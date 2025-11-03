https://sarabic.ae/20251103/قتيل-و7-جرحى-في-غارة-إسرائيلية-بين-بلدتي-الدوير-والشرقية-جنوبي-لبنان-1106693745.html

قتيل و7 جرحى في غارة إسرائيلية بين بلدتي الدوير والشرقية جنوبي لبنان

شن طيران مسير إسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة على سيارة على الطريق العام بين بلدتي الدوير والشرقية، في منطقة مكتظة بالسكان، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى عدد... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وأدان عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب هاني قبيسي، الحادث واصفا إياه بأنه "جريمة فعلية"، مشددا أن "الشارع كان مكتظا بالسكان والناس تتنقل بين المحال التجارية، فيما أقدمت الطائرات الصهيونية على استهداف سيارة مدنية".وأضاف قبيسي أن هذا الاعتداء "يستلزم موقفا حقيقيا من كل الأحرار على الساحة اللبنانية".وأضاف أنه "من الواجب علينا جميعا أن نتوحد وأن تتخذ الحكومة موقفا وطنيا جامعا، فلا يجوز أن تبقى الطائرات المسيرة الصهيونية تجوب أجواءنا ، فهذه ليست مسؤولية المقاومة وحدها".وختم قبيسي قائلاً إن "على الشعب والدولة وأهالي الجنوب أن يتحدوا لأن المواجهة حتمية مع العدو الصهيوني"، معتبراً أن "ما تفعله إسرائيل استمرار للحرب ورفض صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، ودعا إلى موقف لبناني موحد قائلا: "كل المفاوضات مع العدو الصهيوني لم تصل الى اي نتيجه المسألة والقضية بحاجة إلى موقف".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".

