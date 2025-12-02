عربي
https://sarabic.ae/20251202/دول-عربية-تتصدر-قائمة-أكبر-صفقات-الطاقة-المتجددة-لشهر-نوفمبر-2025-1107699461.html
دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لشهر نوفمبر 2025
دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لشهر نوفمبر 2025
سبوتنيك عربي
2025-12-02T08:52+0000
2025-12-02T09:00+0000
العالم
العالم العربي
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1b/1103080114_1:0:1281:720_1920x0_80_0_0_15ce7ed328f429677181e0b3c827d250.jpg
وأفادت منصة الطاقة أن "الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، تصدرتا قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة حسب التقرير الشهري الذي أعدته المنصة ".وجاء في التقرير أن "الاتفاقيات الجديدة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية تضمنت عددا من الصفقات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة، وشملت تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمشروعات التخزينية".وتضمنت أكبر صفقات الطاقة المتجددة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك حسب الترتيب في القائمة:الإمارات (صفقة لتطوير طاقة الرياح البحرية).سلطنة عمان (استكمال مشروع ظفار).المغرب (توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة).مصر (اتفاقيتان لمشروعي طاقة شمسية وتخزين).البحرين (محطة طاقة شمسية على الأسطح).تركيا (مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية).إسبانيا (أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا).موريتانيا (مشروع هيدروجين بقدرة كهربائية 1 غيغاواط).أولا: الإمارات وتطوير طاقة الرياح البحريةأتت خطوة الإمارات لتطوير طاقة الرياح البحرية كانطلاقة جديدة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك بعد توقيع "مصدر الإماراتية" اتفاقية استراتيجية مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتطوير حلول متقدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية.ويشمل الاتفاق تحديد مواقع جديدة لاستيعاب قدرات إضافية من طاقة الرياح البحرية، مع تطوير منظومات لوجستية وبرمجيات لإدارة التنفيذ بكفاءة أعلى وخفض التكلفة التشغيلية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة.وتسعى الشراكة إلى توسيع نطاق المشروعات الدولية، مع التركيز على توربينات بحرية عالية الكفاءة، وتطوير المحطات الفرعية البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب وضع أنظمة تشغيل وصيانة متكاملة لضمان استمرار الإنتاج ودعم النمو العالمي في قطاع الطاقة النظيفة.ثانيا: محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمانوقعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية تطوير المرحلة الثانية لمحطة ظفار لطاقة الرياح، وذلك بالتعاون مع تحالف يضم "سيمبكورب" و"أوكيو للطاقة البديلة.وتضم الاتفاقية: "تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 125 ميغاواط، ضمن مشروعات التحول الأخضر، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية".وتبلغ مساحة المشروع 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني، ما يعادل (111.8) مليون دولار.ثالثا: مشروع الطاقة المتجددة في المغربيتضمن هذا المشروع خطة "لإضافة 5 غيغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية قبل 2030، في خطوة طموحة لتوفير 52% من احتياجات البلاد من مصادر نظيفة".وذكرت منصة الطاقة أن "مراسم توقيع الاتفاقية شهدت مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وذلك لتعزيز سرعة تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة".رابعا: صفقتان لتطوير الطاقة النظيفة في مصرووقعت مصر اتفاقيتين لاستكمال مشروعي "طاقة شمسية وتخزين" بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، إضافة إلى محطات لتخزين الكهرباء بسعة 720 ميغاواط/ساعة.وتضمنت الاتفاقيات توقيع العقود بين وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي – حسن علام"، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتفعيل أنظمة التخزين التي تسمح بتوظيف الكهرباء الشمسية خلال أوقات الذروة.ويشمل المشروعان إنشاء محطة طاقة شمسية في بنبان بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين 120 ميغاواط/ساعة، ومحطة في غرب المنيا بقدرة 1000 ميغاواط مع تخزين 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعلها من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية شمال أفريقيا، ويعزز دور مصر في قطاع الطاقة النظيفة.خامسا: أكبر محطة طاقة شمسية في البحرينوقعت مملكة البحرين اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية، وتم توقيع الإتفاق بين شركة " فولاذ القابضة" وشركة "يلو دور إنرجي"، بقدرة إجمالية 123 ميغاواط .وتضم المحطة 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع، وهذا يعزز توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة خلال العام التشغيلي الأول، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات أرضية، ويعد هذا نموذجا للابتكار الصناعي المستدام في منطقة الخليج.سادسا: تصنيع الخلايا الشمسية في تركياأُبرمت اتفاقية بين "ألفا سولار" التركية و"أسترونيرجي يوروب" الألمانية لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق.وستتوزع النسب بين الشركتان لتملك كل واحدة منهما حصة 50%.وستصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع إلى 2.5 غيغاواط سنويًا، مع استثمارات تبلغ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، وهذا يرفع القدرة التنافسية التركية في تصنيع الخلايا الشمسية على مستوى المنطقة.سابعا: أكبر محطة شمسية عائمة في أوروباتمكنت شركة "فيلتو رينيوابلز" الإسبانية من الاستحواذ على إجمالي أسهم أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أوروبا، الواقعة في بلدية بيرثيس شمال شرق فرنسا.ووفقا لمنصة الطاقة فإن " المحطة التي تبلغ سعتها 74.3 ميغاواط تشغل مساحة 127 هكتارا، ويعمل فيها النظام العائم على زيادة الكفاءة بنسبة 11% مقارنة بالألواح الأرضية التقليدية وتقليل تبخر المياه بنسبة 45%، ما يجعلها نموذجًا مبتكرًا للطاقة الشمسية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.وتعد الصفقة خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع نقل الشراكات الاستثمارية من "كيو إنرجي" الألمانية إلى "فيلتو رينيوابلز.ثامنا: مشروع هيدروجين أخضر في موريتانياوقّعت موريتانيا مع مجموعة "مورينغ إنرجي" الألمانية، اتفاقية لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.وحسبما ذكرت منصة الطاقة، "تنص مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا على أن الاتفاقية الإطارية، يعقبها -إذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها- التفاوض على الاتفاقية الشاملة".وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة الألمانية تطوير مشروع "نايرا" على مراحل، ابتداء بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط، إذ سينتج المشروع 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا. بلدان في القائمة... أكبر الدول العربية المصدرة للكهرباء بيان دولي مشترك يدعم وحدة ليبيا ويؤكد على إجراء الانتخابات وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي
سلطنة عمان
دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لشهر نوفمبر 2025

08:52 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 09:00 GMT 02.12.2025)
© Photo / Unsplash/ Manny Becerraمحطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Photo / Unsplash/ Manny Becerra
تابعنا عبر
شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، انتعاشا كبيرا ومنافسة عالمية، وذلك بناء على تقرير شهري أعدته منصة الطاقة المتخصصة والتي مقرها واشنطن، وتصدرت دول عربية هذه القائمة.
وأفادت منصة الطاقة أن "الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، تصدرتا قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة حسب التقرير الشهري الذي أعدته المنصة ".
وجاء في التقرير أن "الاتفاقيات الجديدة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية تضمنت عددا من الصفقات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة، وشملت تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمشروعات التخزينية".

وبناء على طلب الحكومات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الكفاءة الطاقية، ودعم التحول الصناعي، أتى هذا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ليكون مؤشرا على ريادة الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة عالميا.

قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
دولة عربية تعلن نجاح إطلاق قمر صناعي بمشاركة الأمم المتحدة
29 نوفمبر, 15:11 GMT

وشارك المغرب ضمن هذه الصفقات، وتصدّرالمركز الثالث، مع محاولة لتحقيق 52% من احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة قبل 2030، وهذا يعكس التنافس الإقليمي بين الإمارات وسلطنة عمان والمغرب.

