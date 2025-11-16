https://sarabic.ae/20251116/ابتكار-أردني-يهز-قطاع-الطاقة-توليد-الكهرباء-بتكلفة-منخفضة-1107164654.html
ابتكار أردني يهز قطاع الطاقة... توليد الكهرباء بتكلفة منخفضة
مع تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة والسعي لتحقيق الحياد الكربوني، يبرز ابتكار أردني جديد يقدم حلا عمليا ومرنا يمكن الأفراد من توليد الكهرباء ذاتيا بطرق بسيطة وقابلة للتطبيق في البيئات السكنية المختلفة.
وفي هذا الإطار، يمثل مشروع "إيريس" نموذجا لحل ذكي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء بصورة مستدامة وسهلة الاستخدام. وقد طوّره الباحث الأردني طارق حمدان، انطلاقا من تحد واقعي يتمثل في ارتفاع فواتير الكهرباء وصعوبة تركيب الأنظمة التقليدية على أسطح العمارات والمنازل.وأوضح حمدان أن نظام "إيريس"، يتكون من عنصرين رئيسيين، من 12 لوحا شمسيا متحركا يتتبع الشمس تلقائيا، ومزود بمراوح تبريد تزيد من كفاءته بنسبة قد تصل إلى 40% مقارنة بالأنظمة الثابتة، بالإضافة إلى مروحة تعمل وفق مبدأ "برنولي"، عبر تسريع ضغط الهواء داخل فتحات ضيقة، ما يسمح بتوليد الكهرباء حتى عند انخفاض سرعة الرياح.وأضاف حمدان: يتمتع "إيريس"، بخصائص تجعل استخدامه أكثر سهولة، مثل القدرة على الفتح والإغلاق تلقائيًا، والاتصال بتطبيق إلكتروني يتيح للمستخدم مراقبة الأداء والتحكم عن بُعد، مؤكدا أن النظام يتفوق على أنظمة مشابهة له بفضل دمجه طاقة الرياح إلى جانب الشمس، إضافة إلى سهولة التركيب والصيانة وانخفاض التكلفة.وبيّن أن الجهازصمم بشكل عمودي مبتكر يوفر أكثر من 80% من المساحة المطلوبة للأنظمة التقليدية، ما يجعله مناسبًا للأسطح الصغيرة، للتغلب على اعتراضات السكان المتعلقة بالمساحة والمظهر، كما أن الجهاز مستقل بالكامل ولا يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة أو تصاريح معقدة.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "إيريس" فاز بالمركز الأول في فئة "الابتكار والتكنولوجيا" ضمن "هاكاثون البلقاء للابتكار الأخضر"، كما عرض رسميا في ملتقى الصنّاع الأردنيين لعام 2025، متفوقا على أكثر من 114 مشروعا من جامعات وشركات مختلفة.
مع تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة والسعي لتحقيق الحياد الكربوني، يبرز ابتكار أردني جديد يقدم حلا عمليا ومرنا يمكن الأفراد من توليد الكهرباء ذاتيا بطرق بسيطة وقابلة للتطبيق في البيئات السكنية المختلفة.
وفي هذا الإطار، يمثل مشروع "إيريس" نموذجا لحل ذكي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء بصورة مستدامة وسهلة الاستخدام. وقد طوّره الباحث الأردني طارق حمدان، انطلاقا من تحد واقعي يتمثل في ارتفاع فواتير الكهرباء وصعوبة تركيب الأنظمة التقليدية على أسطح العمارات والمنازل.
وبيّن الباحث الأردني أن عددا كبيرا من من الأسر الأردنية تواجه تحديات تتعلق بضيق المساحة والقيود الإدارية التي تعيق تركيب الألواح الشمسية الكبيرة، الأمر الذي دفعه لتصميم نظام مضغوط يجمع بين الشمس والرياح في وحدة لا تتجاوز مساحتها مترا مربعا، وتستطيع إنتاج أكثر من 1500 كيلوواط شهريا، وهي كافية لتشغيل منزل أو مشروع صغير بحسب ماذكرته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح حمدان أن نظام "إيريس"، يتكون من عنصرين رئيسيين
، من 12 لوحا شمسيا متحركا يتتبع الشمس تلقائيا، ومزود بمراوح تبريد تزيد من كفاءته بنسبة قد تصل إلى 40% مقارنة بالأنظمة الثابتة، بالإضافة إلى مروحة تعمل وفق مبدأ "برنولي"، عبر تسريع ضغط الهواء داخل فتحات ضيقة، ما يسمح بتوليد الكهرباء حتى عند انخفاض سرعة الرياح.
وأكد أن النظام يمكن ان يعمل طوال اليوم، مستفيدا من الشمس والرياح معا، إضافة إلى خاصية التتبع الذكي والتنظيف الذاتي للألواح، وتصميم هادئ ومناسب للاستخدام في المناطق السكنية والريفية.
وأضاف حمدان: يتمتع "إيريس"، بخصائص تجعل استخدامه أكثر سهولة، مثل القدرة على الفتح والإغلاق تلقائيًا، والاتصال بتطبيق إلكتروني يتيح للمستخدم مراقبة الأداء والتحكم عن بُعد، مؤكدا أن النظام يتفوق على أنظمة مشابهة له بفضل دمجه طاقة الرياح إلى جانب الشمس، إضافة إلى سهولة التركيب والصيانة وانخفاض التكلفة.
وبيّن أن الجهازصمم بشكل عمودي مبتكر يوفر أكثر من 80% من المساحة المطلوبة للأنظمة التقليدية، ما يجعله مناسبًا للأسطح الصغيرة، للتغلب على اعتراضات السكان المتعلقة بالمساحة والمظهر، كما أن الجهاز مستقل بالكامل
ولا يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة أو تصاريح معقدة.
وأكد حمدان أن "إيريس" ليس مجرد جهاز، بل رؤية جديدة تؤمن بأن الطاقة حق للجميع، وأن الحلول الكبيرة تبدأ من مبادرات فردية. ويتوقع أن يسهم نشر هذا الابتكار في وضع الأردن على خريطة الابتكار العالمي في مجال الطاقة المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "إيريس" فاز بالمركز الأول في فئة "الابتكار والتكنولوجيا
" ضمن "هاكاثون البلقاء للابتكار الأخضر"، كما عرض رسميا في ملتقى الصنّاع الأردنيين لعام 2025، متفوقا على أكثر من 114 مشروعا من جامعات وشركات مختلفة.