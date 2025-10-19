https://sarabic.ae/20251019/دولة-عربية-تتذيل-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للغاز-المسال-عالميا-1106170276.html

دولة عربية تتذيل قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال عالميا

وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الأحد، أن بيانات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2025، قد شهدت تسجيل الولايات المتحدة لأرقام قياسية في عمليات التصدير.وارتفعت صادرات الغاز المسال العالمية والتي لا تشمل عمليات إعادة التصدير، خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/أيلول 2025، إلى 104 ملايين طن، مقابل 99 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضيوأفادت المنصة بأن الولايات المتحدة وحدها شكلت أكثر من 25% من إجمالي الصادرات العالمية في المدة نفسها، كما ارتفعت صادرات ماليزيا وبابوا غينيا الجديدة فقط ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في الربع الثالث.ومن أبرز التغيّرات في قائمة العشرة الكبار، تراجع الجزائر إلى المركز الأخير، وتقدم سلطنة عُمان إلى الترتيب السابع بدلا من إندونيسيا.وجاء ترتيب أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم خلال الربع الثالث من 2025، على النحو الآتي:الولايات المتحدة: 26.72 مليون طن.قطر: 20.10 مليون طن.أستراليا: 19.27 مليون طن.روسيا: 6.75 مليون طن.ماليزيا: 6.48 مليون طن.نيجيريا: 3.34 مليون طن.سلطنة عمان: 2.80 مليون طن.إندونيسيا: 2.65 مليون طن.بابوا غينيا الجديدة: 2.21 مليون طن.الجزائر: 2.13 مليون طن.وأوضحت المنصة أن الدول الـ10 الكبار شكلت نحو 89% من إجمالي صادرات الغاز المسال العالمية خلال المدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025، بانخفاض طفيف عن حصتها في المدة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

