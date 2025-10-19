دولة عربية تتذيل قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال عالميا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/دولة-عربية-تتذيل-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للغاز-المسال-عالميا-1106170276.html
دولة عربية تتذيل قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال عالميا

09:05 GMT 19.10.2025
© Getty Images / J. David Ake / منصة غاز طبيعيمنصة غاز طبيعي
منصة غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© Getty Images / J. David Ake / منصة غاز طبيعي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة رسخت مكانتها على رأس أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، مع تسجيلها صادرات قياسية.
وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الأحد، أن بيانات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2025، قد شهدت تسجيل الولايات المتحدة لأرقام قياسية في عمليات التصدير.
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مجتمع
دولتان عربيتان تتصدران أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025
2 أغسطس, 14:32 GMT
وارتفعت صادرات الغاز المسال العالمية والتي لا تشمل عمليات إعادة التصدير، خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/أيلول 2025، إلى 104 ملايين طن، مقابل 99 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي
وأفادت المنصة بأن الولايات المتحدة وحدها شكلت أكثر من 25% من إجمالي الصادرات العالمية في المدة نفسها، كما ارتفعت صادرات ماليزيا وبابوا غينيا الجديدة فقط ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في الربع الثالث.
ومن أبرز التغيّرات في قائمة العشرة الكبار، تراجع الجزائر إلى المركز الأخير، وتقدم سلطنة عُمان إلى الترتيب السابع بدلا من إندونيسيا.
وجاء ترتيب أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم خلال الربع الثالث من 2025، على النحو الآتي:
الولايات المتحدة: 26.72 مليون طن.
قطر: 20.10 مليون طن.
أستراليا: 19.27 مليون طن.
روسيا: 6.75 مليون طن.
ماليزيا: 6.48 مليون طن.
نيجيريا: 3.34 مليون طن.
سلطنة عمان: 2.80 مليون طن.
إندونيسيا: 2.65 مليون طن.
بابوا غينيا الجديدة: 2.21 مليون طن.
الجزائر: 2.13 مليون طن.
وأوضحت المنصة أن الدول الـ10 الكبار شكلت نحو 89% من إجمالي صادرات الغاز المسال العالمية خلال المدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025، بانخفاض طفيف عن حصتها في المدة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
