https://sarabic.ae/20251111/البنك-الدولي-يدعم-تونس-بـ430-مليون-دولار-لتطوير-الطاقة-المتجددة-1106992291.html

"البنك الدولي" يدعم تونس بـ430 مليون دولار لتطوير الطاقة المتجددة

"البنك الدولي" يدعم تونس بـ430 مليون دولار لتطوير الطاقة المتجددة

سبوتنيك عربي

وقع البنك الدولي والحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، اتفاق تمويل يبلغ 430 مليون دولار أمريكي، لتعزيز برنامج الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T20:19+0000

2025-11-11T20:19+0000

2025-11-11T20:19+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097991293_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_4ece50650689978de3b8e7e0a09dbc1b.jpg

وأفاد البنك الدولي في بيان رسمي، أن هذا البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، يسعى إلى "دعم جهود الحكومة التونسية في ضمان خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسرة، عبر تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة".ويُتوقع أن يولد البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مراحل بناء مشاريع الطاقة المتجددة، مع خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%.وكان الإعلان عن نجاح تونس في سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025، بنسبة 125% حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، قد أثار، الشهر الماضي، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، إذ اعتبر كثيرون أن ما تم تداوله يعكس قراءة غير دقيقة للأرقام الواردة في بيانات وزارة المالية.وفي المقابل، اعتبر بعض الملاحظين أن طريقة تقديم الخبر اتسمت بمبالغة ترويجية لواقع مالي لا يزال هشًا، على اعتبار أن البلاد لا تزال تواجه صعوبات في تمويل ميزانيتها وتغطية التزاماتها الداخلية.وأرجعت الوكالة هذا الأداء إلى "رصيد العملة الأجنبية" الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي، مدعوما بعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.وأوردت الوكالة، أن "سياسة التعويل على الذات" ساعدت الاقتصاد الوطني على تجاوز حاجته إلى التمويل الخارجي دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية.

https://sarabic.ae/20251021/ما-المنتظر-من-مشاركة-تونس-في-اجتماعات-البنك-الدولي-وصندوق-النقد-لعام-2025؟-1106254403.html

https://sarabic.ae/20240417/رغم-رفض-الرئيس-لـإملاءاتهم-تونس-تشارك-في-اجتماعات-البنك-العالمي-وصندوق-النقد-الدولي-1088036778.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي