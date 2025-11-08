https://sarabic.ae/20251108/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-عنصر-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1106876157.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصر في حزب الله" جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تحييد عنصر في "حزب الله" جنوبي لبنان، على حد قوله. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا أعلن من خلاله أن قوات الجيش هاجمت منطقة برعشيت في جنوب لبنان، و"قضت على أحد عناصر "حزب الله".وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الإرهابي تورط في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة"، مدعيًا أن "هذا الأمر يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وشدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته العسكرية "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأربعاء الماضي، تحييد عنصر في وحدة "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث نشر بيانا أفاد من خلاله بأنه "تم تصفية أحد عناصر "حزب الله" اللبناني، ويدعى حسين جابر ديب، تابع لقوة الرضوان في الجنوب اللبناني".وادعى الجيش أن "حسين جابر ديب، كان يروّج لمؤامرات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها"، مشددًا في بيانه على مواصلة جهوده للقضاء على ما زعم أنها تهديدات موجّهة لدولة إسرائيل.يأتي ذلك بعدما نقلت القناة الإسرائيلية الـ13 عن المبعوث الأمريكي توم براك، قوله إنه منح الجيش اللبناني "مهلة تنتهي بنهاية نوفمبر/ الجاري لإحداث تغيير ملموس في ملف سلاح "حزب الله"، محذرًا من أن "فشل ذلك قد يمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لتنفيذ عمليات عسكرية، بدعم وتفهم من واشنطن".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

