دولة عربية تشهد قفزة ضخمة باحتياطيات النفط والغاز في 2025

عربي
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/دولة-عربية-تشهد-قفزة-ضخمة-باحتياطيات-النفط-والغاز-في-2025-1107466710.html
دولة عربية تشهد قفزة ضخمة باحتياطيات النفط والغاز في 2025
دولة عربية تشهد قفزة ضخمة باحتياطيات النفط والغاز في 2025
سبوتنيك عربي
سجلت دولة الإمارات زيادة جديدة في احتياطياتها من النفط والغاز خلال عام 2025، وذلك بعد فترة استقرار استمرت نحو 3 أعوام حافظت خلالها البلاد على مستويات شبه ثابتة... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T07:49+0000
2025-11-25T07:49+0000
سوق النفط
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حقول نفطية
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_426b0afe288961579dadf30df83b49a5.jpg
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، حيث جرى اعتماد تحديثات مهمة تتعلق بزيادة الاحتياطيات وتعزيز قدرات الإنتاج.كما كشفت الشركة عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) ستُنفّذ بين عامي 2026 و2030، في إطار جهودها لتعزيز قطاع النفط والغاز واستدامة الإمدادات، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.ويعكس هذا النمو نتائج التوسّع في تطوير الحقول البرية والبحرية، وزيادة معدلات الاستخلاص، واكتشاف تراكيب جيولوجية جديدة تتمتع بجدوى اقتصادية عالية. وأسهمت أعمال الحفر العميق وأنظمة القياس الفوري والتقنيات الحديثة في تعزيز الثقة بقدرة الإمارات على رفع إنتاجها من الموارد النفطية.وظهرت آثار الاستثمارات الأخيرة بوضوح في حقول أبوظبي، حيث يجري توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات بدقة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين الإنتاجية على مدار العام، ما يوفر بيئة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة.وشهدت احتياطيات الغاز الطبيعي زيادة من 290 تريليون قدم مكعبة قياسية إلى 297 تريليون قدم مكعبة قياسية حتى نهاية 2025، لترسخ الإمارات موقعها ضمن أكبر الدول مالكة للاحتياطيات في العالم، حيث تحتل المرتبة السادسة عالميا في احتياطيات النفط والسابعة في احتياطيات الغاز.وتشهد مشروعات تطوير الغاز توسعا ملحوظا يشمل تعزيز الإمدادات المحلية، وتلبية الطلب الصناعي، وتكثيف عمليات الاستكشاف في اليابسة والبحر. كما تحقق تقدّم بارز في مشاريع الغاز غير التقليدي، بفضل تقنيات الحفر المتطورة التي مكّنت من الوصول إلى تراكيب جيولوجية كان من الصعب استغلالها سابقًا.
https://sarabic.ae/20251102/دول-عربية-تتصدر-أكبر-8-صفقات-نفطية-في-أكتوبر-2025-1106657424.html
https://sarabic.ae/20251020/دولة-عربية-تدخل-قائمة-أكبر-10-دول-مستوردة-للغاز-المسال-عالميا-1106206046.html
https://sarabic.ae/20250212/دولة-عربية-تعلن-موعد-تصدير-أول-شحنة-غاز-مسال-في-تاريخها-1097715411.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_1625bd14515d756d1fef2ab06debe307.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سوق النفط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حقول نفطية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
سوق النفط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حقول نفطية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

دولة عربية تشهد قفزة ضخمة باحتياطيات النفط والغاز في 2025

07:49 GMT 25.11.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
سجلت دولة الإمارات زيادة جديدة في احتياطياتها من النفط والغاز خلال عام 2025، وذلك بعد فترة استقرار استمرت نحو 3 أعوام حافظت خلالها البلاد على مستويات شبه ثابتة من الاحتياطات.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، حيث جرى اعتماد تحديثات مهمة تتعلق بزيادة الاحتياطيات وتعزيز قدرات الإنتاج.
وأبرزت الشركة بدء المشروعات المعتمدة توسيع نطاق التطوير داخل الحقول الرئيسة، مع التركيز على تقنيات الاستشعار الحديثة، وتوسيع مرافق المعالجة، ورفع كفاءة التشغيل بما يدعم النمو المتسارع في قطاع الطاقة داخل الإمارات.
عامل نفط في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
دول عربية تتصدر أكبر 8 صفقات نفطية في أكتوبر 2025
2 نوفمبر, 11:52 GMT
كما كشفت الشركة عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) ستُنفّذ بين عامي 2026 و2030، في إطار جهودها لتعزيز قطاع النفط والغاز واستدامة الإمدادات، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
كما ارتفعت احتياطيات النفط الإماراتية من 113 مليار برميل وهو المستوى الذي حافظت عليه الدولة لثلاث سنوات إلى 120 مليار برميل حتى تاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويعكس هذا النمو نتائج التوسّع في تطوير الحقول البرية والبحرية، وزيادة معدلات الاستخلاص، واكتشاف تراكيب جيولوجية جديدة تتمتع بجدوى اقتصادية عالية. وأسهمت أعمال الحفر العميق وأنظمة القياس الفوري والتقنيات الحديثة في تعزيز الثقة بقدرة الإمارات على رفع إنتاجها من الموارد النفطية.
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
دولة عربية تدخل قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميا
20 أكتوبر, 12:34 GMT
وظهرت آثار الاستثمارات الأخيرة بوضوح في حقول أبوظبي، حيث يجري توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات بدقة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين الإنتاجية على مدار العام، ما يوفر بيئة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة.
كما عزز تطوير مرافق المعالجة والنقل قدرة الدولة على تلبية الطلب المحلي والدولي عبر تحسين كفاءة المصافي، وتوسيع قدرات التخزين، وتطوير خطوط الإمداد، مما يدعم دور الإمارات كأحد أبرز المزودين الموثوقين لإمدادات النفط العالمية.
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
12 فبراير, 14:04 GMT
وشهدت احتياطيات الغاز الطبيعي زيادة من 290 تريليون قدم مكعبة قياسية إلى 297 تريليون قدم مكعبة قياسية حتى نهاية 2025، لترسخ الإمارات موقعها ضمن أكبر الدول مالكة للاحتياطيات في العالم، حيث تحتل المرتبة السادسة عالميا في احتياطيات النفط والسابعة في احتياطيات الغاز.
وتشهد مشروعات تطوير الغاز توسعا ملحوظا يشمل تعزيز الإمدادات المحلية، وتلبية الطلب الصناعي، وتكثيف عمليات الاستكشاف في اليابسة والبحر. كما تحقق تقدّم بارز في مشاريع الغاز غير التقليدي، بفضل تقنيات الحفر المتطورة التي مكّنت من الوصول إلى تراكيب جيولوجية كان من الصعب استغلالها سابقًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала