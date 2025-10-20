https://sarabic.ae/20251020/دولة-عربية-تدخل-قائمة-أكبر-10-دول-مستوردة-للغاز-المسال-عالميا-1106206046.html
وأظهرت التقارير التي تغطي مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، هيمنة الأسواق الآسيوية على المراتب الأولى، مع حفاظ الصين على الصدارة رغم تراجع وارداتها السنوية، تليها في المركز الثاني اليابان وفي المركز الثالث كوريا الجنوبية، بينما تصدرت تايوان المركز الرابع بـ6.30 مليون طن.وهذه قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميا في الربع الثالث من 2025:واستحوذت الدول العشر الكبرى مجتمعة على 76.67 مليون طن، أي نحو 75% من إجمالي الواردات العالمية البالغة 102.18 مليون طن في الربع الثالث، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 4.6% عن الـ97.68 مليون طن في الربع الثالث من 2024، بحسب موقع "الطاقة".وأوضح التقرير تذبذبا ملحوظا في السوق العالمية، إذ انخفضت الواردات من 108.11 مليون طن في الربع الأول إلى 99.50 مليون في الثاني بنسبة 8%، قبل أن تستعيد بعض الزخم في الثالث.
دولة عربية تدخل قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميا
دخلت دولة عربية لأول مرة منذ سنوات، إلى قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث احتلت المرتبة العاشرة.
وأظهرت التقارير التي تغطي مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، هيمنة الأسواق الآسيوية على المراتب الأولى، مع حفاظ الصين على الصدارة رغم تراجع وارداتها السنوية، تليها في المركز الثاني اليابان وفي المركز الثالث كوريا الجنوبية، بينما تصدرت تايوان المركز الرابع بـ6.30 مليون طن.
وانضمت مصر لأول مرة منذ سنوات إلى قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميا، واحتلت المرتبة الأخيرة، وسجلت واردات بلغت 3.30 مليون طن خلال الربع الثالث من 2025، مقابل 1.35 مليونا في المدة نفسها من العام الماضي.
وهذه قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميا في الربع الثالث من 2025:
2.
اليابان: 15.68 مليون طن.
3.
كوريا الجنوبية: 12.29 مليون طن.
8.
إسبانيا: 3.58 مليون طن.
9.
إيطاليا: 3.53 مليون طن.
واستحوذت الدول العشر الكبرى مجتمعة
على 76.67 مليون طن، أي نحو 75% من إجمالي الواردات العالمية البالغة 102.18 مليون طن في الربع الثالث، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 4.6% عن الـ97.68 مليون طن في الربع الثالث من 2024، بحسب موقع "الطاقة".
وأوضح التقرير تذبذبا ملحوظا في السوق العالمية
، إذ انخفضت الواردات من 108.11 مليون طن في الربع الأول إلى 99.50 مليون في الثاني بنسبة 8%، قبل أن تستعيد بعض الزخم في الثالث.