وتضمنت أكبر صفقات الطاقة المتجددة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك حسب الترتيب في القائمة:
الإمارات (صفقة لتطوير طاقة الرياح البحرية).
سلطنة عمان (استكمال مشروع ظفار).
المغرب (توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة).
مصر (اتفاقيتان لمشروعي طاقة شمسية وتخزين).
البحرين (محطة طاقة شمسية على الأسطح).
تركيا (مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية).
إسبانيا (أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا).
موريتانيا (مشروع هيدروجين بقدرة كهربائية 1 غيغاواط).
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مجتمع
الأطباء في دولة عربية يحذرون من "عادة قديمة" تقتل الرضع
أمس, 10:07 GMT
أولا: الإمارات وتطوير طاقة الرياح البحرية
أتت خطوة الإمارات لتطوير طاقة الرياح البحرية كانطلاقة جديدة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك بعد توقيع "مصدر الإماراتية" اتفاقية استراتيجية مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتطوير حلول متقدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية.
ويشمل الاتفاق تحديد مواقع جديدة لاستيعاب قدرات إضافية من طاقة الرياح البحرية، مع تطوير منظومات لوجستية وبرمجيات لإدارة التنفيذ بكفاءة أعلى وخفض التكلفة التشغيلية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة.
وتسعى الشراكة إلى توسيع نطاق المشروعات الدولية، مع التركيز على توربينات بحرية عالية الكفاءة، وتطوير المحطات الفرعية البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب وضع أنظمة تشغيل وصيانة متكاملة لضمان استمرار الإنتاج ودعم النمو العالمي في قطاع الطاقة النظيفة.
الهيئة العربية للتصنيع توقع 7 اتفاقيات مع الإمارات في مجال تصنيع للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
الهيئة العربية للتصنيع توقع 7 اتفاقيات مع الإمارات في مجال تصنيع الطائرات
أمس, 13:23 GMT
ثانيا: محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان
وقعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية تطوير المرحلة الثانية لمحطة ظفار لطاقة الرياح، وذلك بالتعاون مع تحالف يضم "سيمبكورب" و"أوكيو للطاقة البديلة.
وتضم الاتفاقية: "تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 125 ميغاواط، ضمن مشروعات التحول الأخضر، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية".
وتبلغ مساحة المشروع 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني، ما يعادل (111.8) مليون دولار.
سوق مطرح الشعبي في عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
أزقة تاريخية وملتقى التجارة منذ قرون... تفاصيل هامة عن "سوق مطرح" في عمان
25 نوفمبر, 14:17 GMT
ثالثا: مشروع الطاقة المتجددة في المغرب
يتضمن هذا المشروع خطة "لإضافة 5 غيغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية قبل 2030، في خطوة طموحة لتوفير 52% من احتياجات البلاد من مصادر نظيفة".
وذكرت منصة الطاقة أن "مراسم توقيع الاتفاقية شهدت مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وذلك لتعزيز سرعة تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة".
رابعا: صفقتان لتطوير الطاقة النظيفة في مصر
ووقعت مصر اتفاقيتين لاستكمال مشروعي "طاقة شمسية وتخزين" بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، إضافة إلى محطات لتخزين الكهرباء بسعة 720 ميغاواط/ساعة.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع العقود بين وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي – حسن علام"، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتفعيل أنظمة التخزين التي تسمح بتوظيف الكهرباء الشمسية خلال أوقات الذروة.
ويشمل المشروعان إنشاء محطة طاقة شمسية في بنبان بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين 120 ميغاواط/ساعة، ومحطة في غرب المنيا بقدرة 1000 ميغاواط مع تخزين 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعلها من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية شمال أفريقيا، ويعزز دور مصر في قطاع الطاقة النظيفة.
طائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مصر تعلن عن تصنيع أجزاء من طائرة رافال محليا
أمس, 11:24 GMT
خامسا: أكبر محطة طاقة شمسية في البحرين
وقعت مملكة البحرين اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية، وتم توقيع الإتفاق بين شركة " فولاذ القابضة" وشركة "يلو دور إنرجي"، بقدرة إجمالية 123 ميغاواط .
وتضم المحطة 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع، وهذا يعزز توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة خلال العام التشغيلي الأول، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات أرضية، ويعد هذا نموذجا للابتكار الصناعي المستدام في منطقة الخليج.
سادسا: تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا
أُبرمت اتفاقية بين "ألفا سولار" التركية و"أسترونيرجي يوروب" الألمانية لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق.
وستتوزع النسب بين الشركتان لتملك كل واحدة منهما حصة 50%.
وستصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع إلى 2.5 غيغاواط سنويًا، مع استثمارات تبلغ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، وهذا يرفع القدرة التنافسية التركية في تصنيع الخلايا الشمسية على مستوى المنطقة.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين
29 نوفمبر, 16:23 GMT
سابعا: أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا
تمكنت شركة "فيلتو رينيوابلز" الإسبانية من الاستحواذ على إجمالي أسهم أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أوروبا، الواقعة في بلدية بيرثيس شمال شرق فرنسا.
ووفقا لمنصة الطاقة فإن " المحطة التي تبلغ سعتها 74.3 ميغاواط تشغل مساحة 127 هكتارا، ويعمل فيها النظام العائم على زيادة الكفاءة بنسبة 11% مقارنة بالألواح الأرضية التقليدية وتقليل تبخر المياه بنسبة 45%، ما يجعلها نموذجًا مبتكرًا للطاقة الشمسية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتعد الصفقة خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع نقل الشراكات الاستثمارية من "كيو إنرجي" الألمانية إلى "فيلتو رينيوابلز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مستشار سابق لترامب: اتفاق محتمل بين روسيا وأمريكا قد يمهد لتعاون في مشاريع الطاقة داخل أوروبا
01:38 GMT
ثامنا: مشروع هيدروجين أخضر في موريتانيا
وقّعت موريتانيا مع مجموعة "مورينغ إنرجي" الألمانية، اتفاقية لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.
وحسبما ذكرت منصة الطاقة، "تنص مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا على أن الاتفاقية الإطارية، يعقبها -إذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها- التفاوض على الاتفاقية الشاملة".
وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة الألمانية تطوير مشروع "نايرا" على مراحل، ابتداء بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط، إذ سينتج المشروع 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا.
بلدان في القائمة... أكبر الدول العربية المصدرة للكهرباء ومعدات التوليد
بيان دولي مشترك يدعم وحدة ليبيا ويؤكد على إجراء الانتخابات وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي
