مجلس الجنوب اللبناني: الكلفة الإجمالية للأضرار في الجنوب تبلغ نحو 5.5 مليار دولار
© AP Photo / Mohammad Zaatariعمال الإنقاذ التابعون لحزب الله يستخدمون جرافة لإزالة أنقاض المباني المدمرة في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية ليل السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024.
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حصري
أعلن رئيس "مجلس الجنوب" في لبنان، هاشم حيدر، استكمال مسح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، مقدرا الكلفة الإجمالية للتعويضات وإصلاح البنية التحتية بنحو 5.5 مليار دولار.
وقال حيدر في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة، واحتمال تجدد الحرب، لا يمكن وضع خطط طويلة الأمد حاليا"، مشددا على أن "مجلس الجنوب على جهوزية تامة لمواكبة أي مرحلة مقبلة".
وأشار حيدر إلى أن "إعادة الإعمار تحتاج إلى خطة وخطوات عملية، رافضا تصوير أن العملية تتطلب مبالغ طائلة من الخارج"، مؤكدا أنها بحاجة إلى خطوات وترتيبات مدروسة.
وحول الاجتماع المرتقب في المصيلح برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وبحضور عدد من الوزراء والقطاعات المعنية، للبحث في ملف إعادة الإعمار، قال حيدر إن "إعادة الإعمار قضية وطنية كبرى، وهي الحجر الأساس في هذه المرحلة، إلى جانب مطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية".
وأوضح حيدر أن الاجتماع سيبحث عنوانين أساسيين، عرض الواقع الميداني وحجم الأضرار والخطوات المنجزة حتى الآن، ثم وضع الأسس لخطة عملية لإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة البدء بالمناطق الآمنة التي لا تتطلب تمويلا كبيرا.
ولفت حيدر إلى الجهود التي قام بها مجلس الجنوب اللبناني في هذا الإطار تحت عنوان "إعادة الإعمار"، ومنها إزالة الركام، وترميم المدارس والمباني الرسمية، وإعادة انتظام العمل في عدد من السرايا الحكومية في النبطية وبنت جبيل وجويا، وتأهيل المستشفيات، وتقديم المساعدات والخدمات الأساسية.
وأكد ان "إعادة الأعمار تتطلب عملا متكاملا وتنسيقا بين الجهات المعنية كافة التي تعمل في هذا المجال"، مشيرا إلى "رمزية عقد الاجتماع في الجنوب، في منطقة قريبة من موقع استهدفت فيه سابقا آليات تستخدم في إعادة الإعمار، ومعتبرا أن " أي خطوة في هذا الاتجاه مرحب بها".
26 أكتوبر, 09:01 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".