدمة العسكرية.
وبرز أدرعي، الذي ذكرت صحيفة "معاريف" أنباء عن استقالته، خلال العامين الماضيين عبر بيانات الجيش الإسرائيلي الموجّهة للشارع العربي، وكان له حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حملاته الإعلامية أثناء الحرب.
ومن مهام أدرعي التي ثابر عليها كانت نشر الخرائط والتحذيرات قبل الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، في إطار ما يصفه الجيش بجهود "إعلام عملياتي" تستهدف نقل رسائل للسكان المدنيين.
وحسب مصادر إسرائيلية، كان أدرعي جزءا من الاستراتيجية الإعلامية التي اعتمدها الجيش بعد 7 أكتوبر 2023، بهدف إظهار الامتثال للقانون الدولي عبر نشر تحذيرات للسكان قبل تنفيذ ضربات، وفقا له.
ويبحث الجيش الإسرائيلي عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية، وتشير تقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات، بينها اختبارات أداء أمام الكاميرا.