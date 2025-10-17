https://sarabic.ae/20251017/هبوط-صادرات-دولة-عربية-من-الغاز-المسال-بنسبة-34-خلال-2025-1106107977.html

هبوط صادرات دولة عربية من الغاز المسال بنسبة 34% خلال 2025

هبطت صادرات دولة عربية من الغاز المسال بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذهبت كلها إلى 4 دول فقط. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، أن إجمالي صادرات الغاز المسال الإماراتي قد انخفض إلى 0.98 مليون طن خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بنحو 1.49 مليون طن خلال المدة نفسها من 2024.وأوضحت المنصة أن صادرات الإمارات من الغاز المسال ظلت منخفضة بنسبة 24% على أساس فصلي، أي مقارنة بمستواها البالغ 1.29 مليون طن خلال الربع الثاني من 2025، متأثرة بعمليات الصيانة المخططة.وتراجعت الصادرات بنسبة 11% إلى 3.87 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.34 مليون طن خلال المدة ذاتها من عام 2024.جاء انخفاض صادرات الإمارات من الغاز المسال مدفوعا بهبوط الكميات خلال الأشهر الـ3 دون استثناء.وكانت صادرات الإمارات من الغاز المسال، قد ارتفعت بنسبة 8.3% إلى 5.84 مليون طن خلال عام 2024، مقارنة بنحو 5.39 مليون طن خلال عام 2023.في وقت تنتظر صادرات الإمارات قفزة كبيرة بحلول العام 2028 مع تشغيل مشروع الرويس، حيث نجحت البلاد خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، في إبرام عدد من الصفقات الجديدة لتصدير الغاز المسال.ويشار إلى أنه، في شهر أبريل/نيسان الماضي، انفردت شركات إماراتية بعقود الغاز المسال حيث جاءت شركتا "أدنوك" و"مبادلة" الإماراتيتان في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر أبريل 2025.حظيت الشركتان الإماراتيتان بـ3 مراكز متقدمة، تنوّعت بين اتفاقيات بيع وشراء الغال المسال، والاستحواذ على أحد المشروعات المهمة، فيما نافست شركة أرامكو السعودية ضمن قائمة أكبر 5 صفقات بتوقيعها صفقة غاز مسال مهمة. فيما جاءت إحدى الشركات الفرنسية على خطى الشركة السعودية، ووقّعت صفقة ضخمة.

