هبوط صادرات دولة عربية من الغاز المسال بنسبة 34% خلال 2025

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
هبوط صادرات دولة عربية من الغاز المسال بنسبة 34% خلال 2025
هبوط صادرات دولة عربية من الغاز المسال بنسبة 34% خلال 2025
هبطت صادرات دولة عربية من الغاز المسال بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذهبت كلها إلى 4 دول فقط.
وذكرت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، أن إجمالي صادرات الغاز المسال الإماراتي قد انخفض إلى 0.98 مليون طن خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بنحو 1.49 مليون طن خلال المدة نفسها من 2024.وأوضحت المنصة أن صادرات الإمارات من الغاز المسال ظلت منخفضة بنسبة 24% على أساس فصلي، أي مقارنة بمستواها البالغ 1.29 مليون طن خلال الربع الثاني من 2025، متأثرة بعمليات الصيانة المخططة.وتراجعت الصادرات بنسبة 11% إلى 3.87 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.34 مليون طن خلال المدة ذاتها من عام 2024.جاء انخفاض صادرات الإمارات من الغاز المسال مدفوعا بهبوط الكميات خلال الأشهر الـ3 دون استثناء.وكانت صادرات الإمارات من الغاز المسال، قد ارتفعت بنسبة 8.3% إلى 5.84 مليون طن خلال عام 2024، مقارنة بنحو 5.39 مليون طن خلال عام 2023.في وقت تنتظر صادرات الإمارات قفزة كبيرة بحلول العام 2028 مع تشغيل مشروع الرويس، حيث نجحت البلاد خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، في إبرام عدد من الصفقات الجديدة لتصدير الغاز المسال.ويشار إلى أنه، في شهر أبريل/نيسان الماضي، انفردت شركات إماراتية بعقود الغاز المسال حيث جاءت شركتا "أدنوك" و"مبادلة" الإماراتيتان في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر أبريل 2025.حظيت الشركتان الإماراتيتان بـ3 مراكز متقدمة، تنوّعت بين اتفاقيات بيع وشراء الغال المسال، والاستحواذ على أحد المشروعات المهمة، فيما نافست شركة أرامكو السعودية ضمن قائمة أكبر 5 صفقات بتوقيعها صفقة غاز مسال مهمة. فيما جاءت إحدى الشركات الفرنسية على خطى الشركة السعودية، ووقّعت صفقة ضخمة.
هبطت صادرات دولة عربية من الغاز المسال بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذهبت كلها إلى 4 دول فقط.
وذكرت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، أن إجمالي صادرات الغاز المسال الإماراتي قد انخفض إلى 0.98 مليون طن خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بنحو 1.49 مليون طن خلال المدة نفسها من 2024.
وأوضحت المنصة أن صادرات الإمارات من الغاز المسال ظلت منخفضة بنسبة 24% على أساس فصلي، أي مقارنة بمستواها البالغ 1.29 مليون طن خلال الربع الثاني من 2025، متأثرة بعمليات الصيانة المخططة.
وتراجعت الصادرات بنسبة 11% إلى 3.87 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.34 مليون طن خلال المدة ذاتها من عام 2024.
جاء انخفاض صادرات الإمارات من الغاز المسال مدفوعا بهبوط الكميات خلال الأشهر الـ3 دون استثناء.
وكانت صادرات الإمارات من الغاز المسال، قد ارتفعت بنسبة 8.3% إلى 5.84 مليون طن خلال عام 2024، مقارنة بنحو 5.39 مليون طن خلال عام 2023.
في وقت تنتظر صادرات الإمارات قفزة كبيرة بحلول العام 2028 مع تشغيل مشروع الرويس، حيث نجحت البلاد خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، في إبرام عدد من الصفقات الجديدة لتصدير الغاز المسال.
ويشار إلى أنه، في شهر أبريل/نيسان الماضي، انفردت شركات إماراتية بعقود الغاز المسال حيث جاءت شركتا "أدنوك" و"مبادلة" الإماراتيتان في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر أبريل 2025.
حظيت الشركتان الإماراتيتان بـ3 مراكز متقدمة، تنوّعت بين اتفاقيات بيع وشراء الغال المسال، والاستحواذ على أحد المشروعات المهمة، فيما نافست شركة أرامكو السعودية ضمن قائمة أكبر 5 صفقات بتوقيعها صفقة غاز مسال مهمة. فيما جاءت إحدى الشركات الفرنسية على خطى الشركة السعودية، ووقّعت صفقة ضخمة.
