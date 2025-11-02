دول عربية تتصدر أكبر 8 صفقات نفطية في أكتوبر 2025
شهدت أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حراكًا استثماريًا غير مسبوق في قطاع الطاقة العالمي، إذ تصدّرت الصفقات مشهد الصناعة باتفاقات تنوعت بين التطوير والاستحواذ والتوسع الإقليمي في البتروكيماويات والتخزين النفطي.
وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، لقطاع الطاقة العالمي، فإن أكبر الصفقات شملت تحركات واسعة في مصر، التي كانت الأكثر حضورًا، والعراق والجزائر والسعودية والإمارات والسودان وقطر، بما يعكس ثقة المستثمرين في الأسواق النامية.
وأظهرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025، تنوعا في الأهداف، إذ ركّز بعضها على تطوير الحقول العملاقة مثل حقل "مجنون" العراقي، بينما سعى بعضها الآخر لدعم الصناعات التحويلية واللوجستية في مصر والإمارات.
وتعكس هذه التحركات مسارًا واضحًا لتوجه المنطقة نحو تنويع الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة في مجال الطاقة، ما يجعل أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025، مؤشرًا قويًا على عودة النشاط الاستثماري في أسواق النفط العالمية.
وجاءت أكبر صفقات النفط خلال شهر أكتوبر الماضي، كالتالي:
العراق (صفقة لتطوير حقل مجنون).
الجزائر (صفقة فازت بها شركة مصرية).
السعودية (صفقة استحواذ).
قطر (صفقتان مع مصر).
الإمارات (صفقة مع مصر).
مصر (مشروع بتروكيماويات جديد).
روسيا والسودان (اتفاق للاستثمار والحماية).
تطوير حقل "مجنون" النفطي في العراق
وسط احتفالات رسمية بعودة شركة "إكسون موبيل" إلى العراق، أُعلنت صفقة تطوير حقل "مجنون" العملاق ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025، بعد أقل من عامين من انسحاب الشركة من حقل "غرب القرنة 1".
ويُعدّ تطوير حقل "مجنون" أحد أبرز الخطوات الاستراتيجية، التي دفعت الشركة الأمريكية إلى العودة، إذ يُقدَّر احتياطي الحقل بنحو 38 مليار برميل، وهو ما يجعل الصفقة محورية ومهمة بالنسبة إلى قطاع النفط العراقي.
وتسعى الحكومة العراقية، من خلال هذه الصفقة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الإنتاج وزيادة قدرات البلاد في استثمار الغاز المصاحب لتلبية احتياجات محطات الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.
كما تُمثّل عودة "إكسون موبيل" للعراق، دفعة جديدة لقطاع الطاقة، وتؤكد رغبة بغداد في تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، في ظلّ سياسة واضحة لزيادة الإنتاج الوطني وجعل الحقول العراقية ركيزة ضمن أكبر الصفقات النفطية، في أكتوبر 2025.
شركة مصرية "تقتنص" صفقة بالجزائر
نجحت شركة "بتروجت" المصرية بـ"اقتناص" عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل "حاسي بئر ركايز" في الجزائر، بقيمة تقارب 1.087 مليار دولار، لتُسجَّل هذه الصفقة ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025، بحسب المنصة.
ويُعدّ المشروع من أبرز إنجازات قطاع النفط المصري في الخارج، حيث يقوده تحالف مصري - إيطالي بين شركتي "بتروجت" و"أركدا إس بي إيه" لصالح مجمع حاسي بئر ركايز، ما يعكس تنامي حضور القاهرة في أسواق شمال أفريقيا.
وتتضمن الأعمال إنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة 31.5 ألف برميل يوميًا، وخطوط أنابيب بطول 217 كيلومترًا، ما يضع المشروع في مقدّمة أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025 من حيث الحجم الفني والتقني.
وتمثّل الصفقة نقلة نوعية لشركة "بتروجت"، إذ تؤكد قدرتها على المنافسة الدولية والتوسع في المشروعات النفطية الكبرى، بما يرسّخ مكانتها شركةً إقليميةً رائدةً ضمن منظومة الطاقة العالمية، بحسب ما طالعته منصة "الطاقة".
قطر للطاقة في مصر
وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية جديدة للاستحواذ على 27% من امتياز "شمال كليوباترا" البحري في مصر، لتكون واحدة من أبرز تحركات الشركات الخليجية ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025.
وتأتي هذه الصفقة في إطار الشراكة مع شركات عالمية كبرى، بينها "شل" (36%) و"شيفرون" (27%) و"ثروة" للبترول (10%)، ما يعزز التنوع الاستثماري، ويجعل المشروع إضافة نوعية إلى مشروعات البحر المتوسط.
ويُتوقع أن تسهم الصفقة بتوسيع نطاق أعمال "قطر" للطاقة في المنطقة، خصوصًا أن حوض "هيرودوت" يُعدّ من أغنى مناطق شرق المتوسط، مما يجعل المشروع من أكثر الخطوات عالية القيمة الفنية والاستكشافية.
ويُنظَر إلى هذه الاتفاقية بوصفها خطوة جديدة لتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، وتأكيدًا لموقع مصر بصفتها مركزًا إقليميًا متكاملًا، ما يمنحها مكانة مهمة في خريطة أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025.
استحواذ قطري جديد في مصر
تُعَدّ صفقة قطر للطاقة في مصر واحدة من أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025، إذ شهدت منطقة نفط وغاز في البلاد بيع حصة مهمة، ضمن مساعي الشركات الإقليمية والعالمية للتركيز على المواقع الغنية باحتياطيات الهيدروكربونات في البحر المتوسط.
صفقة استحواذ أرامكو السعودية
أكملت شركة أرامكو السعودية صفقة استحواذها على حصة إضافية قدرها 22.5% في شركة بترورابغ، بقيمة 702 مليون دولار، ضمن التوسع الإستراتيجي الذي جعلها ركيزة أساسية في أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025.
وبموجب الصفقة، ارتفعت حصة أرامكو في بترورابغ إلى 60%، مقابل 15% لشركة سوميتومو اليابانية، ما يعزز من قدرات الشركة السعودية في تطوير الصناعات البتروكيماوية والتكرير المتكامل.
وتهدف الصفقة إلى دعم خطة أرامكو السعودية لتحويل 4 ملايين برميل يوميًا إلى مواد كيمياوية بحلول عام 2030، وهو ما يرسّخ مكانة الشركة بصفتها أحد أضخم المستثمرين في العالم.
وتؤكد الصفقة التزام أرامكو بتعزيز القيمة المضافة في مشروعاتها داخل المملكة، وتحقيق التكامل الصناعي المستدام، ما يعكس الثقة العالمية في مشروعاتها، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
تخزين النفط الإماراتي في مصر
شكّل توقيع اتفاقية بين الإمارات ومصر لتأسيس منطقة لوجستية لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في العلمين نقلة إستراتيجية بارزة ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025.
ويهدف المشروع إلى تطوير ميناء الحمراء البترولي بالتعاون بين وزارة البترول المصرية ومؤسسة الفجيرة للنفط والغاز، بما يعزز التكامل الإقليمي، ويقوّي موقع القاهرة بصفتها مركزًا لتجارة الطاقة وتداولها.
ويشمل التعاون إنشاء شركة مساهمة مصرية تُعنى بتطوير البنية التحتية النفطية وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في التخزين والنقل، ما يجعل الاتفاق أحد أهم مكونات الصفقات النفطية العالمية خلال أكتوبر/تشرين الأول.
كما يتيح المشروع للإمارات تنويع مواقع تخزينها النفطية، مستفيدةً من موقع مصر الجغرافي المتميز على البحر المتوسط، ليعزّز الطرفان شراكتهما الإستراتيجية.
مجمع بتروكيماويات جديد في مصر
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة "أنكوراج للاستثمارات" لإنشاء مجمع بتروكيماويات عملاق بالعين السخنة، ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025.
ويستهدف المشروع إنتاج الـ"بولي بروبيلين" والهيدروجين في مرحلته الأولى باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، مع خطط للتوسع بتكلفة إضافية تبلغ 4.5 مليار دولار خلال المرحلة الثانية من التطوير.
ويُعدّ هذا المشروع من أبرز ركائز التحول الصناعي في مصر، إذ يوفّر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يضعه ضمن المشروعات الكبرى التي شكّلت قلب أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025.
وتُظهر هذه الخطوة التوجه المصري لتعزيز الصناعات التحويلية القائمة على الطاقة، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، لتكون إحدى أهم مبادرات الاستثمار الصناعي في الآونة الأخيرة.
اتفاق نفطي بين السودان وروسيا
أعلنت الخرطوم توقيع اتفاق نفطي بين السودان وروسيا، يشمل التعاون في مجالات الإنتاج والحماية وتطوير البنية التحتية للطاقة، في خطوة تهدف لإحياء قطاع النفط والكهرباء، وإعادة بناء القدرات الوطنية، بعد سنوات من التدهور والصراع الداخلي.
ويمثّل الاتفاق النفطي بين السودان وروسيا نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، إذ يفتح الباب أمام عودة الشركات الروسية إلى الحقول السودانية، والإسهام في إعادة إعمار قطاع الطاقة الوطني وتطويره بما يضمن استدامة الإنتاج على المدى الطويل.