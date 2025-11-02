https://sarabic.ae/20251102/وزيرة-الثقافة-الروسية-روسيا-ومصر-تخططان-لتبادل-الأيام-الثقافية-وتوسيع-التعاون-في-المجال-الإبداعي-1106655900.html

وزيرة الثقافة الروسية: روسيا ومصر تخططان لتبادل الأيام الثقافية وتوسيع التعاون في المجال الإبداعي

وزيرة الثقافة الروسية: روسيا ومصر تخططان لتبادل الأيام الثقافية وتوسيع التعاون في المجال الإبداعي

سبوتنيك عربي

صرحت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "المتحف المصري الكبير بالجيزة سيصبح منصةً للعديد من مشاريع البحث العلمي وتبادل... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-02T09:45+0000

2025-11-02T09:45+0000

2025-11-02T09:53+0000

مصر

روسيا

آثار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106606020_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_7fe86d23ffa048dd803b62bf8708d067.jpg

وقالت ليوبيموفا، التي حضرت حفل الافتتاح: "يُعد هذا المشروع من أكبر المشاريع في مجال الآثار ودراسات المتاحف حاليًا".وأضافت: "من خلال الجمع بين التراث الغني لمصر القديمة والتقنيات المبتكرة، سيصبح المتحف منصةً للعديد من الدراسات العلمية، وتبادل المعارض، ومختلف المبادرات الثقافية".ووفقا لها، فإن ن روسيا ومصر تخططان لتبادل أيام الثقافة، وقالت ليوبيموفا: "تشمل خططنا تبادل أيام الثقافة وتوسيع تعاوننا في مجال التعليم الإبداعي".وأشارت وزيرة الثقافة الروسية إلى أن هذه الخطط تشمل تبادل الطلاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المهنية، لا سيما بين المتخصصين في المتاحف والمكتبات.وافتتح يوم أمس السبت، وبمشاركة 79 وفدا، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة.وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بأن بلاده "تكتب اليوم فصلًا جديدا من التاريخ بافتتاح المتحف المصري الكبير".ورحّب الرئيس، خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بـ"ضيوف مصر الكرام على أرض مصر، أقدم حضارة عرفها التاريخ".ويضم المتحف المصري الكبير، الذي بدأ بناؤه عام 2005، أكبر مجموعة في العالم من الآثار المصرية القديمة. وقد وصفت السلطات المصرية هذا الصرح العظيم بأنه "هدية مصر للعالم".وبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، الذي استغرق تشييده أكثر من 20 عاما، والذي شُيّد ليكون أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.وزير السياحة والآثار المصري: المتحف الكبير يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الريادة.. فيديو

https://sarabic.ae/20251101/السيسي-نكتب-اليوم-فصلا-جديدا-من-التاريخ-بافتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1106646872.html

https://sarabic.ae/20251101/الأمين-العام-للمجلس-الأعلى-للآثار-المصرية-المتحف-المصري-الكبير-يربط-الماضي-بالحاضر-1106642878.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, روسيا, آثار