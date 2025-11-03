https://sarabic.ae/20251103/مجلس-الجنوب-اللبناني-الكلفة-الإجمالية-للأضرار-في-الجنوب-تبلغ-نحو-55-مليار-دولار-1106692574.html

مجلس الجنوب اللبناني: الكلفة الإجمالية للأضرار في الجنوب تبلغ نحو 5.5 مليار دولار

أعلن رئيس "مجلس الجنوب" في لبنان، هاشم حيدر، استكمال مسح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، مقدرا الكلفة الإجمالية للتعويضات وإصلاح البنية التحتية بنحو...

وقال حيدر في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة، واحتمال تجدد الحرب، لا يمكن وضع خطط طويلة الأمد حاليا"، مشددا على أن "مجلس الجنوب على جهوزية تامة لمواكبة أي مرحلة مقبلة".وحول الاجتماع المرتقب في المصيلح برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وبحضور عدد من الوزراء والقطاعات المعنية، للبحث في ملف إعادة الإعمار، قال حيدر إن "إعادة الإعمار قضية وطنية كبرى، وهي الحجر الأساس في هذه المرحلة، إلى جانب مطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية".وأوضح حيدر أن الاجتماع سيبحث عنوانين أساسيين، عرض الواقع الميداني وحجم الأضرار والخطوات المنجزة حتى الآن، ثم وضع الأسس لخطة عملية لإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة البدء بالمناطق الآمنة التي لا تتطلب تمويلا كبيرا.وأكد ان "إعادة الأعمار تتطلب عملا متكاملا وتنسيقا بين الجهات المعنية كافة التي تعمل في هذا المجال"، مشيرا إلى "رمزية عقد الاجتماع في الجنوب، في منطقة قريبة من موقع استهدفت فيه سابقا آليات تستخدم في إعادة الإعمار، ومعتبرا أن " أي خطوة في هذا الاتجاه مرحب بها".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".

