دولة عربية تضع حجر الأساس لأول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم
دولة عربية تضع حجر الأساس لأول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم
شهد نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مراسم وضع حجر الأساس لأكبر وأول مشروع طاقة متجددة... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
ويشرف على المشروع شركة "مصدر" بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاوات ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاوات/ ساعة، ما يجعله الأكبر والأكثر تقدما تقنيا على مستوى العالم.وسيُسهم المشروع في معالجة تقطع إمدادات الطاقة المتجددة، وتوفير طاقة نظيفة وموثوقة بأسعار تنافسية، إضافة إلى خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وإقامة منشآت تصنيع جديدة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 5.7 ملايين طن سنويا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).ويستفيد المشروع من تقنيات متقدمة تشمل المحطات الافتراضية، تشكيل الشبكة، إعادة التشغيل الذاتي، التنبؤ بالذكاء الاصطناعي، ونظام توزيع ذكي للطاقة.وأشار محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إلى أن المشروع الأول من نوعه عالميًا يعالج تحديات تقطع الطاقة ويوفر مصدرا مستداما للطلب المتنامي على الطاقة النظيفة، فيما أكد أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أن المشروع يمثّل مرحلة جديدة في تعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة.وتطمح "مصدر" إلى رفع القدرة الإجمالية لمحفظتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030، مستفيدةً من خبرتها العالمية في مشاريع نظم بطاريات التخزين والطاقة المتجددة.
دولة عربية تضع حجر الأساس لأول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم

24.10.2025
مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة
مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
شهد نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مراسم وضع حجر الأساس لأكبر وأول مشروع طاقة متجددة من نوعه عالميا، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين لتوفير واحد غيغاوات من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة تنافسية عالميا.
ويشرف على المشروع شركة "مصدر" بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاوات ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاوات/ ساعة، ما يجعله الأكبر والأكثر تقدما تقنيا على مستوى العالم.
وسيُسهم المشروع في معالجة تقطع إمدادات الطاقة المتجددة، وتوفير طاقة نظيفة وموثوقة بأسعار تنافسية، إضافة إلى خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وإقامة منشآت تصنيع جديدة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 5.7 ملايين طن سنويا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ويستفيد المشروع من تقنيات متقدمة تشمل المحطات الافتراضية، تشكيل الشبكة، إعادة التشغيل الذاتي، التنبؤ بالذكاء الاصطناعي، ونظام توزيع ذكي للطاقة.

وأكد الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة المتجددة، فيما شدد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عبد الله الجروان، على أنه يعكس رؤية القيادة لتوفير طاقة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي والقطاعات الحيوية مثل مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.

وأشار محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إلى أن المشروع الأول من نوعه عالميًا يعالج تحديات تقطع الطاقة ويوفر مصدرا مستداما للطلب المتنامي على الطاقة النظيفة، فيما أكد أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أن المشروع يمثّل مرحلة جديدة في تعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة.
وتطمح "مصدر" إلى رفع القدرة الإجمالية لمحفظتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030، مستفيدةً من خبرتها العالمية في مشاريع نظم بطاريات التخزين والطاقة المتجددة.
