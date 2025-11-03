عربي
قتيل و7 جرحى في غارة إسرائيلية بين بلدتي الدوير والشرقية جنوبي لبنان
قتيل و7 جرحى في غارة إسرائيلية بين بلدتي الدوير والشرقية جنوبي لبنان
وأدان عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب هاني قبيسي، الحادث واصفا إياه بأنه "جريمة فعلية"، مشددا أن "الشارع كان مكتظا بالسكان والناس تتنقل بين المحال التجارية، فيما أقدمت الطائرات الصهيونية على استهداف سيارة مدنية".وأضاف قبيسي أن هذا الاعتداء "يستلزم موقفا حقيقيا من كل الأحرار على الساحة اللبنانية".وأضاف أنه "من الواجب علينا جميعا أن نتوحد وأن تتخذ الحكومة موقفا وطنيا جامعا، فلا يجوز أن تبقى الطائرات المسيرة الصهيونية تجوب أجواءنا ، فهذه ليست مسؤولية المقاومة وحدها".وختم قبيسي قائلاً إن "على الشعب والدولة وأهالي الجنوب أن يتحدوا لأن المواجهة حتمية مع العدو الصهيوني"، معتبراً أن "ما تفعله إسرائيل استمرار للحرب ورفض صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، ودعا إلى موقف لبناني موحد قائلا: "كل المفاوضات مع العدو الصهيوني لم تصل الى اي نتيجه المسألة والقضية بحاجة إلى موقف".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
قتيل و7 جرحى في غارة إسرائيلية بين بلدتي الدوير والشرقية جنوبي لبنان

17:14 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 17:58 GMT 03.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عبد القادر الباي
شن طيران مسير إسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة على سيارة على الطريق العام بين بلدتي الدوير والشرقية، في منطقة مكتظة بالسكان، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى عدد من السيارات المجاورة وسقوط قتيل و7 جرحى، بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية.
وأدان عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب هاني قبيسي، الحادث واصفا إياه بأنه "جريمة فعلية"، مشددا أن "الشارع كان مكتظا بالسكان والناس تتنقل بين المحال التجارية، فيما أقدمت الطائرات الصهيونية على استهداف سيارة مدنية".
وأضاف قبيسي أن هذا الاعتداء "يستلزم موقفا حقيقيا من كل الأحرار على الساحة اللبنانية".

وتابع قبيسي: "أقول الساحة اللبنانية فقط لأن لبنان متروك، وما صدر من تصريحات عن الموفدين الأجانب، سواء الأمريكيين أو غيرهم، يعكس استهزاء واستهتارا بالدولة اللبنانية".

عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله يستخدمون جرافة لإزالة أنقاض المباني المدمرة في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية ليل السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجلس الجنوب اللبناني: الكلفة الإجمالية للأضرار في الجنوب تبلغ نحو 5.5 مليار دولار
16:22 GMT
وأضاف أنه "من الواجب علينا جميعا أن نتوحد وأن تتخذ الحكومة موقفا وطنيا جامعا، فلا يجوز أن تبقى الطائرات المسيرة الصهيونية تجوب أجواءنا ، فهذه ليست مسؤولية المقاومة وحدها".

وأشار النائب إلى معاناة أهالي الجنوب قائلاً إنهم "يعيشون يوميا بين الصواريخ والانفجارات ويقدمون أبناءهم شهداء"، مطالبا الدولة بـ"التحرك على الساحة الدولية عبر مؤسسات مثل مجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل ترسل موفدين يستهزئون بالدولة اللبنانية وقراراتها".

وختم قبيسي قائلاً إن "على الشعب والدولة وأهالي الجنوب أن يتحدوا لأن المواجهة حتمية مع العدو الصهيوني"، معتبراً أن "ما تفعله إسرائيل استمرار للحرب ورفض صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701"،
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي جديد في "حزب الله" جنوبي لبنان
26 أكتوبر, 09:01 GMT
ودعا إلى موقف لبناني موحد قائلا: "كل المفاوضات مع العدو الصهيوني لم تصل الى اي نتيجه المسألة والقضية بحاجة إلى موقف".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
